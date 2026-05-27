La soberanía digital deja de ser una abstracción

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Europa descubre el botón de apagado» (pdf), y trata sobre cómo Europa ha empezado, por fin, a comprender que su dependencia tecnológica de las grandes compañías estadounidenses no era simplemente una cuestión de comodidad o eficiencia, sino un problema estratégico de primer orden.
El detonante de esa toma de conciencia lo analiza muy bien un reciente artículo en Wired, «The EU Is going through a Trump-fueled breakup with Big Tech«, que explica cómo el retorno de Donald Trump y el uso crecientemente agresivo del poder político estadounidense han acelerado en Europa un debate que llevaba años latente: el de la soberanía digital.
La idea de que un gobierno europeo pueda depender de herramientas, infraestructuras o servicios sometidos a jurisdicciones extranjeras empieza a resultar cada vez más inquietante cuando la política exterior de ese país se vuelve imprevisible, injustificable o abiertamente hostil. La decisión francesa de sustituir progresivamente herramientas como Microsoft Teams, Zoom o Webex por soluciones propias para sus millones de funcionarios no responde únicamente a un impulso proteccionista o nacionalista, sino a la constatación de que la dependencia tecnológica tiene implicaciones geopolíticas muy reales.
El episodio que actuó como catalizador fue especialmente significativo: las sanciones de la administración Trump al fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan, que provocaron restricciones de acceso a servicios tecnológicos esenciales. De repente, algo que muchos consideraban una discusión académica pasó a verse como una amenaza tangible: si un proveedor extranjero te puede cortar el acceso a herramientas críticas por motivos políticos, entonces la autonomía institucional queda claramente comprometida.
La administración francesa ya habla explícitamente de «reducir dependencias extraeuropeas», y ha pedido a todos sus ministerios planes concretos para abandonar tecnologías estratégicas controladas desde fuera de la Unión Europea, según explica el propio gobierno francés. Y Francia no está sola: el debate se extiende cada vez más por toda Europa, mientras medios como TechCrunch o The Next Web empiezan a tratar estas iniciativas como algo estructural, y no simplemente anecdótico.
El problema, desde mi punto de vista, es que Europa llega muy tarde. Durante décadas ha permitido que prácticamente todas las capas críticas de su ecosistema digital quedasen dominadas por empresas estadounidenses: sistemas operativos, servicios de cloud computing, plataformas de productividad, inteligencia artificial, redes sociales o herramientas de colaboración. Un informe reciente del Parlamento Europeo reconoce precisamente esa vulnerabilidad y plantea la necesidad de desarrollar capacidades propias, interoperables y abiertas.
La Comisión Europea también ha comenzado a mover ficha con iniciativas como el Digital Commons EDIC, orientado a promover infraestructuras digitales abiertas y reutilizables. Pero el desafío es enorme: construir soberanía digital no significa simplemente cambiar una aplicación por otra con bandera europea, sino desarrollar un ecosistema basado en estándares abiertos, interoperabilidad y capacidad real de elección. Porque si la alternativa europea termina siendo simplemente software peor financiado y menos competitivo protegido artificialmente por razones políticas, el remedio podría acabar siendo peor que la enfermedad.
Como advierte un interesante análisis del Atlantic Council, el verdadero riesgo es confundir soberanía con aislamiento. Europa necesita autonomía tecnológica, pero no una especie de «internet nacional» burocrática y cerrada. Necesita capacidad de decisión, no autarquía digital.
En realidad, lo más llamativo es que Donald Trump haya terminado haciendo más por la soberanía digital europea que años enteros de debates regulatorios, informes y declaraciones institucionales. La amenaza política ha convertido una cuestión aparentemente técnica en algo inmediato y perfectamente comprensible: quien controla tu infraestructura digital tiene, potencialmente, capacidad para condicionar tus decisiones. Y eso, para cualquier proyecto político que aspire a tener autonomía real, es sencillamente inaceptable.
Aquí la mejor manera de combatir el monopolio USA en herramientas críticas es el Open Source. Si además buscamos la ayuda-colaboración de China, mejor.
China ya ha hecho el camino, y no hay problemas de espionaje, troyanos y «puertas traseras» si esa colaboración se hace exclusivamente en open source. Por ej: Ali Babá ya tiene soluciones equivalentes a AWS, por lo que una base open source de sus soluciones nos ahorrarían un montón de tiempo y dinero. Y claro los chinos encantados de colaborar, ya que así mejoran sus soluciones y fastidian a USA.
Espero éxito a esa iniciativa, que es urgente y necesaria.
China NO ES nuestro amigo.
Repito.
China NO ES nuestro amigo.
En ningún sentido. Ni lo ha sido, ni lo es, ni lo será.
¿Colaborar con China? Sólo en lo estrictamente necesario y con todas las precauciones. Aunque a veces den ganas de arrojarse a sus brazos sólo para fastidiar a los yanquis.
Como ya hemos visto, el gobierno USA puede cambiar, sus alianzas puedan cambiar, pero el gobierno chino y sus estrategias no contemplan en ningún momento que Europa se fortalezca. De ninguna manera.
Dudo que China vea a algún país de la tierra como amigo. Como aliado circunstancial, sí siempre y cuando les beneficie.
En ese sentido no se diferencian mucho de los franceses. :-P
Espero que el próximo gobierno reemplace los servidores Huawei del Mº del Interior.
China no se mueve por gilipolleces como Trump, es una cultura que tienen en su ADN el comercio y el esfuerzo. Saben que lo suyo es hacer negocios y no crear conflictos como los americanos.
China no es nuestro amigo, pero tampoco es nuestro enemigo.
EEUU, un pais que se ha convertido en una mierda para sus propios ciudadanos tampoco es nuestro amigo. Por un lado, mira con envidia los logros sociales europeos, y con el otro ojo con ganas de invadir comercialmente sectores que no están al 100% en el mercado privado. No se te olvide. Ellos cuando ven educación y sanidad, buscan esos negocios para privatizarlos aún más
Los que han hecho grande a China son los empresarios de Occidente, no se te olvide.
Lo de EEUU no tiene discusión. Lo mires como lo mires.
Pero que no somos enemigos… sólo en cuanto a que no somos poderosos. En cuanto la UE empezara a moverse hacia una Unión política real verás a chinos, rusos y norteamericanos haciendo cola para sabotearnos.
Los que han hecho grande a China son los empresarios de Occidente, no se te olvide.
Y es algo que nunca terminaré de entender, cómo la política occidental claudicó ante el cortoplacismo económico de las empresas occidentales.
Por cierto, espero hacerme con este libro en cuanto se traduzca: Apple in China: The Capture of the World’s Greatest Company
lo del nordstream no cuenta como sabotaje yanqui???
En cuanto al movimiento de empresas hacia China, es relativamente fácil de entender, no?: 1) fanatismo religioso en el ámbito económico (el neoliberalismo como fe verdadera y última), 2) todo se abarató para el cliente mientras las empresas aumentaban el margen de ganancia
«China no es nuestro amigo, pero tampoco es nuestro enemigo.»
Sí que lo es, a estas alturas me parece inconcebible que no se tenga claro que la dictadura china lleva años intentando hundir nuestras industrias, realizando injerencias en nuestras políticas, que lleva una política expansionista oculta (cada vez menos) y que apoya a regímenes como el ruso en su intento de hundirnos desde dentro, entre otras muchas cuestiones
Quieres decir que Vox es prochino y prorruso, por sacar dinero de Orban y Putin???
VOX es mierda en general, pero para qué responder a lo que digo cuando puedes intentar jugar a pillarme con un hombre de paja, con tus prejuicios sectarios, verdad?
Venga vamos al lío tio listo
Cuando Trump saca móviles «dorados» con su marca
https://www.elespanol.com/elandroidelibre/moviles-android/20260514/telefono-dorado-trump-realidad-bien-movil-chino-pintado-precio-demasiado-alto/1003744245418_0.html
¿por qué los saca Made in China?
