Europa no necesita cambiar de amo: necesita dejar de quemar cosas

Hay una forma bastante sencilla de entender buena parte de la geopolítica de los dos últimos siglos: seguir el rastro de aquello que se quema. Carbón, petróleo, gas. Quien controla los combustibles fósiles controla rutas, precios, alianzas, guerras, inflación y política exterior. Europa creyó durante años que había encontrado una solución razonable: comprar gas barato a Rusia mediante gasoductos que garantizaban suministro estable para su industria. La teoría era que la interdependencia económica haría imposible el conflicto. Hasta que Rusia invadió Ucrania y convirtió esa dependencia en un arma.
La reacción europea fue rápida, pero no necesariamente inteligente: sustituir tuberías rusas por barcos metaneros estadounidenses. Según el Consejo de la Unión Europea, Estados Unidos ya es el principal proveedor de LNG para Europa, y según IEEFA, podría llegar a representar cerca del 80% de las importaciones europeas de gas natural licuado en 2030. Hemos simplemente cambiado una dependencia por otra, y pasado de depender del sinvergüenza de Putin a depender del idiota de Trump. Un logro diplomático de primera magnitud. Antes el problema llegaba por tubería desde Siberia, ahora cruza el Atlántico en barcos y sale muchísimo más caro. Y que Nord Stream saltase por los aires en beneficio evidente de ciertos actores no deja de ser un detalle que conviene recordar, aunque la evidencia disponible no permita señalar a nadie con el dedo.
Eso no significa automáticamente que Estados Unidos quiera que la guerra de Ucrania nunca termine para seguir vendiendo gas. La realidad geopolítica es bastante más compleja. Sí es evidente que las empresas energéticas estadounidenses están obteniendo enormes beneficios del nuevo mapa energético europeo, igual que resulta evidente que la destrucción de Nord Stream eliminó físicamente la principal infraestructura de interdependencia energética entre Europa y Rusia. Pero una cosa es reconocer incentivos económicos y estratégicos, y otra muy distinta convertirlos en pruebas concluyentes de una conspiración.
La cuestión importante no es quién nos vende el gas. La cuestión importante es por qué seguimos necesitando tanto gas. Porque mientras Europa dependa estructuralmente de importar combustibles fósiles, siempre habrá alguien al otro lado con capacidad de presión política, económica o estratégica. Rusia, Estados Unidos, Qatar o Argelia: cambia el proveedor, pero no la vulnerabilidad.
Por eso la transición energética no es solo una cuestión climática. Es una cuestión de soberanía. Chatham House lo resume muy bien: las renovables y la electrificación son la verdadera base de la seguridad energética europea. Un panel solar en un tejado español no puede ser utilizado como arma geopolítica de la misma manera que un gasoducto. Una bomba de calor reduce importaciones. Una red inteligente disminuye exposición a mercados internacionales. Un sistema eléctrico basado en renovables, almacenamiento y flexibilidad desplaza el poder desde los productores de combustible hacia la tecnología y la ingeniería.
Y aquí conviene desmontar otro mito: la energía nuclear tampoco resuelve este problema. En realidad, lo prolonga. La nuclear actual es extraordinariamente cara frente a la solar y la eólica. El último informe de Lazard vuelve a mostrar que las renovables son, con diferencia, la forma más barata de nueva generación eléctrica. Mientras la solar y la eólica siguen reduciendo costes gracias a curvas de aprendizaje y economías de escala, la nuclear occidental acumula retrasos, sobrecostes y proyectos prácticamente imposibles de financiar sin enormes subvenciones públicas. Casos como Flamanville o Hinkley Point C parecen demostrar que cada nueva central nuclear funciona más como un monumento a la complejidad burocrática y financiera que como una solución de futuro. Occidente lleva décadas sin conseguir construir reactores a tiempo ni dentro de presupuesto.
Además, la nuclear encaja mal en un sistema dominado por renovables. Las redes eléctricas modernas necesitan flexibilidad, almacenamiento y capacidad de adaptación a una generación distribuida y variable. Las centrales nucleares, diseñadas para funcionar continuamente como generación de base rígida, desincentivan precisamente esa flexibilidad. Y tampoco ofrecen verdadera independencia estratégica: Europa importa prácticamente todo el uranio que consume. Según Euratom, gran parte del combustible nuclear europeo depende de importaciones y de cadenas de suministro donde Rusia sigue teniendo un peso importante. Cambiar dependencia de gas por dependencia de uranio no parece precisamente una revolución geopolítica ni una decisión que caracterice a alguien especialmente inteligente.
La buena noticia para Europa es que, por primera vez en mucho tiempo, existe una alternativa real. La transición energética no consiste simplemente en sustituir centrales fósiles por otras tecnologías; consiste en cambiar completamente la arquitectura del sistema energético. Pasar de un modelo basado en importar y quemar combustible a otro basado en electricidad renovable, almacenamiento, digitalización, redes inteligentes y eficiencia. Es una transformación tecnológica mucho más parecida a internet que a una central térmica.
Y ahí Europa tiene una oportunidad histórica. Porque no tiene grandes reservas de petróleo o gas, pero sí tiene capacidad industrial, ingeniería, tecnología, regulación y talento. Puede dejar de actuar como cliente cautivo de imperios fósiles y convertirse en líder de un sistema energético distribuido y electrificado. Puede sustituir importaciones por inversión local, volatilidad por estabilidad y dependencia geopolítica por autonomía tecnológica.
La gran pregunta ya no es si Europa debe comprar gas ruso o estadounidense. Esa es la pregunta vieja, fósil, del siglo XX. La pregunta importante es cuánto tiempo más queremos seguir dependiendo de combustible que alguien tiene que enviarnos en barcos o tuberías. Porque mientras sigamos quemando cosas, seguiremos dependiendo de quienes las venden.
El siglo XX se entendió siguiendo el rastro del petróleo. El XXI se entenderá siguiendo el rastro de los electrones. Europa tiene que decidir en cuál quiere vivir.
Estoy de acuerdo en la argumentación genérica (aunque supongo que alguien siempre encontrará el hueco para que seas vulnerable con las renovables; fíjate que estamos rechazando comprar a los chinos inversores para la solar), pero yerras a saco en los tres primeros párrafos. La verdad es que no te culpo: si los más altos representantes de la UE no entienden el problema…
Iba a escribir algo similar a lo que expresa tu comentario. Mientras dependas de importar tecnología para las renovables y sus baterías estarás haciendo un pan como unas tortas !!!
Siempre se ha dicho que lo mejor cuando dependes de proveedores es un mix entre ellos… y está claro que ni Noruega te pone el petróleo más barato siendo de los tuyos, ni los regimenes corruptos de los actuales proveedores lo van a hacer. El carbón como fuente alternativa para obtener gasolinas o gas son procedimientos caros, y tampoco en producción, te lo reglarían, además de contaminantes. Lo único europeo que nos quedan son los generadores de Siemens Gamesa. En solar tenemos a China y en baterias, aparte del destrozo medioambiental de la extracción a cielo abierto del Litio, tampoco hay champions europeos claros, habría que potenciar a Northvolt, ACC. Verkor, BASF,…. para competir con CATL, BYD, Panasonic, Samsung…
«Pero una cosa es reconocer incentivos económicos y estratégicos, y otra muy distinta convertirlos en pruebas concluyentes de una conspiración.»
Efectivamente, porque hemos visto a Trump intentar una y otra vez que Ucrania se rindiera a Rusia para restablecer el status quo anterior, pero con una Rusia aún más fuerte que antes para que frenara a China. Eso sonaba fantástico en su cabeza, claro, pero muestra que a Trump no le interesaba que esta guerra se prolongara ni que Rusia dejara de vendernos nada, sino todo lo contrario: él quiere una Rusia fuerte, y lo ha dicho infinidad de veces. Lo malo es que quiere a la Rusia de Putin, imperialista y expansionista.
