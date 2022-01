La carne y el futuro

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Los pecados de la carne» (pdf), y trata de separar cuestiones en las polémicas declaraciones del ministro de consumo español, Alberto Garzón, a The Guardian. Básicamente, trata de diferenciar lo que dijo, con lo que estoy inequívocamente de acuerdo, del medio en el que lo dijo, que fue claramente un error.

Si un ministro español acude a un medio importante y prestigioso británico, un medio en el que el periodismo se cuida mucho desde hace muchos años y en el que no es especialmente esperable que tergiversen lo que has dicho, y afirma que su país está exportando carne de baja calidad procedente de animales maltratados, lo que consigue es generar una mala reputación que, a modo de paraguas, tiende a extenderse a todos los productos cárnicos del país. El consumidor europeo que lee esa entrevista pasa a asociar carne española con macrogranjas y con maltrato animal, independientemente de la procedencia real de la carne y del proceso empleado en su producción. La frase concreta que genera el problema es

“Extensive farming is an environmentally sustainable means of cattle farming and one that has a lot of heft in parts of Spain such as Asturias, parts of Castilla y León, Andalucía and Extremadura. That is sustainable; what isn’t at all sustainable is these so-called mega-farms… They find a village in a depopulated bit of Spain and put in 4,000, or 5,000, or 10,000 head of cattle. They pollute the soil, they pollute the water and then they export this poor quality meat from these ill-treated animals.”