Y ya que lo dices…
¡ Será por lo de la PAJA en ojo ajeno !…
Coño si llevan años hundiendo sus industrias, tan malos no serán que les siguen encargando productos…
El TRUMP movil chino no espía y el de huawei si !!!
TÓCATE LOS COJONES !!!
Que sí, F3R, que la dictadura china son unos pacíficos comerciantes, que sí, y Rusia está de maniobras y lo de los iraníes y los norcoreanos ayudando a Rusia es propaganda otanista, que ya me lo conozco, como tantas que me has soltado en otras ocasiones.
Buzzword, ¿otra vez escondiéndote en la horda para insultarme y meterte conmigo en vez de debatir civilizadamente?
Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué tiene que ver eso con lo que he escrito?
A ver, que las cosas dichas así, acodados en la barra del bar no son tan sencillas.
Pero bueno, ahí va mi sujétame el cubata:
China, al apoyar a Rusia consigue:
– ganar dinero y aprender guerra moderna, que China no regala nada;
– debilitar a Europa;
– debilitar a EEUU y a la OTAN (hagan lo que hagan, o gastan armas o desgastan la Alianza);
– y debilitar a Rusia.
Y no tardaremos mucho en ver cómo China le compra a Rusia media Siberia, incluido su tesoro más preciado: el lago Baikal (la quinta parte del agua potable líquida del planeta para la quinta parte de la población del planeta).
Y Taiwán, claro, que caerán antes.
(Y el Mar de la China Meridional para controlar el acceso al Estrecho de Malaca, pero esa es otra historia).
Sí, claro, no se me escapa (y lo he dicho millones de veces) la jugada de China apoyando a Rusia, pero me quería limitar a señalar una de las muchas cosas con las que China nos está jodiendo
Si, si…. y el NordStream…??? XDDD
¿No se te ha ocurrido pensar que unirse con Rusia (y con Irán y, de manera más leve, con otros países menores) le sirve para que Occidente no la destruyAMOS?
Qué cosas eh?, Ni que lleváramos siglos aplastando y esclavizando al resto de la humanidad. Hay que ser desconfiado…
Fer
Hasta para troll hay que ser listo
Ja ja ja
Buzz, efectivamente, hasta para ser troll hay que ser listo. Por eso no llegas ni a eso, solo a pobre diablo que se esconde en la horda para insultar a quienes discrepan de lo que piensas, cobardemente.
¿Qué tal si pruebas a responder algo que tenga que ver con lo que yo he escrito? Es que es flipante esto…
«el gobierno USA puede cambiar»
Este es el error más común, y también el que más daño ha hecho a Europa. Si miras con ojo clínico toda la historia yanqui, verás que es absolutamente coherente en su comportamiento exterior, independientemente de quién esté en la casa blanca. El «pecado» de Trump sólo ha sido hacer esta doctrina única absolutamente transparente.
Para qué recortas su frase? Lo importante de esa frase es que con gobiernos de EEUU Europa ha salido ganando en innumerables terrenos y ocasiones durante décadas, mientras que con China la posibilidad de que nosotros salgamos ganando en algo no está en el guión. De hecho es al contrario, entre sus objetivos está destrozarnos.
1) la recorto porque me sale de los cojones
2) porque condensa la idea, no necesito copiar lo demás. Los yanquis siempre han ido a la suya (los anglosajones en general) y en contra de todo el resto del planeta. Si no te lo ha parecido y crees que hemos salido ganando, vuelve a estudiar la historia.
3) tu preocupación con China y Rusia y tu sesgo con los yanquis, de manual de psicología
hoy no me he podido contener, y le he dado comidita al troll…
a ver por donde sale el listo…
Ya estáis los dos con ataques personales, no podéis faltar.
Y no, lo que has puesto no condensa la idea, la distorsiona, tal y como te acabo de explicar.