Pero por fin EEUU ha decidido apartarse de este tema, tras el daño causado por el imbécil al frente de la mayor potencia de la historia. Ahora nos toca a los europeos mover ficha, a ver si sabemos movernos de manera inteligente con esto, porque la pinza que nos están haciendo Rusia, China (con la ayuda encima del gobierno español) y el idiota de Trump es poderosa. Al menos Trump tiene una oposición interna cada vez mayor, con jueces, medios y varios miembros relevantes de su propio partido empujando que podrían (veremos) reconducir ese lado. Si seguimos debilitando a Rusia también podríamos intentar reconducirla a algo civilizado (difícil), pero falta China.
La energía nuclear depende de Rusia. La energia eléctrica (paneles solares, baterías) dependen de tierras raras cuya extracción y comercialización dependen de China.
El apagón de abril en España demostró que el muy loable propósito de que toda la energía de España sea de procedencia renovable, ha tenido fallos. Pero esos fallos que quedaron al descubierto no parece que se estén reparando. La interconexión, y otros hechos, como el de que las casas que cuentann con placas solares tampoco podían usar la energía que ellos mismos generaban. Algunos de estos errores parecen fácilmente subsanables, pero no parece que se estén solucionando. ¿Es adrede esta actitud, para impedir que podamos tener autosuficiencia energética en la península ibérica y vernos forzados a comprar fuentes de energia al exterior?
Caramba sr. Dans, ya le echaba de menos, ¡cuánto tiempo sin oírle soltar veneno contra la energía nuclear! Entiendo que la nueva ola nuclearista europea le ha sacado de su letargo.
Pensé que vendría con argumentos actualizados pero no, veo que sigue soltando las mismas frases hechas que viene repitiendo hace años: extraordinariamente cara, inflexibilidad, fabricación carísima y fuera de plazo, etc, etc. Y con los onanistas informes de Lazard en la mano, nada menos.
Oyéndole no sé cómo los franceses han conseguido tener una produción eléctrica mayoritariamente nuclear, flexible, estable y que venden a Europa a precio competitivo.
¿Sabe usted que en el tiempo en que han construido Flammaville, los franceses construyeron hace 50 años casi todas sus centrales nucleares? Se llama savoir faire, un concepto que le resultará familiar. Tras décadas sin construir nada, simplemente nos olvidamos, y ahora hay que volver a aprender.
Pero si eso le parece duro, siempre podemos contratar a los Surcoreanos para que nos las hagan en siete años y aprender de ellos. Además, Europa no es Emiratos Árabes Unidos, aquí podemos construir todos los componentes necesarios.
Sin impuestos duplicados, la energía nuclear actual tiene un costo de producción poco mayor que la solar. Solar: ~30–40 €/MWh (la más barata hoy) Nuclear existente: ~45 €/MWh (competitiva porque ya está construida) Nuclear nueva: >120 €/MWh (más cara, pero a cambio reciclaría los actuales residuos.)
Así que, aunque coincido con usted en su análisis, cerrar la nucleares es un suicidio político y económico. Mejor sería mantenerlas en funcionamiento 20-30 años más (que pueden hacerlo perfectamente, no es estirar el chicle hasta que se rompa) mientras construimos su reemplazo en forma de Reactores de Neutrones Rápidos. ¿Dónde? En donde están las actuales.
Y mientras, seguimos añadiendo almacenamiento a la solar actual y creando nueva solar+almacenamiento. Un combo 70% renovable, 30% me parece una meta perfectamente alcanzable si se hace bien.
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* Reactores de Neutrones Rápidos
No utilizan ningún material moderador (como agua o grafito) para frenar los neutrones. Al viajar a altas velocidades, estos neutrones fisionan de manera más eficiente y permiten aprovechar mejor el combustible (incluso quemar residuos radiactivos y plutonio).
