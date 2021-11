El trabajo y la enfermedad en la post-pandemia

Resulta muy interesante plantearse la evolución de las relaciones laborales tras una pandemia cuando el trabajador contrae una enfermedad, y el papel que la tecnología puede jugar en ello. Este artículo en Axios, «Sick days disappear in the remote working world«, incide en el tema, y plantea algunas cuestiones que, en un entorno como el norteamericano, que difiere bastante del de países como España debido a la ausencia de inmunidad de grupo (debido a la presencia de una gran población de no vacunados) y por la presencia, relacionado con ello, de muchas compañías que han decidido mantener regímenes de trabajo distribuido.

Tras una pandemia, particularmente tras una provocada por un virus respiratorio, las precauciones deberían incrementarse, y compartir entorno de trabajo con una persona enferma debería ser algo que nos alarmase. En muchos sentidos, la pandemia debería haber disminuido el umbral de «cómo de enfermo tengo que estar para dejar de ir a trabajar». Además, la sintomatología de muchas enfermedades comunes, como una gripe o un catarro, puede confundirse con la del COVID, lo que debería llevar a que, cuando una persona contrae alguna de estas enfermedades, se quedase en su casa con mucho más motivo que cuando lo hacía antes.

Por otro lado, la madurez que hemos alcanzado durante la pandemia en el uso de herramientas de trabajo distribuido como la videoconferencia, los sistemas de mensajería instantánea corporativos o los documentos compartidos, hacen que una persona pueda optar por quedarse en su casa a reposar cuando está enferma, pero pueda razonablemente, en la medida de sus posibilidades, seguir respondiendo a algunos mensajes o a tareas no exigentes, dado que en muchos casos, la razón para no ir a trabajar debería ser, fundamentalmente, la de no contagiar a las personas con las que comparte entorno de trabajo.

Esto, obviamente, puede dar lugar a situaciones de abuso, que podrían llegar a comprometer la recuperación de una persona si su actividad no le permite guardar el nivel de reposo que su cuerpo puede estar demandándole. La idea, por tanto, no es que los días de reposo desaparezcan, sino tener la sensibilidad adecuada como para, sabiendo cómo se encuentra el trabajador, no pedirle tareas que puedan poner en riesgo su recuperación, algo muy difícil de evaluar y que precisa de protocolos adecuados basados en al confianza y el respeto.

Por otro lado, la pandemia debería enseñarnos que cuando una persona se encuentra enferma, la mejor decisión que puede tomar es precisamente no acudir a su trabajo y evitar situaciones en las que pueda convertirse en vector de transmisión de esa enfermedad, independientemente de su gravedad. Si unimos a eso la ya citada disponibilidad de herramientas de trabajo distribuido, el resultado debería ser no que, como comenta el artículo, los días de enfermedad se redujesen, sino que se incrementasen: que los trabajadores, por pura responsabilidad, dejasen de ir a trabajar cuando notan los primeros síntomas de alguna enfermedad (algo que, además, tenderá a incidir positivamente en la productividad global de la compañía al reducirse el número de contagios).

¿En dónde está la clave? Simplemente, en que la pandemia debería habernos preparado para pasar de culturas empresariales basadas en el control, a culturas basadas en la confianza: confío en que mi trabajador tiene la madurez necesaria como para no poner en riesgo a sus compañeros, como para ofrecer la posibilidad de mantener cierto nivel de disponibilidad si su salud se lo permite (o de no hacerlo si necesita descansar), y como para no utilizar la situación para generar un abuso. Esto supone abandonar el presentismo, la vigilancia y el «hacer que trabajamos», para pasar a relaciones más sanas, no basadas en el pasar unas horas determinadas en un lugar determinado, y determinadas por el beneficio para ambas partes.