Lo que acojona es lo tuyo conmigo, macho. ¿Mi sesgo con los yanquis? ¿Dónde? ¿Me lo puedes explicar? Aquí lo único que hay eres tú obsesionado conmigo, con los EEUU y con exculpar a Rusia y China todo el día de cualquier cosa
No, no condensa la idea, la distorsiona, como acabo de explicar. Pero te da igual, claro, “porque te sale de los cojones”.
Y quien necesita estudiar historia eres tú, además de un manual de psicología por tu obsesión conmigo y con EEUU para blanquear constantemente a Rusia, China y la dictadura que haga falta, que son siempre pobres víctimas inocentes a las que no les dejan matar a sus ciudadanos en paz.
Alternativas europeas a Webex:
Hace tiempo existía una herramienta similar a Teams, del grupo Alcatel-Lucent Enterprise, que seguramente la han discontinuado, a partir del acuerdo con Microsoft, que básicamente era Rainbow para incluir Teams en las centrales de empresa.
Google me ha dado las siguientes opciones
1. Nextcloud Talk (Alemania)
Es la opción idónea si requieres control total sobre tus comunicaciones. Al ser parte de Nextcloud Hub, esta plataforma permite el alojamiento local (on-premises) para proteger la soberanía de los datos frente a proveedores estadounidenses.
European Alternatives
Ventajas: No requiere salir de tu propia infraestructura de servidores y cuenta con potentes herramientas de chat y colaboración.
Más información: Descubre las funciones colaborativas en la página oficial de Nextcloud Talk.
2. Wire (Alemania y Suiza)
Diseñada específicamente para gobiernos y corporaciones con altos estándares de seguridad.
Wire
Ventajas: Cumple estrictamente con el RGPD, no utiliza metadatos y destaca por su interfaz minimalista y moderna.
Planes: La versión Pro se encuentra disponible desde
por usuario al mes. Puedes consultar los detalles en la plataforma de Wire.
3. Jitsi Meet (Francia / Global)
Es la alternativa de código abierto más popular en Europa para sustituir a Webex o Zoom sin coste.
Interoperable Europe Portal
Ventajas: No requiere que los participantes se registren para unirse a una reunión.
Uso: Puedes usar la versión pública gratuita o alojar tu propio servidor de Jitsi. Más detalles en el sitio oficial de Jitsi.
El problema que veo que mientras no legislemos en contra de productos no europeos ( Como hace EEUU contra Huawei) legalmente debemos ser agnósticos los pliegos no se otorgan a «dedo», y si los productos de Cisco, Avaya son competitivos en features y precios pues poco se puede hacer… El cambio profundo tiene que venir de directivas que veten productos americanos
¿hay huevos? o simplemente hay políticos que
viven muy en sus burbujas con sus convolutos !!
Dice Enrique que «desde su punto de vista, es que Europa llega muy tarde». No es que se llegue tarde es como no se empieza… tenemos unas inercias que exigen políticos que cierren puertas a esos productos, y eso no los tenemos.
A China le está costando unos años crear sus servidores IA, pero tiene 2 ventajas:
a) Apoyo del gobierno chino
b) Cuando los tengan, no compraran ni un servidor de fuera.
Estoy seguro que las empresas europeas que fabrican equipos similares si recibieran encargos sólidos se pondrían a la faena. Pero tenemos uno políticos que son muy nacionalistas para lo que quieren (para dar por…) pero luego se les caen las bragas frente a EEUU
No conocía esos programas, y me parecen buenas opciones.
Sólo un detalle: que empiecen a trabajar en la interoperación entre ellos porque, conociéndonos, cada país elegirá uno, el suyo preferiblemente.
«¿hay huevos? o simplemente…»
Aparte de la calidad humana y laboral de los políticos en todo el planeta, creo que en Europa todavía vivimos bajo el engaño de que los yanquis alguna vez fueran aliados (no creo que haya sido el caso en ningún punto de la historia). Esta fe es tan fuerte que nadie se está planteando el hecho de que una nación extranjera haya descifrado móviles nacionales para intentar crear un regime change de acuerdo a sus intereses. Si lo hubiera hecho Rusia estarían movilizando sanciones por doquier y saldría en todas las portadas como «injerencia extranjera a la democracia».
