Estudiantes y vigilancia algorítmica

Intel, en colaboración con Class, presenta una herramienta de edtech sobre Zoom que incluye un algoritmo para monitorizar la atención de los estudiantes durante las clases online, un tipo de herramienta que no es especialmente novedosa y cuyo uso ya evaluamos hace bastante tiempo en IE University, pero que genera indudable polémica por muchas razones.

Cuando la ensayamos en su momento, bastante antes de la pandemia y aprovechando la oportunidad que la WoW Room nos daba para ello, se determinó que el mejor uso para una herramienta de este tipo sería no utilizarla como forma de controlar a los alumnos, sino como una forma de feedback inmediato para el profesor, que podría, por ejemplo, incorporar nuevos elementos o cambios de enfoque a su comunicación si detectaba una caída generalizada de la atención durante una sesión. En el fondo, es algo que los profesores – al menos, aquellos que nos preocupamos por la calidad de nuestras clases – hemos hecho siempre: controlar las expresiones de nuestros estudiantes para entender desde si están entendiendo algo, hasta si la sesión está resultando demasiado monótona, pesada, etc.

Sin embargo, surge una cuestión interesante: como profesor, la actitud de tus alumnos obviamente te influye a la hora de calificarlos, especialmente en aquellas asignaturas en las que una parte de la evaluación depende de factores como la participación en clase (en escuelas de negocios y enseñanza superior en general, prácticamente siempre, dado que la participación se considera una parte fundamental del proceso en oposición a enfoques como el «dar apuntes», que prácticamente no se utilizan en ese contexto), lo que conlleva que una persona que muestra en clase una actitud completamente pasiva, aburrida o ausente tienda a tener una mala calificación en ese aspecto. Pero obviamente, hablamos de entornos en los que el ratio de profesor/alumnos permite no solo que evalúes esos aspectos de manera razonablemente fiel y con muy pocas confusiones, sino que incluso llegues en muchos sentidos a conocer a tus alumnos: ¿qué pasa si intentas escalar esa metodología a ratios menos beneficiosos o más masivos? Obviamente, llevarlo a cabo simplemente confiando en la memoria del profesor resultaría imposible.

¿Qué ocurre cuando ponemos a un algoritmo a evaluar ese tipo de aspectos conductuales? En primer lugar, que pasas de tener tu observación como profesor, a tener un listado de estudiantes con sus porcentajes de atención durante cada sesión. Dejando aparte la evidente posibilidad de que el algoritmo lea mal algunas expresiones, cuestión que podría pensarse que se corrige a medida que contamos con más datos para entrenarlo, la idea de relajar la función del profesor en algo tan personal como evaluar la atención de sus estudiantes puede plantear de por sí algunos problemas, además de hacer sentir a los propios estudiantes como si estuvieran bajo constante vigilancia en algún tipo de panóptico, algo que parece, desde el punto de vista de experiencia de aprendizaje, de lo menos adecuado.

En la práctica, aparte de las enormes diferencias existentes en función del nivel de enseñanza, del ratio profesor/alumnos, del entorno cultural o de otros muchos factores, creo que lo fundamental es ofrecer al alumno una experiencia lo más parecida posible a la que tendrá cuando termine sus estudios, se gradúe y pretenda poner en práctica lo aprendido. Desde mi experiencia como profesor en una escuela de negocios, siempre he intentado proponer a mis estudiantes una experiencia de aprendizaje lo más cercana posible a la realidad empresarial, y siempre me he planteado, a la hora de evaluarlos, cómo lo haría si en lugar de ser su profesor, fuera su jefe directo en el contexto de una compañía.

En ese sentido, ¿cabe esperar que las compañías, en un futuro más o menos cercano, adopten este tipo de herramientas de monitorización de emociones para evaluar a sus trabajadores? La idea, por mucho que hablemos de la cada vez mayor prevalencia de entornos de trabajo distribuidos, me parece bastante distópica y (quiero pensar que) poco probable. De hecho, las herramientas de micromanagement que algunas compañías utilizan para saber si sus empleados están delante de su ordenador trabajando o no me parecen cualquier cosa menos positivas en el contexto de una cultura empresarial.

Por tanto, introducir un algoritmo que coloca a los alumnos en una situación que nada tiene que ver con la realidad que van a encontrarse después es algo que posiblemente les llevaría a efectos secundarios que me parecen muy desaconsejables, como tratar de fingir determinadas expresiones, hacer parecer que están muy interesados aunque de hecho no lo estén, o simular un estado de concentración que es de todo menos genuino. Si no me parece adecuado el micromanagement en las compañías, ¿por qué me lo iba a parecer en un contexto educativo?

¿Podemos monitorizar el nivel de atención de los alumnos mediante un algoritmo? Muy posiblemente sí, y además, es probable que el algoritmo termine por hacerlo razonablemente bien. ¿Debemos hacerlo? Francamente, no lo tengo tan claro.