El 2022 de SpaceX y la exploración espacial: expectativas frente a realidades

A principios del 2022, SpaceX anunció que su objetivo para este año era lanzar cincuenta y dos misiones espaciales, frente a las treinta y uno que había logrado llevar a cabo durante el 2021.

Hoy viernes, la compañía ha procedido al lanzamiento de un satélite de observación terrestre israelí, en el que ha sido su misión número sesenta y uno, la séptima de este mes de diciembre, y última del año. Nunca una compañía aeroespacial había sido capaz de escalar hasta ese punto su actividad: tanto el número de lanzamientos anual como el mensual suponen récords absolutos en la historia de la carrera espacial.

En el lanzamiento anterior, el que hizo el número sesenta del año, la compañía puso en órbita cincuenta y cuatro satélites de la nueva versión de Starlink, y aterrizó después perfectamente en una plataforma en el mar. La FCC norteamericana ha autorizado ya la puesta en órbita de 7,500 satélites de esa segunda generación de Starlink.

Desde el primer lanzamiento del Falcon 9 en 2010, excluyendo los anteriores del que fue su producto mínimo viable, el Falcon 1, SpaceX ha llevado a cabo 197 lanzamientos, de los cuales cuatro corresponden a su variante Falcon Heavy de triple núcleo. De ellos, 195 fueron éxitos totales, más un fallo parcial y otro que supuso la pérdida total de la nave.

En 2023, se esperan todavía más lanzamientos de SpaceX, que incluyen dos vuelos de transporte de astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional, al menos un par de vuelos tripulados comerciales, dos vuelos de transporte de carga a la estación, y el lanzamiento orbital inaugural de su enorme Starship, el mayor cohete jamás lanzado, que supone otro cambio dimensional en el transporte espacial.

¿Qué importancia tiene un hecho como este? Tanto como que una sola compañía ha sido capaz de rebajar el coste de un lanzamiento espacial en más de un 97% desde los primeros Soyuz soviéticos en los años ’60. Algo completamente impensable ya no en los ’60, sino hace mucho menos, hasta el punto de que uno de sus clientes más importantes, la NASA, aún no es capaz de imaginar cómo va a cambiar su actividad cuando todas las barreras conocidas de coste, eficiencia y dimensión física son pulverizadas de esa manera.

Si una compañía ejemplifica el triunfo de la apuesta por las economías de escala en investigación, en desarrollo y en aprendizaje, esa es SpaceX. Una estrategia de plataforma que consigue hacer las cosas más repetibles, más extensibles, más adaptables, más baratos y más capaces de maximizar la capacidad de aprendizaje de las personas y la organización. Una apuesta de un emprendedor que cualquiera habría tildado de absoluta locura, pero que ha logrado convertirse en el líder absoluto de una industria enormemente compleja, tanto, que se utiliza como sinónimo de las cosas complejas: la ciencia de cohetes.

El caso de SpaceX es además interesante por una cuestión: contrariamente a lo que ocurre con Tesla, los inversores no parecen perder la fe en la compañía por el hecho de que su fundador y CEO, Elon Musk, dedique su tiempo también a otros proyectos no relacionados. De nuevo, un mito, el de que una persona tiene que estar completamente dedicada en su totalidad a un único proyecto para que este sea exitoso, que prueba no ser real. Para muchos, posiblemente, sorpresa: el liderazgo se ejerce de muchas maneras, y no todas tienen necesariamente que ver con la dedicación en exclusiva o al 100%.