Gran parte del soft power es precisamente esto: ver una flagrante ilegalidad y decir «joder, cómo molan con sus poderosas agencias de inteligencia, si es que…estamos del lado de los más guays, de los winners. Con ellos nos irá bien»
Rainbow está plenamente operativo:
https://www.al-enterprise.com/es-es/rainbow
PS: Alcatel-Lucent Enterprise es una Empresa de capital chino (85% en manos de Huaxin)
Cualquier dependencia es mala. energética, cultural. alimentaria, turística,… tecnológica, Por ello muchos estados hanEuropa en su con junto ha dejado de tener b iene s para intercambiar, buscado la autarquía o ser independiente del resto de los estados, Pero esta solución plantea muy serios problemas cuando el estado no es capaz de producir en la cantidad necesaria cualquiera de m los muchos bienes que la sociedad actual exige, medicamentos, maquinaria, chips,… Por ello lo sensato es tratar de compensar las adquisiciones fuera de las fronteras con la exportación de bienes que 3xceden tu capacidad de consumo interno.
El problema es que Europa en su conjunto ha dejado de producir excedentes de bienes para intercambiar. Cerramos nuestras fábricas, nuestras minas, reducimos a mínimos la investigación,…. reducimos nuestras capacidad de pesca, cargamos de normas ambientales la producción de cualquier bien, salido de una fábrica, o del mismo monte.
Durante un tiempo votamos por el Software libre y hubo movimientos interesantes incluso en España como fue el gnuLinEx. pero por desgracia, el impulso oficial se perdió y el movimiento se quedó en nada.
Desgraciadamente, LinEx (pionero) se descolgó…
Aun así, lidero un movimiento que muchos todavía mantienen activos:
LinKat, en Catalunya en el sector educativo
MAX (Madrid LinuX) también en educación
LliureX (Valencia)
Las que cayeron:
Molinux (Castilla y la Mancha)
Guadalinex (Andalucia) aunque sustituida por EducaAndOS
Canarias y Galicia tambien tienen distribuciones propias, pero no recuerdo el nombre…
Cuando esta mañana he visto el primer comentario, ya he pensado: “a ver cuanto tardan con lo de China”, y si, ha tardado un poquito, pero ahí está.
Esto no va de tener “amigos”, ni en un lado ni en el otro. Se trata de que te puedas pagar tus cervezas tu solo, sin depender de si te invita el tío Sam o el mismísimo Confucio.
– Argumentos para ser soberanos? Los tenemos.
– Tecnología para evitar dependencias? Pocas, pero las tenemos. O muchas, si no nos fijamos solo en “grandes servicios” como Azure o AWS. No son pocas las publicaciones en diversos medios que dan listas super completas (Xataca, sin ir más lejos hace unos días).
– Recursos? También.
– Las ganas? Ay amigo, que ahí es donde damos en hueso… O mas que las ganas, habría que hablar de prebendas, comisiones, pagos, lobbies, y porque no decirlo claro: lo que chupan algunos vendiendo su país, su madre y su alma.
En fin… saco roto todo… mucho legislar y tocar los huevos y poco poner los huevos sobre la mesa.
(luego si tengo ganas, igual os hago un resumen de “alternativas”)
(paso de perder el tiempo…) XDDD
61 alternativas europeas a Google, X, Gmail, Chrome, Maps, DropBox, Google Drive, WhatsApp y otros servicios populares
La encontre:
Discover European Alternatives to Big Tech Companies
Esta es de las mas completas.
De regalo:
DuckDuckGo installs are up 30% as users reject being ‘force-fed’ Google’s AI Search
La gente esta hasta la polla de la IA en las busquedas…
Duck Duck Go también tiene IA incorporada, pero te deja apagarla, prenderla y/o gestionarla:
https://duckduckgo.com/settings#aifeatures
Tener opcion siempre es mejor que no tenerla.
