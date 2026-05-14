¿Realmente es Estados Unidos un aliado? Mythos como prueba

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «La ciberdefensa europea no puede depender del permiso de Washington» (pdf), y trata sobre un cambio de paradigma que apenas empieza a vislumbrarse, pero que tiene implicaciones profundas tanto para la seguridad como para la geopolítica tecnológica: la industrialización del hacking gracias a la inteligencia artificial.
El detonante de la reflexión es la aparición de herramientas como Mythos, desarrolladas en el contexto de proyectos como el anunciado por Anthropic en su iniciativa «Project Glasswing«, capaces de identificar vulnerabilidades de día cero de forma automatizada y a una escala sin precedentes. Como ya advertí en dos entradas anteriores en esta misma página, el verdadero problema no es tanto la herramienta en sí como el cambio estructural que introduce: convertir una actividad tradicionalmente artesanal en un proceso escalable y con paciencia infinita.
Cuando el hacking se industrializa, el equilibrio entre atacantes y defensores se rompe aún más. Esa es precisamente la preocupación que subyace en artículos recientes como el publicado en Harvard Business Review, «Cyber defense has to move at the speed of AI«, que insiste en la necesidad de que las capacidades defensivas evolucionen al mismo ritmo que las ofensivas en un entorno dominado por la inteligencia artificial. El problema, como suele ocurrir, es que esa evolución no se produce de manera homogénea.
En este contexto, la negativa de Estados Unidos a facilitar el acceso a herramientas como Mythos a empresas e instituciones europeas introduce una dimensión geopolítica particularmente incómoda. Tal y como recoge The Next Web en «Europe’s finance chiefs want Mythos access to defend their banks. Washington has so far said no«, responsables europeos del ámbito financiero han solicitado acceso a estas capacidades para poder proteger sus sistemas, encontrándose con una respuesta negativa que revela hasta qué punto la supuesta alianza transatlántica tiene límites muy claros cuando se trata de tecnologías críticas.
Otros medios como Bloomberg («Euro finance chiefs want Mythos access to prepare defenses«), o The Business Times («ECB is studying defences against Mythos-powered attacks, Lagarde says«) han incidido en la misma idea: las instituciones europeas son conscientes del riesgo, pero carecen de herramientas equivalentes para afrontarlo en igualdad de condiciones.
La paradoja es evidente. Para defenderse de un tipo de ataque, es necesario poder simularlo, entenderlo y anticiparlo. Sin acceso a herramientas de este tipo, las organizaciones europeas quedan en una posición estructuralmente inferior. No se trata de una cuestión de conveniencia, sino de capacidad real de defensa. Como apunta Bruce Schneier en su análisis sobre Mythos, estamos entrando en una fase en la que la automatización de la búsqueda de vulnerabilidades redefine completamente el campo de juego de la ciberseguridad.
Incluso actores como Mozilla han empezado a experimentar con este tipo de herramientas para mejorar la seguridad de sus productos. Si quienes desarrollan software de código abierto consideran necesario apoyarse en estas capacidades para reforzar su seguridad, resulta difícil justificar que empresas o instituciones europeas deban prescindir de ellas.
La cuestión, en última instancia, no es simplemente tecnológica, sino política. ¿Qué significa ser aliado cuando el acceso a herramientas críticas se restringe unilateralmente? ¿Hasta qué punto puede hablarse de soberanía tecnológica cuando la defensa de infraestructuras clave depende de decisiones tomadas fuera del propio ámbito europeo? La discusión sobre Mythos no es un episodio aislado, sino un síntoma más de una relación asimétrica que Europa lleva demasiado tiempo aceptando sin cuestionar de manera efectiva.
Mi columna intenta precisamente poner el foco en esa incomodidad, en esa contradicción entre discurso y realidad. Porque en un entorno en el que la inteligencia artificial acelera todos los procesos, desde la innovación hasta el conflicto, quedarse atrás no es simplemente perder competitividad. Es asumir un riesgo estructural que afecta a la estabilidad económica, institucional y social. Y en ese contexto, depender del permiso de otro para defenderse deja de ser una opción razonable para convertirse en un problema urgente. Si Estados Unidos es nuestro aliado, no quiero saber cómo serán los enemigos…
Pobre Europa, siempre tarde, siempre después, siempre perdiendo el tren. ¿Por qué será? Hemos pasado de ser la vanguardia (junto a china) durante muchos siglos a ser una rémora
Porque al contrario que China, Europa arrastra siglos de guerras entre europeos, y sólo tras tras la IIGM decidimos parar.
Porque sin querer hemos creado al monstruo que durante décadas fue nuestro amigo y aliado.
Porque hemos preferido vivir. Vivir bien.
Porque este Estado del Bienestar, que demasiados imbéciles creen que ha salido gratis, que ha salido de la nada, ha costado mucho, entre otras cosas una cierta subyugación al amigo americano.
Hemos delegado totalmente ciertas cuestiones en nuestros aliados yanquis, que han aceptado encantados. Y así estamos ahora.
