Mueve ese ratón…

Alucinante artículo en Vice, «Workers are using ‘mouse movers’ so they can use the bathroom in peace«, que ilustra el fuerte crecimiento registrado en las ventas de dispositivos, llamados mouse jigglers, diseñados para simular el movimiento del ratón, con el fin de confundir a los programas de monitorización de la actividad en trabajadores remotos.

Con la llegada de la pandemia y sus confinamientos, muchas compañías pasaron a desarrollar su actividad mediante modos de trabajo distribuido, con los trabajadores en sus casas. Muchas de ellas lo hicieron de manera razonable y natural: trabaja a tu ritmo, y te evaluaremos en función de los objetivos que se te han marcado, juzgando tu trabajo por su nivel de ejecución, su calidad u otros parámetros relacionados.

En otros casos, las compañías siguieron apegadas a sistemas basados en un horario determinado, una práctica que pierde buena parte de su sentido cuando las personas están en su casa y pueden beneficiarse de modelos de organización de sus flujos de trabajo que tengan más sentido para ellos, o que introduzcan más pausas derivadas de otras tareas, como cuidar de sus hijos.

En el tercer caso, el más flagrante, algunos directivos optaron por mantener sus prácticas de micromanagement, estableciendo sistemas tecnológicos de vigilancia que les permitiesen saber cuándo sus empleados estaban delante de su ordenador, con mecanismos tan demenciales como conectarse a su webcam o monitorizar el movimiento de su ratón. La reacción a este tipo de prácticas, en muchos casos, está siendo combatir el uso abusivo de la tecnología con más tecnología, mediante ese tipo de dispositivos que posibilitan la generación de patrones de movimiento de ratón para evitar que los sistemas detecten inactividad. En algunas compañías, de hecho, se establecen sistemas de compensación que descuentan parte del sueldo al trabajador en función del tiempo de inactividad registrado, lo que incentiva más aún el uso de este tipo de dispositivos.

Optar por metodologías de trabajo distribuido es algo que solo tiene sentido si pasamos de un management basado en la vigilancia a uno basado en parámetros de confianza: desde los modelos del taller de la revolución industrial, en los que se trataba de asegurar que el trabajador estuviese en todo momento trabajando en su máquina y con los menores tiempos muertos posibles, hasta otros en los que se confía que el trabajador hará lo más posible para garantizar un trabajo conforme a unas expectativas determinadas, pero con la posibilidad de organizar sus tiempos como estime oportuno, incluyendo pausas para otras tareas.

En el colectivo que está avanzando en el trabajo distribuido de manera más decidida, los desarrolladores, este tipo de problemas se expresan de manera muy clara: un desarrollador puede estar tecleando o moviendo su ratón, pero en otras ocasiones está simplemente pensando delante de la pantalla, y obligarlo a mover su ratón con cierta periodicidad para evitar que un programa determinado detecte inactividad es una forma de romper su flujo de trabajo y su concentración. Como las antiguas y absurdas métricas en función de líneas de código, que terminaban incentivando el desarrollo de programas más ineficientes, ahora tenemos modelos que incentivan a desarrolladores a simular una actividad en realidad inexistente, o a simular patrones que no tienen que ver con sus metodologías de trabajo reales.

Nada, absolutamente nada bueno puede venir del micromanagement. Si tienes directivos con esa tendencia, explícales que en los tiempos actuales, es más absurdo de lo que ya podía serlo hace años. Con el tiempo, ese tipo de actitudes serán vistas como un auténtico chiste, como un anacronismo. Evolucionar a modos de trabajo distribuidos no es simplemente dotar a tus trabajadores de dispositivos: también conlleva un importante cambio cultural. Y quienes no sean capaces de verlo así, tendrán verdaderos problemas de atracción y retención de talento en el futuro.