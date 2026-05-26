Cripto contra cuántica: la pelea entre dos promesas que iban a cambiarlo todo

Hay pocas historias más irónicas que la de una industria nacida para reinventar el dinero que ahora empieza a preocuparse por otra tecnología nacida, también, para reinventarlo todo: la computación cuántica. Una prometía acabar con los intermediarios, con la inflación arbitraria, con la captura del sistema financiero por bancos centrales y gobiernos. La otra lleva décadas prometiendo resolver problemas imposibles para la computación clásica. Y las dos comparten algo muy característico de nuestra época: han sido extraordinariamente eficaces a la hora de generar expectativas, titulares, rondas de financiación y especulación, pero bastante menos a la hora de producir cambios reales, cotidianos y masivos.

La noticia tiene un punto casi literario: mientras el gobierno estadounidense presume de reserva estratégica de bitcoin, anuncia también una apuesta de unos 2,000 millones de dólares en compañías de computación cuántica, con IBM como principal beneficiaria y GlobalFoundries, Rigetti, D-Wave o Infleqtion entre las empresas mencionadas. Es decir: el mismo Estado que algunos querían imaginar como futuro comprador disciplinado de bitcoin está poniendo dinero en una tecnología que, si alguna vez cumple sus promesas, podría poner en cuestión una parte esencial de la seguridad criptográfica sobre la que descansa ese ecosistema.

El problema no es nuevo. Bitcoin no «se rompe» mañana porque aparezca un titular sobre ordenadores cuánticos. Pero tampoco es razonable seguir repitiendo, con esa mezcla de fe y arrogancia tan habitual en el mundo cripto, que «no pasa nada». Un paper reciente de Google Quantum AI sostiene que los recursos necesarios para atacar criptografía de curva elíptica podrían ser menores de lo estimado anteriormente, y recomienda a la comunidad cripto empezar a migrar hacia criptografía post-cuántica antes de que el problema sea operativo.

La cuestión es especialmente incómoda para bitcoin porque su gran virtud, la descentralización, es también su gran dificultad. Ethereum puede crear equipos, hojas de ruta y mecanismos relativamente coordinados. Ripple, Circle o Tron pueden diseñar planes corporativos para proteger carteras o infraestructuras. Bitcoin, en cambio, es deliberadamente resistente a la coordinación centralizada. No hay CEO, no hay comité ejecutivo, no hay nadie que pueda ordenar una migración. Esa es precisamente la belleza del sistema, pero también su fragilidad cuando aparece una amenaza que exige actuar de forma coordinada. Un artículo reciente del Financial Times lo resume bien: la amenaza ha pasado de «teórica» a «creíble», pero bitcoin sigue sin una propuesta clara que proteja a todos los tenedores.

La vulnerabilidad tampoco afecta por igual a todos. Glassnode ha estimado que unos 6.04 millones de bitcoins, valorados en torno a 469,000 millones de dólares, podrían estar expuestos en un escenario futuro por tener claves públicas ya visibles en la cadena, especialmente por reutilización de direcciones. Sólo los exchanges concentrarían alrededor de 1.66 millones de BTC en carteras potencialmente inseguras. La cifra no significa que alguien vaya a robar mañana medio billón de dólares. Significa algo más interesante: que una tecnología construida sobre la idea de que «el código es la ley» descubre que la ley puede necesitar ser reescrita.

Y ahí aparece la paradoja de fondo. La criptoeconomía fue, en su origen, un proyecto intelectual fascinante: dinero programable, resistente a la censura, con reglas transparentes y sin necesidad de confiar en intermediarios. Pero la industria que se construyó encima convirtió demasiadas veces esa promesa en un casino global, alimentado por codicia, narrativas mesiánicas, apalancamiento, celebridades, fraudes y una obsesión enfermiza por el precio. El proyecto de construir el futuro del dinero fue desplazado por la necesidad de enriquecerse antes que el vecino. Lo que podía haber sido una infraestructura de confianza distribuida terminó, en demasiados casos, convertido en una gigantesca máquina de extracción de liquidez.