Y ahora que el amigo recoge los bártulos y se va a casa, ahora nos encontramos en la tesitura de tener que recuperar el tiempo perdido. No sé si se podrá o no, pero sí sé que nos va a costar y mucho. Y que vamos a tener que renunciar a muchas cosas, también.
China tiene una historia de guerras constantes similar a la de Europa.
Incluso cuando Qin conquistó a los otros seis reinos, hace 2200 años, las rebeliones y guerras continuaron.
En los últimos 150 años:
– Guerra Sino-Japonesa -> 1894
– Rebelión de los Bóxers -> 1900
– Era de los Caudillos -> 1916+
– Primera Guerra Mundial
– Conflicto Sino-Soviético
– Segunda Guerra Mundial
– Guerra Civil China -> 1927–1949
(que realmente no acabó del todo)
– Guerra de Corea -> 1950
– Guerra Sino-India -> 1962
– Conflicto Sino-Soviético 1969
– Vietnam (Camboya) -> 1979
Después de eso si, una época de paz.
Pero la historia de China está bañada en sangre (especialmente chinos matando chinos)
La respuesta a la pregunta del sr. Dans es claramente NO.
EEUU no sólo ha dejado de ser aliado sino que se ha convertido en enemigo. Así de claro.
Y lo que realmente temo es que este pensamiento norteamericano no sea sólo cuestión de esta legislatura sino que cale incluso entre los Demócratas.
Impidiéndonos el acceso a Mythos nos deja literalmente al pie de los caballos.
Y puedo imaginarme perfectamente qué se está negociando debajo de la mesa: quítanos todas esas restricciones a las tecnológicas norteamericanas y tendrás acceso a Mythos.
A Europa le faltan décadas para poder ser una superpotencia mundial, empezando por ser una unidad política.
Así que quizás sea el momento de volverse pragmático y aliarse con la maldita China. ¿Y los Derechos Humanos y esas cosas? Quizás sea el momento de aceptar que el mundo es como es y no como queremos que sea.
Y crees que China va a ser un aliado como lo ha sido EEUU? China viene a comernos, a reventar nuestra industria y a subyugarnos incluso más que EEUU, bajo cuya alianza hemos disfrutado de décadas de estado de bienestar y protección frente a Rusia, Marruecos, etc. (ya sé que el actual EEUU no es aquel EEUU, solo enfatizo que China no va a suplir ese rol ni de lejos)
Lo sé, pero si no vamos a ser una superpotencia al menos tendremos que aliarnos con la número uno.
No se trata de que China nos defienda de nadie porque no lo va a hacer, ahora se trata de obtener de China las mejores condiciones comerciales posibles.
La OTAN se creó para defender a occidente del comunismo soviético. Pero del imperialismo ruso parece que no nos quiere proteger.
En cuanto a Marruecos, ¿cómo nos ha defendido? EEUU siempre ha estado con Marruecos frente a España: ya tiene el Sáhara Occidental para ellos solitos. En caso de conflicto les regalará Ceuta, Melilla y hasta las Canarias, no lo dudes.
¿Realmente es Estados Unidos un aliado? Buena pregunta, de difícil respuesta
La cambiaré por otra ¿Si Rusia gana en Ukrania, y en vista de ello, decide reconstruir el Imperio Ruso, y ataca los Estados Bálticos, y luego Polonia y Hungría, Europa tiene fuerza para frenar a Rusia sin ayuda de USA?
Ahora mismo y sin ayuda ucraniana, no.
Aunque tu pregunta parte de premisas falsas. Rusia ya está intentando reconstruir el Imperio Ruso, Ucrania ha sido el primer paso.
Es muy probable que ataque a los Paises Bálticos, incluso perdiendo en Ucrania, sólo para medir la respuesta de la OTAN y de Europa, aunque muy improbable dada su incapacidad para reclutar soldados suficientes.
Atacar Polonia, bueno, eso sería como atacar Finlandia en la IIGM. Polonia va camino de tener el ejército más potente y moderno de Europa.
Efectivamente es tal y como dices, pero yo introduciría un matiz: a Rusia atacar un País Báltico le podría salir bien incluso aunque no consiguiera hacerse con él porque la OTAN dudaría no solo cómo reaccionar, sino incluso si hacerlo, erosionando su unidad. Y el plan de Rusia durante décadas ha sido dividirnos por dentro para debilitarnos y así ir expandiéndose y ocupando territorios (no solo físicos)
La OTAN (salvo EEUU si está Trump) reaccionaría militarmente.
Es cierto que algunos países se negarían a enfrentarse a Rusia. Eslovaquia o Grecia o Bulgaria o Turquía podrían quedarse en segundo plano.
Pero UK se uniría, aunque no lo haga EEUU. Francia de cabeza. Polonia de cabeza. Dinamarca, Holanda y Bélgica también. Noruega, Suecia y Finlandia también, y entrarían en modo paranoico con razón. Italia también. Alemania estaría obligada por contrato y porque los países bálticos son claves para ella. España iría, con los llantos en contra de toda guerra contra Rusia de algún partido de extrema izquierda o extrema derecha.
Sería duro y rompedor, pero los países bálticos no son negociables.
Es una linea roja real.