«lo de China»
pero hombre, si nos lo pasamos teta! Es como cuando quedan los fans de dos clubes de fútbol a pegarse en la calle, pero sin huesos rotos.
En cuanto a «sin depender», joder, hemos pasado del paradigma de «sin fronteras, viva el comercio» a «la autarquía económica como única posibilidad de supervivencia». Qué desastre! todos a duplicar los esfuerzos de los demás. Hay algo más ineficiente? Todo por no poder entendernos con nuestros vecinos. Y, igual que pasa con los vecinos, el argumento de «es que mi vecino es tan chungo que no se puede solucionar la cosa» es falso. Creo que debemos esforzarnos al máximo para revertir estas tendencias aislacionistas, lo cual pasa, en primer y más importante lugar, por un autoanálisis honesto de qué parte estamos haciendo mal nosotros (connivencias a genocidios y cambios de régimen, extender nuestra seguridad a costa de otro, imposiciones legales unilaterales, imposición de condiciones económicas y/o crediticias diseñadas para esclavizar eternamente otras naciones…una lista sin fin).
No te falta razón, no te quito razón….
La humanidad, mal nos pese, nos engloba a todos. Y los beneficios (al igual que los desastres) deberían ser un “algo común”.
Para que reinventar la rueda? Me parece entender en tu comentario… pues porque esa “rueda”, en ocasiones, solo beneficia al dueño del carro. Y tu mejor que nadie, deberías saber, que todos tus documentos, investigaciones, logros, etc… si están en el carro del vecino, es mal negocio…
Podemos fiarnos de “conversaciones secretas” en Whatsapp? No, por mas que lo diga Sucker-berg
Podemos fiarnos de almacenamiento “privado” en la nube? No, por mas que lo diga Rita la Cantaora….
Y me puedo extender, pero ya es cansino…
No. Necesitamos soberanía tecnológica. Y ya no tanto en cuanto servicios, sino también en fabricación. La mejor empresa (la única de hecho) para fabricar “fábricas de chips”, es Europea (ASML)… que coño estamos esperando para invertir en ella y abrir factorías de chips en nuestro territorio?
Ni USA, ni China, ni Burkina Fasso.
si estoy de acuerdo contigo. Solo me lamentaba de lo deplorable de la situación…
Y sí, mis invenciones solo están en local, o encriptadas en la nube (del CSIC, se supone) o bajo patente
OT (comico):
sam altman: «vemos un futuro donde la inteligencia es una utilidad, como la electricidad o el agua, y la gente la compra de nosotros por medio de un medidor.»
———
«Déjame trazar la línea de tiempo aquí porque nadie la está conectando.
Paso 1: Raspar todo internet. Cada libro, cada artículo, cada conversación, cada pieza de arte, cada publicación en foros. Hazlo sin preguntar. Hazlo sin pagar.
Paso 2: Entrenar un modelo con todo ello. Llámalo «inteligencia artificial».
Paso 3: Ir a la Cumbre de Infraestructura de BlackRock y anunciar: «Vemos un futuro donde la inteligencia es una utilidad, como la electricidad o el agua, y la gente la compra de nosotros por medidor».
El Paso 3 es donde vendes el conocimiento propio de la gente de vuelta a ellos. Por medidor.
Tomaron la producción colectiva del pensamiento humano, la comprimieron en un modelo, y ahora quieren cobrarte por token para acceder a una versión de lo que tú y todos los que conoces ya crearon.
Un usuario de Reddit lo expresó perfectamente: «Nos robaron todos estos datos, a la gente, nuestro trabajo de vida, creatividad, arte, devorando internet y saltándose todas las leyes de copyright. Ahora quieren vendérnoslo de vuelta en forma de una utilidad».
Imagina si alguien fotocopiara todos los libros de la biblioteca pública, incendiara la biblioteca, y luego abriera un servicio de suscripción para las copias.
Ese es el modelo de negocio de la inteligencia por medidor.
Y se lo están vendiendo a los inversores de infraestructura como si hubieran inventado el agua.»
Alex Prompter