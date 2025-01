Jensen Huang pone la computación cuántica en su sitio

Los pocos ordenadores cuánticos que existen están llorando amargamente, y lloran mucho más aún las compañías dedicadas a su desarrollo tras ver la dura caída de sus acciones originada por unas declaraciones de Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia, que ha lanzado predicciones en el CES que ubican el desarrollo de ordenadores cuánticos útiles en un plazo de entre aproximadamente quince y treinta años.

El estatus actual de gurú tecnológico de Jensen Huang es indudable: es considerado un visionario que se mantiene al frente de la compañía que fundó, y cuya dirección marcó de manera decidida a pesar de que pocos apostaban en ese sentido, para convertirla en la primera o segunda compañía más valiosa del mundo. Es, sin duda, una de las figuras más brillantes del momento en el panorama de la computación, y de repente, se ha descolgado con estas declaraciones:

“If you said fifteen years for very useful quantum computers, that would probably be on the early side. If you said thirty, it’s probably on the late side. But if you picked twenty, I think a whole bunch of us would believe it.”



(“Si dices que se necesitan quince años para que se desarrollen ordenadores cuánticos útiles, probablemente será demasiado pronto. Si dices treinta, probablemente será demasiado tarde. Pero si dices veinte, creo que muchos de nosotros lo creeríamos».)