España y el déficit de talento

Es uno de los temas que más me preocupan de mi país, y cuya evolución llevo ya treinta y dos años presenciando desde la privilegiada posición de un profesor de una escuela de negocios en la que el porcentaje de estudiantes españoles es bajísimo: el déficit de talento.

España no es el país que paga sueldos más bajos de su entorno, pero sí en el que la estructura de esos salarios se distribuye de manera más disfuncional. En otros países europeos, la emigración se produce a lo largo de todos los estratos sociales, o incluso afecta especialmente a los trabajadores de menor especialización. En España, que los estratos de nivel educativo y especialización bajos emigren fuera del país es relativamente anormal, y sin embargo, sí lo es, y cada vez más, el que lo hagan aquellos con niveles de educación más elevados, incapaces de conseguir sueldos razonablemente comparables a los que obtendrían en otros países.

Desde mi posición, aún sin ser economista, es fácil verlo: es prácticamente imposible encontrar graduados brillantes en mi universidad que tomen la decisión de quedarse a trabajar en España tras la graduación. Para los estudiantes extranjeros que vienen de países desarrollados con características similares al nuestro, quedarse en España implicaría, en muchos casos, pasar a percibir sueldos más bajos de los que obtenían antes de empezar sus estudios, algo completamente absurdo por mucho que consideremos costes de vida relativamente más bajos y condiciones de vida generalmente muy atractivas.

Pero mi posición como observador no es única: cualquiera que tenga contacto con ocupaciones como la sanidad, la investigación o la ingeniería, entre otras, puede verlo claramente. España no solo es incapaz de atraer a buenos profesionales en esas áreas, sino que, además, sus instituciones educativas se dedican a fabricar graduados que en muchos casos se ven forzados a emigrar para obtener ya no un empleo, que ya de por sí resulta muy problemático en un país con un desempleo anormalmente elevado, sino un empleo con un sueldo razonable.

El resultado es evidente: una fuerte y progresiva descapitalización del talento en el país. Algo que, de cara a futuro, no presagia nada bueno. Además, algo paradójico en un país destacado por su calidad de vida, su seguridad y su clima mucho más benigno que el de otros países de su entorno, factores que, sin duda, juegan también un papel importante y que no se debe minimizar. España tiene todas las condiciones para atraer talento, pero no lo hace porque los sueldos que ofrece son absurdamente bajos.

Esto, en la era del trabajo distribuido, plantea retos aún mayores: como bien escribe mi amigo Santi García en su artículo «Trabajos globales: ¿salarios globales?«, empieza a ser relativamente normal que trabajadores españoles con talento en áreas como el desarrollo de software, se encuentren con ofertas de trabajo de compañías radicadas en el extranjero y con sueldos mucho mejores que las que pueden obtener en su entorno cercano, lo que contribuye más aún a descapitalizar a las empresas españolas y a hacerlas menos competitivas.

Algunos casos resultan evidentes: cuando una compañía como Spotify anunció su política de «work from anywhere«, su oficina española recibió muchísimas solicitudes de trabajadores de todo el mundo que deseaban, ahora que podían hacerlo, vivir en España, un país seguro, con buen clima, buena sanidad y condiciones agradables. El resultado neto es un incremento del headcount para la subsidiaria española, pero con personas que, en la práctica, trabajan para otros países, aunque por razones operativas y legales deban estar adscritos a la oficina española.

Esta incipiente diáspora hacia España de trabajadores extranjeros supone desequilibrios curiosos, porque genera, cada vez más, un estrato social de personas que trabajan desde España para compañías extranjeras, perciben sueldos más elevados que la media, y disfrutan de la calidad de vida de nuestro país, sin que su relación con sus compañías se resienta lo más mínimo. Interesante, porque después de todo gastan y pagan impuestos en el país y resultan mucho más rentables que un turista, pero peligroso, porque genera una distorsión de las estadísticas y convierte en todavía más difícil que las compañía españolas, en muchos casos muy conservadoras, dadas a un ancestral presentismo y reacias a aceptar condiciones de trabajo distribuido, puedan plantearse atraer o retener talento. Si la España anterior a la pandemia ya tenía estos problemas, la España post-pandemia, aparentemente, los ha agudizado.

Salarios comparativamente muy bajos con respecto a países comparables de nuestro entorno, pagados por empresas que afirman que bajo ningún concepto se pueden plantean pagar más, unido a un nivel de desempleo elevado y a unas condiciones de vida, sin embargo, atractivas. Una paradoja no especialmente obvia pero muy compleja, y con un resultado potencialmente muy peligroso a medio y largo plazo.