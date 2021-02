Google y la batalla de Australia

Juan Diego Godoy, de El País, me envió ayer algunas preguntas por correo electrónico para hablar sobre lo que está ocurriendo con Google en Australia, y hoy incluye algunos de mis comentarios en su artículo titulado «Reemplazar a Google: Microsoft pone Bing a disposición de Australia» (pdf).

Fundamentalmente, se trataba de poner en contexto la amenaza de Google de abandonar Australia si el gobierno persistía en sus planes de obligar a la compañía a pagar a las editoras de prensa en función del uso que hacía de sus noticias, un precedente que viví muy de cerca en el caso de España y que culminó, en diciembre de 2014, con la decisión de Google de poner fin a la edición local de Google News, que aún se mantiene cerrada. Sin embargo, una cosa es plantear la cancelación de un servicio como Google News, que no aporta ingresos a Google de manera directa, y otra poner encima de la mesa la salida del país de Google en su conjunto.

Si un gobierno, además, reacciona a esa amenaza de manera completamente absurda abriendo un diálogo con Microsoft para que sustituya a Google con su buscador Bing, estamos ya en el colmo del absurdo: no, los gobiernos de los países, o al menos, los países democráticos y que respetan los derechos fundamentales, no toman decisiones sobre qué buscador usan o dejan de usar sus ciudadanos. Cuando una compañía como Google amenaza con abandonar un mercado en el que facturó 2,700 millones de euros en 2019, hay que entender que quien está amenazando es Google, no el gobierno australiano, y que por tanto, lo que hace el gobierno australiano no es, como tal, un «contraataque», sino más bien una medida paliativa.

¿Qué consecuencias podría tener que Google tomase la decisión de que las condiciones que el gobierno australiano pretende imponerle son abusivas y abandonase ese mercado? En mi opinión, muchas menos de las que parece. En primer lugar, porque el australiano medio usa Google desde hace muchísimo tiempo, está acostumbrado a sus prestaciones, e incluso si se plantease cambiar de buscador, se encontraría con que las otras opciones disponibles, en general, son bastante inferiores para un uso cotidiano. Nos pongamos como nos pongamos, Google lleva muchos años de ventaja en el desarrollo de algoritmos de búsqueda, y la experiencia cuando alguien intenta cambiarse por decisión propia suele ser marcadamente inferior. Si el cambio, además, no es por decisión propia sino fruto de una política gubernamental, lo normal es pensar que el ciudadano australiano medio, simplemente, pasará a utilizar Google.com, que por supuesto, seguiría siendo perfectamente accesible desde el país. Ante esa tesitura, es igualmente razonable pensar que las empresas australianas optarían por seguir anunciándose en Google, dado que les sigue ofreciendo la posibilidad de segmentar geográficamente (y por una larguísima lista de criterios más), lo que llevaría a la compañía a poder seguir facturando en el país, simplemente haciéndolo desde fuera de sus fronteras.

Conviene, por tanto, establecer distancia: nadie está planteándose que Google deje de estar disponible en Australia, ni que un australiano no pueda acceder a Google. Eso, simplemente, no va a ocurrir. Lo que ocurrirá es que, amenazas aparte, Google continuará su negociación con el gobierno y con los medios australianos, y más tarde o más temprano, llegarán a algún tipo de acuerdo, como ya ha ocurrido en otros mercados. No hablamos de que no vaya a llegar la sangre al río, sino de que, en este caso, ni hay sangre, ni hay río: solo amenazas fundamentalmente simbólicas. Al gobierno australiano le tocará decidir si quiere tener contentos a sus medios de comunicación, o pasar a ser uno de los poquísimos países del mundo en el que no existe una edición local de Google, pero eso es todo. Al final, una cuestión de dinero.

Que un buscador tenga que pagar por ofrecer resultados de noticias de medios es una circunstancia absurda: los medios quieren ser indexados, Google quiere indexarlos, que no lo haga es malo para ambas partes, y lo que está en discusión no tiene nada que ver con la propiedad intelectual ni nada por el estilo: es, simplemente, el intento de extorsionar a una compañía que gana mucho por parte de otras que ganan mucho menos. Y es enormemente peligroso, porque si Google se ve obligada a pagar por indexar noticias, podría ocurrir que cualquiera que pretenda vincular una noticia se encontrase con una demanda de pago por hacerlo, algo que sería completamente contrario a la naturaleza de una red en la que enlazar siempre fue absolutamente libre. La pretendida batalla entre los medios y Google es, en realidad, pura prostitución, un «dame algo» aunque sepa perfectamente que no me corresponde, protagonizado por unos medios inadaptados que se encuentran, además, con la connivencia de algunos gobiernos que quieren salir guapos en ellos, y les ofrecen legislar a su conveniencia. Ni más, ni menos.

A continuación, el intercambio de preguntas y respuestas que crucé con Juan Diego sobre el tema: