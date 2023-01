Un gran año para el vehículo eléctrico

Las grandes revoluciones suelen tomarse su tiempo, y la electrificación del parque móvil es una de ellas. Pero indudablemente, está ocurriendo, y las cifras de este 2022 que termina son una muy buena prueba de ello.

Durante el 2022, los vehículos eléctricos dejaron de ser una rareza para pasar a ser una decisión que cada vez más personas entienden como lógica y razonable. De hecho, un modelo, el Tesla Model Y, se convirtió este noviembre en el vehículo más vendido en Europa: no, no hablamos de vehículos eléctricos, sino de la totalidad de vehículos. En Noruega, el mercado automovilístico más desarrollado y evolucionado del mundo con un 64.5% de automóviles eléctricos puros, Hyundai acaba de anunciar que dejará de vender vehículos de combustión este año 2023: de hecho, hoy es el último día en el que podrías adquirir uno.

En los mercados más grandes del mundo, como China o los Estados Unidos, la electrificación también avanza rápidamente, y se une al fuerte crecimiento de otro tipo de vehículos eléctricos: los de dos ruedas. El futuro del automóvil lleva ya mucho tiempo escrito, y las compañías tradicionales lo saben y se preparan para él con inversiones importantísimas para tratar de adaptarse a un entorno completamente nuevo. Cada vez son menos los que se atreven a seguir mintiendo sobre los automóviles eléctricos: todas aquellas estupideces inverosímiles – o que había que obcecarse profundamente para creer – sobre la supuesta polución que creaban los vehículos eléctricos, lo poco ecológicos que eran, lo insufrible que era viajar con ellos o lo terrible que era tener que cambiar sus baterías han pasado ya a la historia. No, el hidrógeno no es ni fue nunca una alternativa a las baterías. Y esas baterías, además, no solo son teóricamente muy reciclables, sino que se reciclarán cada vez más a medida que vaya habiendo más suministro de baterías usadas.

Los vehículos eléctricos son, simplemente, la única opción lógica en un planeta que se calienta debido al consumo excesivo de combustibles fósiles, pero también lógica a nivel de consumidor individual. El precio de la electricidad es simplemente imbatible con respecto al del gasoil o gasolina y lo será cada vez más, además de ser infinitamente más limpios y, sobre todo, muchísimo más baratos de mantener. Que se sigan considerando caros es simplemente un reflejo de que la mayoría de los usuarios no saben matemáticas o no las aplican adecuadamente.

Estamos ante la absoluta reinvención de toda una industria. Hace unos días, me subí en el vehículo eléctrico de un amigo, un coche sin duda competitivo, de gama alta, con una autonomía razonable y unas características aparentemente interesantes. Sin embargo, la conclusión fue prácticamente inmediata: no era un vehículo eléctrico, sino la adaptación del chasis de un vehículo de combustión para lograr hacerlo eléctrico. De hecho, cuando fui a buscar el maletero delantero, me encontré con que simplemente no había: en su lugar, un absurdo entresijo de cables y mecanismos que en ningún caso tendrían que estar ahí, y que prueban que a la compañía le queda aún mucho, mucho que hacer en su evolución hacia la electrificación.

Pero más allá de ese detalle, está la transición al software: entender que un automóvil es una plataforma, que su software mejora constantemente y debe ser actualizado, y que su procesador no se encarga simplemente del entretenimiento y, por tanto, puede ser de hace diez o veinte generaciones, sino que tiene que ser rabiosamente actual y tremendamente potente. No son coches, son ordenadores con ruedas. El 2023 será un año importantísimo en el que veremos una auténtica explosión de las ventas de vehículos eléctricos, pero que se caracterizará, sobre todo, por la incorporación de tecnología: basta ya de «adaptar» un chasis para hacerlo eléctrico, hay que concebir nuevos vehículos basados en plataformas renovadas y diseñadas para ser eléctricas desde cero, para incorporar cada vez más tecnología y transformar completamente la experiencia de conducción, no solo en cuanto a la mayor aceleración y a un par motor más vistoso, sino también en muchas más características relacionadas con la seguridad, el confort o las ayudas a la conducción. Una auténtica revolución. Y lo mejor de todo es que, además, ya está aquí y será buena para todos.