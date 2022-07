Esta semana, tras algo más de tres años conduciéndolo, hemos tenido nuestra primera experiencia de servicio con Tesla. El aire condicionado empezó a oler levemente desagradable, lo que nos hizo pensar en el filtro de aire.

Contrariamente a lo que ocurre en un automóvil de combustión interna, en el que el filtro de aire se encarga de limpiar el aire destinado a ser mezclado con el combustible y que, en caso de ensuciarse, puede perjudicar el rendimiento del vehículo, en un vehículo eléctrico, el filtro de aire únicamente se dedica al filtrado del aire acondicionado, por lo que sus indicaciones de mantenimiento son únicamente recomendaciones. Habitualmente, se recomienda cambiar el filtro de aire cada veinte mil kilómetros o cada año, y nuestro coche, a pesar de haber tenido lógicamente menos uso durante la pandemia, está ya por encima de los cuarenta mil, por lo que parecía claro que era recomendable cambiarlo.

¿Proceso? Impecable. Entramos en la app de Tesla en el smartphone en el apartado de Servicio, elegimos «Otros» entre otra serie de opciones, indicamos que el aire acondicionado tenía un olor desagradable, y la app nos ofreció la posibilidad de servicio móvil. Dijimos que sí, nos ofreció una serie de posibilidades para citas, la primera de las cuales era directamente al día siguiente, y la app nos dio unas indicaciones: si queríamos recibir al técnico en nuestro garaje, o si preferíamos una cita sin contacto, en cuyo caso debíamos aparcar el vehículo en el exterior – el técnico puede abrir cualquier vehículo que haya formalizado previamente una solicitud de servicio. Además, la app nos ofreció un presupuesto, que aceptamos.

Elegimos servicio dentro de nuestro garaje – en la calle hacía un sol de justicia – y media hora antes de la cita, recibimos una llamada del técnico avisando de que venía. Llegó en un Tesla Model S blanco con solo dos plazas etiquetado como vehículo de servicio, con toda la parte de atrás del coche acondicionada con módulos móviles para acomodar unas dos toneladas de herramientas y piezas de recambio. Aparcó en la rampa de nuestro garaje, montó rápidamente un carrito con las piezas que podría necesitar, y en unos quince minutos cambió el filtro de aire.

En el caso del Tesla, al filtro de aire se accede desde el asiento del copiloto retirando los módulos embellecedores: sencillo, aunque laborioso y con un acceso relativamente incómodo. Sin embargo, la operación duró únicamente unos quince minutos: retirar unos filtros de aire efectivamente muy sucios, sustituirlos por otros nuevos, y volver a colocar los embellecedores interiores. La imagen que acompaña al artículo corresponde al momento de acceder a los filtros, está hecha en nuestro garaje, y la he publicado sin pedir permiso porque la hice a propósito intentando que la persona no resultase reconocible.

Sin más, el técnico emitió la factura a través de la propia app, nos llegó inmediatamente, y la pagamos electrónicamente sin salir de la app, con la misma tarjeta que tenemos configurada para las supercargas. Proceso terminado. Total, 51.30€.

Si comparo una experiencia de este tipo con mis experiencias previas con vehículos de combustión interna de otras marcas, me parece directamente alucinante. Con otros vehículos lo habitual era llamar por teléfono a un concesionario o taller para pedir cita, que en Madrid podía ser, según la marca, varias semanas después, llevar el coche, dejarlo allí, negociar generalmente un vehículo de sustitución si era posible o volver a casa en un taxi, esperar varias horas, y recibir una factura en la que la pieza era lo de menos: el servicio hacía que, misteriosamente, nunca bajase de algunos cientos de euros, cuando no por encima de mil para algunas revisiones de vehículos de determinadas marcas. Además, ese proceso se repetía regularmente para piezas, revisiones, etc. y por lo general, como mínimo, una vez al año. En el caso de Tesla, no solo no he necesitado ninguna revisión durante los más de tres años que lo tengo, sino que tampoco he necesitado ninguna pieza más que este filtro de aire. Y el coche sigue yendo como una seda.

Encantados. Servicio a domicilio, de muy buena calidad y con un precio más que razonable. Si pensamos en volver a los estándares que conocíamos antes de pasarnos a esta marca, nos dan directamente los siete males. Reinventar el servicio post-venta en el sector automoción para convertirlo en una experiencia así me parece algo que, sinceramente, vale la pena.