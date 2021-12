El fin de la era del petróleo llegará por vía judicial

El Financial Times dedica un muy buen artículo al abogado neerlandés Roger Cox, que este año fue incluido en la lista de las cien personas más influyentes de la revista Time debido a la victoria judicial que obtuvo el pasado 26 de mayo sobre la compañía petrolera Shell, que marcó un punto de inflexión en el nivel de responsabilidad que la industria de los combustibles fósiles tendrá que asumir por su papel central en la emergencia climática que amenaza nuestro planeta y nuestra forma de vida.

Hablamos de compañías que conocen perfectamente los efectos del uso de sus productos desde hace muchas décadas, y que durante todo ese tiempo no solo lo han negado persistentemente, sino que han ridiculizado a quienes intentaban alertar sobre ello, han creado campañas para socavar su credibilidad y han insistido en que su producto se terminaría antes de llegar a ser una amenaza. Sin duda, la mayor lección de hipocresía e irresponsabilidad de la historia de la humanidad, al mismo nivel que los grandes genocidas, y tan reciente, que demandaría solo por ello largas penas de cárcel para una importante colección de directivos de la industria.

De forma completamente egoísta, muchos afirman que no quieren cambiar, que un mundo que funciona a base de quemar constantemente combustibles fósiles es más cómodo para ellos y que no ven la posibilidad o la necesidad de sustituirlos, argumentando generalmente cuestiones tan absolutamente frívolas que dan auténtico miedo. Pero la realidad, defendida por toda la comunidad científica – no exenta de numerosos ataques por ello – es que la quema de combustibles fósiles es cada vez más la mayor amenaza para todos los habitantes del planeta, y terminar con ella resulta ya no solo fundamental, sino completamente existencial, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. A día de hoy, plantear extender la vida de los combustibles fósiles es lo más irresponsable y demencial que se nos pueda ocurrir como civilización: deben desaparecer lo antes posible, por mucho que pensemos que no podemos vivir sin ellos y por mucho que nos cueste en términos económicos o de confort. No queda ninguna otra posibilidad.

Con su caso en los Países Bajos, Roger Cox logró que un juez en La Haya obligase a Shell a recortar sus emisiones de dióxido de carbono en un 45% antes del año 2030, en un veredicto que se espera pueda desencadenar cientos de casos similares en todo el mundo contra otras compañías petroleras, contra industrias relacionadas como la del automóvil, y contra directivos individuales específicos. Básicamente, la forma en la que una sociedad se defiende contra aquellos que se dedican a atentar contra su supervivencia.

Como el propio Cox dice,

Una de las grandes razones para que exista el poder judicial es poder lograr el equilibrio en la sociedad y protegernos de las violaciones de los derechos humanos que llevan a cabo nuestros gobiernos y otras grandes entidades que dictan nuestro mundo y nuestro bienestar»

Es el momento de que la industria del petróleo y otras relacionadas pasen por algo similar a lo que experimentaron las grandes tabaqueras en los años ’90. Que algunos no se hayan dado cuenta de la magnitud de lo que nos estamos jugando o sean tan alucinantemente egoístas como para pensar que no les afecta porque probablemente mueran antes no impide que el conjunto de la sociedad reaccione y estimule este tipo de demandas, como se estimulan también cada vez más desde hace algunos años las acciones de activismo.

Si crees que no vas a llegar a ver ese momento, vete frotándote los ojos. Si trabajas en una compañía petrolera, vete pensando en buscar otro trabajo. Y si inviertes en ellas, como hacen cada vez menos fondos y accionistas, háztelo mirar, primero porque ya no es rentable, y segundo, porque careces del más mínimo sentido de la responsabilidad.

La situación es mucho, mucho peor de lo que te han contado. Cambiar de era y dejar atrás los combustibles fósiles por las buenas o por las malas nunca fue tan fundamental. Y todo, absolutamente todo, está justificado para ello.