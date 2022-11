Desentrañando redes de bots en Twitter

Aprovechando que llevaba una buena temporada siendo acosado por una red de bots en Twitter que contestaba a cada una de mis actualizaciones con un intento de hacer llegar a mi timeline una estafa de supuestas criptomonedas, dediqué un buen rato de la mañana del sábado a investigar la estructura y el funcionamiento de las redes de bots, sin más ánimo que el de tratar de entenderlo y de valorar hasta qué punto saturan la estructura de la red.

Las conclusiones son desoladoras: crear una cuenta en Twitter es tan, tan extremadamente sencillo, que a día de hoy, las cuentas falsas están por todas partes. Además de ser vendidas a personajes de medio pelo que van desde los aspirantes a influencers mediocres hasta a políticos o manipuladores que pretenden simular más apoyo del que tienen, son utilizadas, como en el caso que me ha tenido entretenido esta mañana, para promover estafas a incautos.

¿Cómo funcionan? Escogen un personaje con cierto alcance, y desarrollan un programa que responda a cada una de sus actualizaciones con un reply en el que se promueve la estafa en cuestión, generalmente con un enlace que remite a un grupo de Telegram, a un vídeo de YouTube, etc. También de manera automática, la respuesta generada recibe uno o varios Likes de otras cuentas igualmente falsas, en un intento de hacer llegar esas actualizaciones al timeline del personaje, y por tanto, a sus seguidores. Con ello, supuestamente, aspiran a hacer pensar a algún seguidor que el personaje tiene algún tipo de relación con el contenido del enlace, que habitualmente es algún tipo de esquema en el que se vende una supuesta criptomoneda que invariablemente resulta siempre en una estafa, generalmente muy burda.

¿Funcionan este tipo de esquemas? Francamente, lo desconozco, pero imagino que dado el nivel de desconocimiento generalizado de algunos temas y lo fácil que, en general, es separar a un tonto de su dinero, tendrán su público, y representarán un cierto flujo de dinero fácil para quien lo explota.

Lo que sí resulta relativamente trivial comprobar es la magnitud del esquema: en mi caso, cada vez que recibo uno de estos mensajes automatizados – es decir, cada vez que escribo un tweet – tengo que entrar en la respuesta generada automáticamente, salirme de la conversación para evitar que sea promocionada a mis seguidores, y bloquear tanto al usuario que generó la respuesta, como al o a los que le dan Like. Sin embargo, por más que bloquees repetidamente, siempre aparecen más.

Llevado por la curiosidad, empecé a tirar del hilo, en un intento de «pasar a la ofensiva»: ¿cómo son estas cuentas falsas? En primer lugar, me sorprendió lo burdo del esquema: todas son cuentas que siguen a entre tres y cinco cuentas, todas ellas con entre diez y once seguidores, todas ellas con nombres figurativos que en muchos casos tienen que ver con la temática de la estafa, con cuentas invariablemente numeradas, y con imágenes por lo general de bajísima calidad, pixeladas, y tomadas o bien de memes, o de otros usuarios. La estructura es asimétrica: las cuentas a las que siguen siguen ese esquema de tres o cuatro seguidores y diez u once seguidos, pero entre sus seguidores tienen cuentas con alrededor de quinientos seguidores. Desarrollar un algoritmo que las identificase como cuentas falsas creo que me llevaría (a mí, que no soy para nada un mago de estas cosas), entre quince minutos y media hora con una herramienta no-code o low-code.

Lógicamente, este tipo de esquemas se desarrollan en forma de red: un tejido de cuentas falsas que se siguen entre sí. Aprovechando esa circunstancia, comencé a entrar en la cuenta que generó la respuesta de esta mañana, y además de bloquearla convenientemente, accedí a sus cuatro seguidos, y los bloquee también. Después, empecé a repetir la maniobra para cada uno de ellos: ¿cuántas veces tendría que repetirla hasta empezar a encontrarme que, al entrar en una cuenta nueva, sus seguidores ya estaban previamente bloqueados?

El resultado fue desolador: tardé bastante tiempo, siguiendo una metodología estructurada para tratar de hacerme una idea de la centralidad de las cuentas, en empezar a encontrarme con cuentas bloqueadas previamente. Mi impresión es que esa red de bots, una de las miles que habrá, estaba formada por algo más de quinientas cuentas, estimando en función de los más de doscientos bloqueos que terminé aplicando manualmente hasta que me empecé a encontrar «cerrando el círculo», y es una estimación conservadora.

El procedimiento que utilizan este tipo de factorías parece muy simple: todos los días, personas probablemente en países con bajos costes laborales unitarios, crean cuentas con un nombre inventado y en ocasiones tematizado, las dotan de una foto tomada de la propia Twitter o de algún lugar de la red, escriben alguna tontería en su bio, las añaden como seguidores a otras tres o cuatro cuentas de la misma red de bots, y las dotan de diez u once seguidores. De manera natural, esto genera una densa red de cuentas falsas supuestamente interesadas en una temática concreta. A partir de aquí, todo es añadirles algunas automatizaciones para simular un patrón de comportamiento genuino y evitar que sean identificadas como inactivas: un programita que responde a la actividad de unos cuantos personajes.

En tan solo una horita, es muy fácil imaginar qué llevó a Elon Musk a tratar de huir de la adquisición de Twitter en cuanto empezó a tener datos que le permitieron valorar la cantidad de basura en forma de cuentas falsas que había en esta red: es francamente inabarcable. A redes de estafas se añaden redes de spam, redes de cuentas de chicas supuestamente monísimas y ansiosas que están locas por hablar con otros usuarios, redes al servicio de causas políticas y redes que responden a la llamada de algunos usuarios para simular patrones de conducta no genuinos. Es simplemente apabullante.

¿Cómo permitió Twitter que la situación llegase a esto? Simplemente, por dos razones: la primera, obviamente, incompetencia. Desarrollar algoritmos para evitar cuentas obviamente falsas no puede ser tan complicado, y las noticias que hablaban de una Twitter que eliminaba «un millón de cuentas falsas al día» o «diez cuentas falsas por segundo» eran obviamente o bien mentiras, o acciones completamente insuficientes para compensar la actividad no genuina. Cuando el ex-director de seguridad de Twitter, Peiter «Mudge» Zatko, habló literalmente de «millones de cuentas falsas«, me parece absolutamente creíble. Que Twitter desarrollase una herramienta que permite a los usuarios reportar cuentas falsas es otro chiste: nunca, ni una sola vez en muchos años, he visto a Twitter tomar acción siguiendo uno de mis muy frecuentes reportes.

En segundo lugar, por miedo a las reacciones del mercado. Como compañía cotizada, la acción de Twitter es sensible a su crecimiento en número de cuentas. Si el número desciende, la acción baja. En el fondo, esto lleva tanto a Twitter como a los analistas a hacerse trampas al solitario, y a «olvidar convenientemente» que el crecimiento en número de cuentas responde, en la práctica, a cuentas falsas creadas de manera continua en factorías. De ahí que la decisión de Musk de sacar a la compañía del mercado tenga todo el sentido del mundo: haga lo que haga Musk con ella, va a reducir su tamaño por un factor muy significativo, algo que los analistas, en su miopía, nunca aceptarían sin enviar la cotización de la acción a valores insostenibles.

El problema de las cuentas falsas existe, luchar contra ellas desde las propias redes no es trivial, pero no es ni mucho menos imposible, y más si nos planteamos dotar al mecanismo de abrirse una cuenta de algún tipo de seguridad adicional, posiblemente basada en un número de teléfono o, mejor aún, con un wallet criptográfico. Pero los efectos de esas cuentas para la salud de las redes son devastadores, han sido estudiados en casos como el de la manipulación electoral de las elecciones norteamericanas, y deben seguir siéndolo hasta que podamos acabar con ellos. Si un simple usuario llevando a cabo procesos puramente manuales es capaz de inferir la magnitud del problema de las cuentas falsas en Twitter en cosa de una hora en una mañana de sábado, alguien con todos los medios y herramientas desde la propia red social tiene que ser capaz de desactivar millones de cuentas falsas en poco tiempo. Y además, para la salud ya no de Twitter, sino de la sociedad, es importantísimo poder hacerlo.

Y ahora, publicaré esta entrada, la subiré a Twitter, y siguiendo la rutina, tendré que bloquear un par de cuentas falsas más. ¿Hasta cuándo?