La computación cuántica, por su parte, es la promesa eterna de la informática: siempre a diez años vista, siempre a punto de cambiarlo todo, siempre necesitada de otra ronda de financiación, otra arquitectura, otro avance en corrección de errores, otro titular sobre supremacía cuántica. IBM habla ya de sistemas tolerantes a fallos hacia 2029 y de una hoja de ruta hasta 2033, pero incluso sus propios planteamientos reconocen que el reto esencial sigue siendo la corrección de errores y la construcción de máquinas realmente escalables. La historia de la computación cuántica es una sucesión de «ya casi», y los «ya casi» no pagan facturas, no protegen claves privadas y no ejecutan ataques reales.

Pero sería un error despreciarla. NIST ya publicó estándares de criptografía post-cuántica en 2024, no porque exista hoy una máquina capaz de destruir Internet, sino porque las migraciones criptográficas llevan años, afectan a sistemas críticos y obligan a inventariar dependencias que muchas organizaciones ni siquiera saben que tienen. En seguridad, esperar a que la amenaza sea visible suele ser sinónimo de llegar tarde. La expresión «harvest now, decrypt later« se hizo popular precisamente por eso: un atacante puede capturar hoy información cifrada y esperar a que mañana exista la capacidad de descifrarla.

Para bitcoin, el desafío es más profundo que cambiar un algoritmo. Es una prueba de gobernanza. ¿Puede una comunidad que ha convertido la inmutabilidad en un dogma aceptar que la seguridad exige adaptación? ¿Puede un sistema diseñado para evitar la confianza coordinarse para preservar la confianza? ¿Puede una cultura que ha premiado durante años el maximalismo, el insulto fácil y la sospecha hacia cualquier cambio ponerse de acuerdo antes de que el problema deje de ser una conjetura puramente académica?

La respuesta probablemente no llegará desde los foros más ruidosos ni desde los influencers que miden la realidad en las barras verdes y rojas de los gráficos de precio de su shitcoin favorita. Llegará, si llega, desde los desarrolladores, los expertos en criptografía y las instituciones que entienden que la tecnología no es religión, sino ingeniería. Y la ingeniería tiene una virtud que muchas comunidades cripto han olvidado: no cree en dogmas, cree en modelos de amenaza, pruebas, migraciones, compatibilidad y mantenimiento.

La ironía es que cripto y cuántica se necesitan como enemigos. La cuántica necesita un caso de uso narrativamente poderoso para justificar inversiones gigantescas: romper o amenazar la criptografía global es perfecto para eso. La cripto necesita un enemigo externo que le recuerde que su supervivencia no depende únicamente del precio, sino de su capacidad para evolucionar técnicamente. Una promesa fallida puede obligar a madurar a otra promesa fallida. No deja de tener su punto poético.

Quizá la conclusión sea incómoda para ambos mundos. Bitcoin no está muerto por la computación cuántica. Pero tampoco puede seguir comportándose como si su seguridad fuese una propiedad metafísica escrita en piedra. La computación cuántica no ha demostrado todavía ser la revolución práctica que lleva décadas anunciando, y probablemente está muy lejos de hacerlo. Pero tampoco puede seguir siendo tratada únicamente como ciencia-ficción irrelevante. Entre la fe ciega del bitcoiner y el PowerPoint eterno del evangelista cuántico hay un espacio mucho más interesante: el de la preparación racional.

El futuro del dinero no se construye con superstición tecnológica, ni con memes, ni con apuestas especulativas disfrazadas de inevitabilidad histórica. Se construye con instituciones, aunque sean distribuidas, con incentivos, aunque sean imperfectos, con protocolos capaces de cambiar cuando cambia el mundo. Y si bitcoin quiere seguir siendo algo más que un activo para especular, tendrá que demostrar precisamente eso: que puede adaptarse sin traicionarse. Ahí está la verdadera prueba. No en el próximo máximo histórico, ni en la próxima subvención pública, ni en la próxima promesa de que la revolución sigue estando a diez años vista.