OpenAI acaba de cruzar una frontera enormemente interesante: permitir que ChatGPT se conecte a cuentas bancarias, tarjetas, inversiones, deudas y pagos recurrentes para ofrecer análisis financiero personal. La propuesta, por ahora en vista previa para usuarios Pro en Estados Unidos, se apoya en Plaid, una conocida compañía de servicios financieros norteamericana, y promete conexión con más de 12,000 instituciones financieras y asegura que el chatbot no puede ver números completos de cuenta ni mover dinero, sólo interpretar balances, transacciones, inversiones y pasivos.

La utilidad es evidente. Un asistente que conoce nuestros gastos reales puede detectar suscripciones olvidadas, patrones de consumo absurdos, desviaciones de presupuesto, riesgos de iliquidez o incoherencias entre objetivos y comportamiento. La banca lleva décadas ofreciéndonos interfaces mediocres, informes incomprensibles y «recomendaciones» que suelen ser ventas disfrazadas. Que una inteligencia artificial sea capaz de convertir todo eso en conversación, contexto y planificación podría ser, para muchos usuarios, muchísimo más útil que la app de su banco.

Pero precisamente por eso el movimiento es inquietante. La información financiera no es «otro dato» más. Es una radiografía de la vida: dónde comes, dónde duermes, a quién pagas, qué medicamentos compras, qué causas apoyas, qué deudas tienes, cuánto margen real de libertad posees. OpenAI dice que las conversaciones con cuentas conectadas siguen los mismos controles de entrenamiento que el resto de ChatGPT, que los datos sincronizados se borran en un plazo de 30 días al desconectar una cuenta, y que las «memorias financieras» pueden verse y borrarse. Bien. Pero la pregunta relevante no es solo qué promete hoy la compañía, sino qué incentivos tendrá mañana.

Y ahí aparece el elefante de siempre en la habitación: la publicidad. OpenAI ya está probando anuncios en ChatGPT, inicialmente en planes Free y Go, y asegura que estarán separados de las respuestas, que los anunciantes no verán conversaciones y que no habrá anuncios junto a temas sensibles o regulados. Pero también reconoce que los anuncios pueden seleccionarse teniendo en cuenta el tema de la conversación, chats pasados y memoria. En un asistente financiero, esa frontera deja de ser una cuestión técnica y se convierte en una cuestión existencial: ¿puede una compañía recomendarte una tarjeta, una hipoteca, un seguro o una inversión sin que sospeches que hay una lógica comercial detrás?

El problema no es que OpenAI vaya a comportarse necesariamente mal. El problema es que estamos construyendo sistemas cuya utilidad aumenta cuanto más íntimos son los datos que les damos, y cuyo valor económico aumenta cuanto mejor pueden inferir nuestras intenciones. La personalización financiera puede ser extraordinariamente beneficiosa, pero también puede convertirse en la forma más sofisticada de segmentación comercial jamás inventada. Un buscador sabía lo que querías encontrar. Una red social sabía lo que te hacía reaccionar. Un asistente financiero sabrá lo que puedes pagar.

Tampoco podemos idealizar a los intermediarios. Plaid es una infraestructura muy extendida en fintech, pero su historia no está libre de controversia: en 2021 aceptó un acuerdo de 58 millones de dólares en una demanda colectiva relacionada con privacidad, minimización de datos y transparencia, aunque el acuerdo no implicaba admisión de culpa. Hoy Plaid ofrece servicios para gestionar conexiones y borrar datos, pero el precedente recuerda algo básico: en finanzas, la confianza no se declara, se audita.

La dimensión regulatoria también importa. La norma estadounidense de open banking del CFPB buscaba precisamente dar a los usuarios más control sobre sus datos financieros, facilitar la portabilidad y evitar usos secundarios no deseados, incluido el uso de datos financieros para publicidad dirigida sin relación con el servicio solicitado. Esa es la dirección correcta: que el usuario pueda mover sus datos, sí, pero bajo restricciones claras de finalidad, retención, seguridad y responsabilidad.

¿Se atreverá la gente? Muchos seguramente sí. La historia de internet demuestra que, cuando el beneficio percibido es inmediato, la privacidad suele negociarse muy barato. Millones de personas conectaron su correo, sus fotos, su ubicación, su salud, sus contactos y sus hogares inteligentes a servicios privados a cambio de comodidad. El dinero será más delicado, pero no necesariamente una línea roja. Si ChatGPT consigue decirle a una persona «puedes ahorrar 400 dólares al mes sin cambiar radicalmente tu vida, muchos pulsarán «conectar cuenta» antes de terminar de leer la política de privacidad.

¿Lo probaría yo? Posiblemente para poder hablar mejor de ello como hago habitualmente, pero decididamente, no con confianza ciega. Lo probaría con una cuenta limitada, sin acceso a toda mi información, con el entrenamiento desactivado, revisando permisos, sin memorias innecesarias y desconectando después de obtener valor. No lo usaría como asesor financiero autónomo ni permitiría que se convirtiera en una caja negra que decide por mí. La paradoja es esa: una herramienta así puede ser muy útil precisamente si no olvidamos que es potencialmente peligrosa.

El futuro de la banca personal no será una app con gráficos de colores, sino seguramente algo más parecido a una conversación, algo de lo que las instituciones financieras deberían ir tomando nota. Pero la cuestión fundamental ahora es quién va a poder escuchar esa conversación, qué va a poder recordar, con qué finalidad, durante cuánto tiempo y bajo qué modelo de negocio, es decir, a quién va a poder vender esa información. Porque cuando el prompt es tu cuenta corriente, la privacidad deja de ser una preferencia y se convierte en una condición imprescindible para la libertad.