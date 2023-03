Samsung y la redefinición de la realidad

Esto me ha impresionado: resulta que alguien ha diseñado un experimento para demostrar que las fotos que su smartphone Samsung tomaba de la luna, que aparecían increíblemente detalladas como si prácticamente las hubiera tomado con un telescopio… eran falsas.

Desde que Samsung, en 2020, incorporó en su modelo puntero S20, con un precio de unos $1,200, lo que denominaba «space zoom» (un 100x), los usuarios se han mostrado sorprendidos por lo impresionantes que eran las fotos que tomaban de la luna. Ahora, un usuario ha tomado una foto intencionadamente desenfocada y carente de detalle de la luna, la ha mostrado en un monitor grande, y ha tomado una foto del monitor con su smartphone Samsung S23 Ultra. Al ver la foto, se encontró con una imagen absolutamente detallada, aunque era evidente que la cámara no podía haber captado detalles que, simplemente, no estaban en el original fotografiado. Simplemente, se los había «inventado». Un algoritmo encargado, presuntamente, de reconocer cuándo el usuario intenta tomar una foto de la luna, que a partir de ahí superpone texturas y niveles de detalle que no estaban en el original.

La idea es simplemente fascinante: utilizar un algoritmo para llegar allá donde tu hardware no llega. En muchos sentidos llevamos ya un cierto tiempo ahí: muchos terminales «mejoran» las fotos gracias a la interpolación de lecturas de múltiples sensores y son, por ejemplo, capaces de «crear» una iluminación en una imagen que no estaba ahí o no era visible para el ojo humano, así como separar diferentes componentes de la foto – el objeto fotografiado del fondo, por ejemplo – y tratarlos de manera diferencial, para permitir extraer el objeto, eliminar el fondo y sustituirlo por negro, desenfocar y crear un bokeh de esos que antes había que lograr con el anillo del diafragma, etc. Pero de ahí a directamente mantener algún tipo de «librería de texturas» y utilizarlas para «mejorar» las fotos añadiendo detalles que no estaban ahí, parece «elevar el nivel» hasta un punto que, simplemente, hace que deje de ser fotografía y pase a ser otra cosa: la imagen que obtienes no es real, es un fake, está creada por un algoritmo.

La compañía tuvo que contestar (traducción del coreano) al mismo tema hace algún tiempo, en 2021, ante dudas similares expresadas por algunos medios, y lo hizo asegurando que simplemente usaba una «función de motor de mejora de detalles» para «eliminar el ruido de manera efectiva y maximizar los detalles de la luna para completar una imagen brillante y clara de la luna». Lo dicho: dentro de poco nos haremos un selfie y saldremos siempre guapísimos… porque superpondrá a nuestra cara la imagen de algún actor o actriz guapísimos. ¿Por qué no? Le llamamos fotografía, pero eso no quiere decir que la fotografía no se pueda redefinir, o que no pueda redefinir la realidad, ¿no?