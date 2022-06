A vueltas con los QR

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Los QR de los bares y otras reminiscencias de la pandemia» (pdf), y trata de reflexionar sobre la persistencia de los inútiles e incómodos QR en la hostelería, una solución que se impuso en modo emergencia durante la pandemia pero que, en la práctica, nunca sirvió para nada.

Cuando aún no sabíamos nada sobre la transmisión del virus, hubo muchas precauciones que tomamos simplemente por desconocimiento. La invasión del gel hidroalcohólico en todas partes fue una de ellas, y aún es hoy cuando se siguen viendo con profusión, a pesar de que sabemos perfectamente y está completamente comprobado que la transmisión del virus no tiene nada que ver con nuestras manos ni con las cosas que tocamos. Los menús en QR fueron otra de esas medidas desesperadas: nunca nadie se ha infectado por tocar un menú, y todas esas estadísticas que hablaban de la supuesta persistencia del virus en una superficie de papel o cartón eran completamente falsas. Sin embargo, el menú en QR para ser escaneado y visualizado en el smartphone se impuso rápidamente, y aún sigue ahí en muchísimos sitios pese a que sabemos de su completa inutilidad a la hora de prevenir infecciones, y que la experiencia que genera es infinitamente peor que la de un menú de papel.

Con un menú tradicional en papel, podemos verlo tranquilamente a un tamaño razonable, pasarlo o compartirlo o señalar. El momento de elegir lo que vamos a comer o beber se convierte, con un menú en papel, en un momento social, en el que todos comentamos y consensuamos las diferentes opciones. Pero cuando llevamos esa experiencia al smartphone, un dispositivo de uso completamente individual, lo convertimos en un acto privado, además de discriminar a quienes simplemente no saben utilizarlo para leer un QR.

La única ventaja que tendría el que los menús fuesen electrónicos es la de poder eliminar de él las opciones que no están disponibles ese día o la de actualizar los precios en función del mercado o de la demanda, son precisamente las que la hostelería, habitualmente bastante poco proactiva en su uso de la tecnología salvo excepciones, no alcanza a utilizar.

Visto así, y considerando que la mayoría de los establecimientos no ha prescindido de os menús en papel sino que simplemente los ha guardado en un cajón, ¿qué hacemos aún, con la pandemia en fase de recesión o, cuando menos, de «gripalización», teniendo que escanear un maldito QR para poder saber qué pedir? ¿No es el momento de volver a reclamar menús en condiciones siempre que ello sea posible, y de ejercer presión para librarnos de una solución que nunca sirvió para absolutamente nada y que, además, no es en absoluto buena? ¿Por qué perpetuar, tras la pandemia, precisamente sus aspectos más incómodos?

Por otro lado, la costumbre de escanear códigos QR es una mala idea: dado que no podemos leerlos co nuestros ojos, siempre existe la posibilidad de que nos envíen a páginas que no son las que realmente queríamos visitar. Obviamente, eso no nos va a pasar en un restaurante, pero aún así, ¿dónde está la necesidad de seguir utilizándolos?