¿Te está espiando tu coche? Esto es lo que dicen los datos

Compraste un coche. Crees que es tuyo. Pero desde el momento en que arrancas el motor, ya sea de combustión o eléctrico, el coche empieza a trabajar para otros. Registra dónde vas, a qué velocidad, cómo frenas, si llevas el cinturón puesto, con quién hablas por teléfono, qué música escuchas, dónde aparcas.
Los modelos más modernos añaden además cámaras interiores capaces de analizar tu expresión facial, detectar si estás somnoliento o distraído, o identificarte biométricamente. La pregunta ya no es si tu coche recopila datos sobre ti: todos los coches conectados lo hacen. La pregunta es quién los recibe, qué hace con ellos, a quién los vende, y si en algún momento te pidieron realmente permiso para ello.
La Fundación Mozilla lleva años evaluando productos tecnológicos desde el punto de vista de la privacidad, y en 2023 publicó un análisis de 25 grandes marcas de automóviles que resultó demoledor: todas, sin excepción, recibieron su etiqueta de advertencia. Ninguna otra categoría de producto había suspendido nunca tan rotundamente. Ni los altavoces inteligentes, ni los wearables, ni las aplicaciones de citas, ya conocidas por su total opacidad en el manejo de datos personales. Los coches ganaron ese dudoso honor con claridad, y el informe detalla por qué: recopilan más datos de los necesarios, los comparten con terceros de forma casi sistemática, los retienen durante periodos prolongados y ofrecen a los usuarios un control real sobre todo esto que oscila entre lo mínimo y lo inexistente. Si quieres comprobar cómo está valorada específicamente tu marca, Mozilla mantiene actualizado el catálogo completo por fabricante.
El destino de esos datos es, en muchos casos, más perturbador que su propia recopilación. Durante años, General Motors vendió a través de su sistema OnStar datos precisos sobre el comportamiento de conducción de millones de clientes a intermediarios especializados que trabajan principalmente con el sector asegurador. Las compañías de seguros utilizaban después esa información para ajustar las primas, a veces al alza, de conductores que no tenían ni idea de que sus frenadas bruscas o sus aceleraciones nocturnas estaban siendo contabilizadas y vendidas. Por no variar, los propietarios habían dado su consentimiento, técnicamente, en algún párrafo enterrado en un contrato de servicio que nadie lee. GM suspendió el programa en 2024 tras la presión mediática, pero la Comisión Federal de Comercio estadounidense consideró que eso no era suficiente: a principios de 2026, la FTC prohibió formalmente a GM vender o compartir esos datos durante cinco años y le impuso obligaciones de transparencia que deberían haber sido evidentes desde el principio. TechCrunch señalaba, sin demasiado optimismo, que la prohibición es temporal y que el modelo de negocio que lo hizo posible sigue perfectamente intacto en el resto de la industria.
Esto es lo que convierte el asunto en algo más que una preocupación abstracta sobre privacidad: tiene consecuencias económicas directas y medibles. Si tu seguro sube sin que hayas tenido ningún accidente, si tu perfil de riesgo empeora sin que sepas por qué, puede que la explicación esté en el ordenador de a bordo de tu propio coche. El capitalismo de vigilancia, que durante años operó principalmente en el espacio de las redes sociales y el comercio electrónico, ha encontrado en el automóvil conectado un nuevo territorio enormemente rentable, porque combina datos de localización precisos, comportamiento físico, hábitos cotidianos y, en muchos casos, datos de salud derivados de sensores biométricos. Es una mina de información personal que el usuario no ve, no controla y raramente percibe.
El marco regulatorio europeo ofrece, al menos en teoría, más protecciones que el estadounidense. La GDPR establece que los datos de localización y comportamiento son datos personales y requieren base legal para su tratamiento. El Comité Europeo de Protección de Datos publicó en 2021 unas directrices específicas sobre vehículos conectados que deberían servir de referencia para los fabricantes que operan en Europa, estableciendo con claridad que el tratamiento de datos de conducción exige una base jurídica sólida y que el consentimiento obtenido a través de condiciones generales inaccesibles no cumple los estándares del reglamento.
El Data Act de 2023 añade además derechos de portabilidad: el usuario debería poder acceder a los datos que genera su propio vehículo y transferirlos a terceros de su elección. Pero entre el texto de los reglamentos y su aplicación efectiva hay una distancia considerable, y los fabricantes han demostrado ser muy creativos a la hora de diseñar mecanismos de consentimiento que cumplen al pie de la letra la ley, mientras la vacían de contenido real.
