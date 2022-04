Un interesante artículo en Ars Technica, «How Walmart and Alphabet jumped ahead of Amazon in drone delivery«, resalta un tema que llevo tiempo comentando en mis clases: la importancia de ser el primero o de anunciar las cosas antes que nadie, frente a la habilidad para ejecutar una estrategia coherente.

El disparo que puso en marcha la carrera de la logística mediante drones lo dio indudablemente Jeff Bezos el 1 de diciembre de 2013 a las 19:15 de la tarde cuando, en el medio de una entrevista genérica en el programa 60 Minutes de CBS News, mencionó que su compañía estaba trabajando en ello. Antes de ese momento, prácticamente nadie había hablado de forma realista de utilizar los drones como una herramienta para el reparto logístico de mercancías.

A partir de ahí, las cosas han ido deprisa, aunque no exentas de complicaciones. Sin embargo, entre los problemas que han ido surgiendo, desde los regulatorios hasta los de otro tipo, no están prácticamente ninguno de los que los agoreros o los chistosos decían que harían este tipo de uso «completamente imposible»: no ha habido robos de drones ni de mercancías, el número de incidentes es meramente testimonial, el ruido es un problema que va solventándose a medida que se prueban mejores modelos de dron… como siempre, los escépticos que solo veían inconvenientes en la innovación vuelven a perder: las compañías han ido solicitando la aprobación de sus servicios, los reguladores las han ido concediendo, y llegamos a un escenario actual en el que la carrera de la logística mediante drones es ya una realidad, con compañías haciendo envíos de manera habitual en varios territorios.

Curiosamente, mientras Amazon fue quien, como he comentado, dio el pistoletazo de salida, no ha sido la que más rápido ha avanzado: múltiples problemas han llevado a que la compañía, después de invertir más de dos mil millones de dólares y crear un equipo de más de mil personas en todo el mundo, no haya sido capaz de tener aún un servicio estable. Mientras, Wing, una subsidiaria de Alphabet, ha podido no solo crear ese servicio, sino definir tres zonas en tres países diferentes para ponerlo a prueba con la correspondiente aprobación regulatoria, y además, convencer a algunos socios, superar los problemas iniciales (incluidos los ataques de cuervos) y explotar en popularidad en ellas.

Pero no ha sido únicamente Wing la que ha adelantado a Amazon: otros, como UPS o Walmart, se han interesado por el tema y han puesto en marcha sus servicios dejando atrás a la compañía que primero habló de la idea. En muchos sentidos, estas compañías han logrado, tras ser «inspiradas» por la idea de Amazon, ejecutar mejor o de manera más solvente y situarse delante de ella en un entorno de fuerte competencia y muchísima innovación.

Mientras estas compañías ejecutaban sus planes, Amazon se ha encontrado metida en una espiral de caos con elevada rotación de empleados, desafíos técnicos, desarrollos inconsistentes con continuos cambios de modelos y especificaciones, y accidentes. La compañía que primero habló del tema y que primero hizo presentaciones a periodistas, no ha sido capaz de ejecutar correctamente, y ha sido adelantada por otras. No sabemos qué ocurrirá cuando la compañía finalmente sea capaz de poner su oferta en marcha, pero por el momento, la enseñanza está ahí. Hay múltiples frases sobre la importancia relativa de la estrategia frente la ejecución, pero me quedo con esta de Naveen Jain: