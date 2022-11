¿Qué nos aporta Twitter?

Juan Fernández, de El Periódico, me llamó para hablar sobre una hipótesis de periodismo-ficción que yo quise descartar rápidamente: qué ocurriría si, al hilo del cataclismo generado por Elon Musk en Twitter, la plataforma desapareciese. Hoy publica su noticia a página completa titulada «¿Qué pasaría si desaparece Twitter?» (pdf),

Desde mi punto de vista, todas las hipótesis que apuntan a un posible colapso de Twitter están claramente desencaminadas: lo que Musk está haciendo es generar una fortísima disrupción en la compañía que implica acabar con una cultura corporativa que históricamente ha sido profundamente ineficiente, pero como debería ser absolutamente evidente, no tiene ni el más mínimo interés en que Twitter desaparezca.

Si algo está claro es que Elon Musk, como usuario intensivo de Twitter, ve un enorme valor en esa plataforma que considera que puede maximizarse mucho más, y los efectos a corto plazo aunque pudiesen llegar a incluir caídas o interrupciones del servicio, le preocupan muy poco. Lo que quiere es cambiar la compañía de arriba a abajo, crear un equipo potente y disciplinado que refleje su filosofía del trabajo, y dotar a la nueva Twitter de un conjunto de funcionalidades que la conviertan en una propuesta de valor por la que merezca la pena pagar.

En cualquier caso, el ejercicio planteado por Juan me pareció interesante, porque permite deducir cuál es el valor de Twitter en la sociedad actual: más allá de ser un foro de conversación importantísimo y con una instantaneidad muy potente, la plataforma genera un medio con un valor para mí fundamental: el de tener un ratio señal/ruido inmejorable. No hay ninguna plataforma en la que pueda, en cualquier momento, rato perdido o intervalo corto de tiempo en un taxi o esperando en la consulta de un médico, obtener tanta información de forma tan eficiente y en tan poco tiempo. La filosofía que en su momento cautivó a los empleados de Odeo por su capacidad para generar adicción, es ahora una plataforma madura, con menos limitaciones pero aún basada en píldoras cortas, en la que, si sabes configurar a quiénes seguir, puedes obtener un gran valor.

¿Si, de la noche a la mañana, Twitter retornase un error 404? En primer lugar, me quedaría sin un – para mí – importantísimo canal de feedback. A Twitter es a donde me dirijo de manera inmediata tras publicar un artículo o tras bajarme del escenario en una conferencia, porque es siempre ahí donde se producen las primeras reacciones, las que te permiten apreciar cómo ha sido recibido tu mensaje.

Pero más allá de esa función, solo apreciable por quienes tenemos algún tipo de faceta razonablemente pública, Twitter es ocupa también un importante papel en mi ecosistema informativo: tras mi agregador de feeds (Feedly) en el que configuro aquellos medios o secciones que quiero leer voluntariamente, y en el que selecciono las noticias que me han parecido interesantes, las paso a mi recomendador algorítmico (Refind), que me propone noticias de temáticas similares que complementan las anteriores e introducen variabilidad en mi dieta informativa. Pero tras esas dos capas, indudablemente, la tercera, que sigue la filosofía de «muchos ojos ven más que dos», es Twitter. Seguir en Twitter a personas que suelen compartir noticias interesantes de las temáticas que me interesan es una manera segura de recibir más ideas y noticias que podrían habérseme pasado, pero que esa capa me ayuda a encontrar, con el aliciente además de su inmediatez.

Para muchos, una hipotética desaparición de Twitter sería una catástrofe. Para personas que lo utilizan como medio de difusión de lo que hacen, desde influencers hasta marcas, partidos políticos, o incluso gobiernos y personajes públicos de todo tipo, Twitter se convirtió rápidamente en un fenomenal sustituto de la nota de prensa, con un detalle importantísimo: la escribías, y en un instante, la tenías publicada, sin depender de que el medio de turno tuviese a bien hacerlo. Comunicación sin intermediarios. Por ese mismo motivo, Twitter generó un entorno en el que hubo que reescribir las reglas de la comunicación, y que muchos que lo consideran un entorno hostil no son aún capaces de entender.

Todo ello, por supuesto, con sus problemas: la plataforma ha sido, a lo largo de años de mala gestión, abusada por demasiados spammers y scammers que han creado millones y millones de cuentas falsas, ante la mirada impasible de los gestores de la compañía que ni supieron, ni quisieron plantear soluciones. A esto se enfrenta, con una filosofía muy distinta, Elon Musk. En el futuro, Twitter será más pequeña (al menos al principio) porque eliminará muchísimas de esas cuentas falsas e incorporará mecanismos de validación para las nuevas, y mucho más valiosa, porque seguramente incremente su funcionalidad para servir también para muchas otras cosas en el entorno de la web. Pero esto, como dicen en los cuentos, es materia para otra historia.