Lo que puedes hacer mientras tanto es limitado, pero no nulo. La mayoría de los coches conectados tienen configuraciones de privacidad que sus propietarios nunca han explorado: merece la pena buscarlas y activarlas. Privacy4Cars es una herramienta que permite consultar qué datos recopila específicamente tu modelo y gestionar, en la medida de lo posible, las opciones de exclusión disponibles. Cuando conectas el móvil al sistema de infoentretenimiento, ese dispositivo comparte con el coche información que puede incluir contactos, historial de llamadas y datos de aplicaciones: desconectarlo cuando no es necesario reduce la superficie de exposición. Y si estás pensando en comprar un coche nuevo, consultar primero el catálogo de Mozilla puede ahorrarte sorpresas desagradables.
El coche era, hasta hace relativamente poco, uno de los últimos espacios genuinamente privados. Podías tener una conversación sin que quedara registrada, desplazarte sin dejar un rastro digitalizado, existir durante una hora sin ser monetizado. Eso ya no existe, no porque alguien tomara una decisión explícita de eliminarlo, sino porque la misma lógica que convirtió las redes sociales en máquinas de extracción de datos se ha trasladado al transporte. El coche no ha cambiado en lo esencial: lo que ha cambiado es el modelo de negocio de quienes lo fabrican, y nuestra incapacidad colectiva de distinguir entre un producto que compramos y un servicio de vigilancia al que nos suscribimos sin saberlo.
O te compras un Dacia sin ordenador a bordo y listos. Te cuesta 16.000€, tiene GLP y te dura 15 años.
Ya bastante nos espían con radares (aunque no sobrepasemos la velocidad), helicopteros, drones, cámaras de vigilancia, cámaras de la DGT para control de tráfico, semáforos, etc.
Y de milagrito no ha salido una ley que no obligue a poner una dashcam a todos para pillar a más gente cometiendo infracciones. Ganas no me faltan a veces pero no es administrativamente usable para sanciones, solo judicialmente
A favor de todo:
– A favor de los radares
– A favor de los helicópteros
– A favor de las cámaras de vigilancia
– A favor de las dashcam obligatorias
Y tú, Benji, ¿eres dueño de un Dacia Sandero de los más sencillos (Essential) o de la versión intermedia (Expression)? Supongo que las versiones antiguas con GLP no tenían ordenador de a bordo, pero la versión actual con GLP, que es la Expression, ya incluye el Media Display con pantalla de 10 pulgadas. En todo caso, supongo que al menos un ordenador muy sencillo habrán tenido las versiones antiguas y probablemente mejor que el que se le puede instalar a alguna bicicleta. ¿Te ha durado el Dacia, en realidad, 15 años? ¿Con cuánto kilometraje?
A veaces creo que os he mos vuelto un poco conspiranoicos. Admito que haya quien pueda tener deseo de conocer datos globales de nuestro comportamiento, como puede ser la emisora que ponemos en el coche o por donde circulamos, para evaluar embotellamientos, pero de eso a pensar que hay alguien interesado en saber lo que el Sr. Dans hace, ·dónde vas, a qué velocidad, cómo frenas, si llevas el cinturón puesto, con quién hablas por teléfono, qué música escuchas, dónde aparcas», me parece excesivo-
En el 99% de los casos nuestra vida privada no le interesa incluso a los familiares próximos.
De conspiranoia nada. No hay ese «alguien», sino ese «qué», que crees que quiere saber qué haces. Con la IA, y anteriormente con el inmenso océano de datos con el «old school» BI, lo que se hace son estudios de comportamiento, y no los hace un humano. Estamos, cada día más, controlados por unos Agentes IA (mismo perro, distinto collar) que se dedican a estimar cuánto riesgo puede asumir una aseguradora por tenerte en su corral. Les importa cero la canción que pones. Les interesa si el ritmo puede provocar en ti una distracción y tener un siniestro. Lo que no hace el audio, lo hace la imagen. La cámara de distracción que te pita para que vuelvas a tu posición al volante, es un negativo en tu prima de seguro.
Cuando sale el tema de la privacidad me pierdo. O más bien me descoloco (me delocalizo cuánticamente).
En Matrix no se dedicaban a seguir enchufados e intentar cambiar a la Matrix, para que fuera menos espía y manipuladora. Sabían que o acababan con ella o no había reparación posible.
Es cierto que en su caso ya es un poco extremo, porque la conexión del humano con la posible Matrix, no tiene aún nada que ver.
En nuestro caso con los filtros necesarios, se puede evitar el 99% de la información sesgada… porque, además, el hecho de superar la manipulación más profunda hace, automáticamente, crecer el número de mejores lectores y la profundidad de su lectura.
Curiosamente se llama educación (no domesticación) al proceso reversor. Nada de misteriosas pastillitas de colores.
Pero no hay tú tía… el problema de la educación está sin solución, gracias a los adultos poderosos (no solo los megasiliconados que viajaron a la China Popular con Trump). Marearemos a la perdiz, hasta que se muera, pero seguiremos creyendo que , si no tomamos la pastillita de marras ya estamos salvados (o no).
Pero al final, seguiremos prefiriendo el filete digital al «sabediosqué», esa especie de grumo que se tomaba en el mundo real de Matrix. Sin filtros propios todos somos un poco Cifra.
Enchufarse o desenchufarse , that is the question…
«Si tu seguro sube sin que hayas tenido ningún accidente, si tu perfil de riesgo empeora sin que sepas por qué…»
El hecho de que los buenos conductores tengan seguros más baratos que los malos conductores es, precisamente, lo que venden algunas marcas en su publicidad
Aquí está expresado como algo negativo, pero creo que, para los que tendrían un seguro más barato si el precio dependiera de su nivel de riesgo, sería algo valorado como positivo. Un argumento de venta.
La información que las empresas obtienen de los usuarios nunca, nunca jamás se utiliza a favor del usuario sino de la empresa.
Eso es un mito difundido interesadamente por quienes utilizan esos datos, frecuentemente de forma que raya lo fraudulento.
Es muy sencillo.
Si yo le cuesto a la empresa de seguros 50€ y tú le cuestas 650€ y nos cobra a los 2 lo mismo, a mí me tiene que cobrar 350€ simplemente para no perder dinero.
Con clientes que cuestan 50€ y pagan 350€… va a pasar muy muy poco tiempo antes de que alguien empiece a forrarse con clientes de 50€ a los que les cobra 200€.
No lo entiendes.
La teoría de la que hablas es muy bonita y tal, pero en la realidad esto es lo que dice la compañía de seguros a sus clientes:
– Cliente que cuesta 50€: Te tengo que cobrar 350€ porque hay clientes que me cuestan mucho dinero.
– Cliente que cuesta 650€: Con la telemetría que tengo puedo comprobar que conduces de forma imprudente y o bien te vas de la compañía o me pagas 1.000€ de póliza.
La casa nunca pierde.
Lo que harán es subir a los que hacen el animal y mantener precios al resto
La cuestión es ¿es realmente malo?
En principio es espionaje no consentido ni claro.
Esa es la parte claramente perversa.
Ahora bien: Si los seguros suben no por «ser joven» o «ser mayor» sino por tu estilo de conducción, no lo veo tan mal. Sería un aliciente para ser responsable.
Por otra parte, tiene que, por defecto, no espiar vídeo ni audio. Salvo casos muy justificados, y aún así, no salir de la caja negra del vehículo.
Creo que al final por un camino o por otro te van a espiar para conseguir datos estadísticos. Es muy complicado evitarlo. Si no te espía el coche, te espía tu teléfono o un satélite, al final alguien lo hará.
La pregunta debería ¿Cómo podemos compaginar ese espionaje con la privacidad individual?
Esto debe pasar por dar los datos que las empresas, seguros, policía, fabricantes, persiguen, pero de manera que no haya espionaje de cosas personales, que estén al menos parcialmente anonimizadas, que se de lo que hay que dar, pero solo eso.
Hace rato que el coche dejó de ser un lugar privado. Desde hace bastante tiempo hay que pensar en un auto más como una mezcla de panóptico y confesionario rodante, que también rastrea nuestra ubicación, toma imágenes de video de todos los lugares a los que vamos e incluso recopila datos sobre lo que hacemos «cuando estamos con alguien en el asiento trasero» [1er link].
Y cuando los conectamos físicamente, accede y envía información sobre el directorio telefónico del smartphone, el registro de llamadas, los mensajes de texto, fotos, feeds de redes sociales y cada lugar en el que estuvimos:
• 7 Sep 2023 Cars are collecting data on your ‘sexual activity,’ study finds
• 25 abr 2024 How G.M. Tricked Millions of Drivers Into Being Spied On (Including Me)
• 7 sept 2023 New study finds that automakers collect too much personal information about drivers
• 6 sept 2023 Automakers under fire for selling driver data
Ahora bien, algo que no muchos saben es que una forma importante de enviar y recibir datos desde el auto es vía la tarjeta SIM. Sí, tu auto tiene una tarjeta SIM.
A día de hoy no existe ningún incentivo para que ninguna empresa sea sincera con los usuarios sobre la vigilancia que realmente se está llevando a cabo. Creo que si este problema se comunicara más claramente, sería un enorme escándalo para la mayoría de la gente.
Para la mayoría, los autos modernos de hoy en día son una pesadilla de seguridad.
Con la famosa baliza… todos tienen una tarjeta SIM, hasta el DACIA de Benji…
Hay un hacker ético que se ocupa de este tema al que recomiendo seguir llamado Sam Curry que tiene su cuenta en X y su blog enfocado en la seguridad
Buen artículo.