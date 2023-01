El coche eléctrico y sus números

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Lo que dicen los números del coche eléctrico» (pdf), y trata de poner en perspectiva el importante crecimiento en ventas de los vehículos eléctricos en el mundo, sobre el que ya hablé hace un par de días, con sus números en España, país en el que la irresponsable actitud de la patronal de la automoción podría llevarnos a pensar que tenemos un problema, cuando en realidad, lo que está ocurriendo es, simplemente, que el mercado va en una dirección que no es la que a ellos les gusta.

En efecto, las ventas de vehículos en España han caído un 14%, lo que lleva a la patronal a entrar en supuesto modo pánico y a reclamar rápidamente ayudas a la administración. Lo que no dicen es que esa caída, en realidad, refleja un descenso mucho mayor de las ventas de automóviles diesel (-32%) y de gasolina (-10%), pero un fuerte incremento (31%) en las venta de automóviles eléctricos puros, los únicos que, en función del interés de la salud pública y del futuro, deberían de recibir algún tipo de ayudas. A estas alturas de siglo y con todo lo que sabemos sobre la emergencia climática, cualquier ayuda que se ofrezca que conduzca a la adquisición de un vehículo contaminante, sea diesel, de gasolina o cualquier tipo de híbrido, es de una irresponsabilidad rayana en el terrorismo ecológico.

Lo que alguien debería explicar a la patronal del automóvil es que la neutralidad tecnológica no existe. Es tan simple como que los vehículos de combustión deben avanzar hacia su desaparición, hacia la prohibición de sus ventas, primero, y de su circulación después, y que cuanto antes tenga lugar esa transición, mejor para todos. Si las empresas automovilísticas quieren que sus números en España no caigan, lo tienen muy sencillo: que pongan a la venta más vehículos eléctricos puros. Con su actitud, lo que la patronal consigue es convertir nuestro país en un «coche escoba» al que se envían los vehículos que el resto del mundo no quiere, a ver si hay suerte y, gracias a incentivos gubernamentales o a publicidad engañosa, consiguen venderlos aquí.

Que las ventas de vehículos eléctricos estén creciendo fuertemente en todo el mundo es una fantástica noticia para todos: alejados ya los absurdos mitos sobre que «su fabricación contaminaba muchísimo más», «sus carísimas baterías fallarían y habría que cambiarlas» o «las baterías contaminan una barbaridad», lo que de verdad tenemos que tener en cuenta es que vivimos en un mundo en el que una de cada cinco personas muere prematuramente debido a las inhalaciones de gases derivados de los combustibles fósiles, y que el hecho de que las ventas de vehículos eléctricos hayan crecido y que ya supongan más del 13% del mercado mundial ha hecho que nos ahorremos la combustión de 1.7 millones de barriles de petróleo, lo que equivale a una caída del 3.8% en la demanda, y sobre todo, a 150 millones de toneladas de gases venenosos emitidos a la atmósfera, en su mayoría en lugares en donde los seres humanos los respiran directamente todos los días.

La descarbonización del transporte no es una cuestión frívola de «a mí me gusta como suena mi coche cuando piso el acelerador» o de «no quiero tener que pararme quince o veinte minutos a recargar durante un viaje», sino un asunto absolutamente prioritario de salud pública, y la respuesta a una emergencia climática que pone en peligro la supervivencia de la especie humana. La actitud de China, en donde ya uno de cada cuatro vehículos vendidos es eléctrico, o de Estados Unidos, muy lejos aún de eso pero que ha destinado enormes recursos dentro de su Inflation Reduction Act a incentivos para la descarbonización de su parque móvil, marcan claramente la dirección que debemos tomar.

Mientras, en España seguimos sin entender que eléctrico es eléctrico, y que híbrido implica motor de combustión y, por tanto, cero ayudas, y nos dedicamos a permitir publicidad engañosa de marcas irresponsables que presumen de ofrecer «movilidad eléctrica sin enchufes» o propuestas similares. Hacer que nuestro país avance, y no que se convierta en el mercado rezagado que absorbe los productos que no quieren países más avanzados, es responsabilidad de todos, y algo que influye directamente en la calidad del aire que respiramos en nuestras ciudades. O avanzamos, o la patronal de la automoción seguirá llorando al gobierno, pretendiendo que «el mercado aún no está maduro», y obteniendo ayudas para vehículos nocivos que siguen envenenando el aire que respiramos.

This article is also available in English on my Medium page, «Soaring EV sales can spark the green revolution we so desperately need»