Que sí, que sí, que os encanta romper átomos porque mola mucho y eso… pero no, no es necesario, es caro (carísimo, de hecho, porque el coste de construcción es demencial y el mantenimiento periódico, prohibitivo) y, sobre todo, con el sol, el viento y cuatro cosas más tenemos más que de sobra. Dejémonos de chorradas para que se hagan rico cuatro lobbistas, y hagamos las cuentas con sentido común, y no en función de lo que más nos mola.
«mayoritariamente nuclear, flexible, estable y que venden a Europa a precio competitivo»
Si es tan competitivo, ¿por qué no abren la conexión eléctrica entre España y el resto de Europa?
A ver si resulta que los precios que pones no incluyen los gastos «externalizados» al estado…
Porqué Francia quiere vender SU energía nuclear, no que España venda la suya solar.
Francia aspira a un 70/30 de nuclear/solar, España puede tener un 30/70 de nuclear/solar.
100% renovable no me parece alcanzable.
Las solar debería estar reemplazando al gas, no al átomo.
Los residuos nucleares son un problema, aunque sólo sea por el hecho de estar ahí, ¿qué problema hay en construir centrales nucleares nuevas que reciclen esos desechos, no os estéis quejando siempre de que van a estar ahí durante miles de años?
Europa no necesita energía nuclear. Y cuanto antes dejemos de repetir ese mantra heredado del siglo XX, antes podremos centrarnos en las soluciones que sí funcionan. La nuclear es hoy una tecnología económicamente derrotada. No existe ni un solo ejemplo reciente en Occidente de una gran central nuclear construida a tiempo y dentro de presupuesto. Flamanville, en Francia, empezó a construirse en 2007 y debía estar lista en 2012. Más de una década de retrasos después, su coste se ha multiplicado varias veces. Hinkley Point C en Reino Unido va exactamente por el mismo camino. La nuclear promete siempre lo mismo: electricidad abundante, barata y segura “dentro de unos años”. Y esos años nunca llegan.
Mientras tanto, la solar y la eólica han hecho exactamente lo contrario: abaratarse brutalmente, desplegarse a velocidad masiva y convertirse en la forma más barata de nueva generación eléctrica prácticamente en cualquier mercado relevante. La discusión económica está terminada. La nuclear perdió.
Pero además, la nuclear ni siquiera encaja bien en el sistema energético que necesitamos construir. Las renovables modernas funcionan mejor en redes flexibles, distribuidas y digitalizadas, con almacenamiento, gestión inteligente de demanda e interconexiones. La nuclear, en cambio, es rígida, centralizada y diseñada para funcionar permanentemente. No complementa bien a las renovables: muchas veces compite con ellas y ralentiza su despliegue.
Y luego está el argumento geopolítico, que resulta especialmente irónico en este debate. Se nos vende la nuclear como independencia energética cuando Europa no tiene uranio y depende de importaciones y cadenas de suministro exteriores para alimentar sus reactores. Es decir, sustituimos dependencia de gas por dependencia de uranio enriquecido y combustible nuclear. No es soberanía energética: es cambiar de dependencia. Pero claro, habría que preguntar para quién trabajan algunos…
La verdadera solución para Europa no pasa por construir más reactores gigantescos que tardarán veinte años en estar operativos. Pasa por electrificar, desplegar renovables masivamente, instalar almacenamiento, modernizar redes, poner bombas de calor y reducir demanda fósil. Todo lo demás es distraer recursos, tiempo y capital hacia tecnologías que pertenecen más al pasado que al futuro.
La nuclear sobrevive hoy sobre todo por razones políticas, industriales y emocionales, no tecnológicas ni económicas. Porque representa una visión antigua de la energía: centralizada, jerárquica, gigantesca y controlada por unos pocos actores. Exactamente lo contrario de hacia dónde va el sistema energético moderno.
Europa no necesita más reactores. Necesita dejar de quemar cosas.
Y los chinos tan estúpidos como siempre construyendo centrales nucleares, como si no hubiera un mañana. Además de solar claro, que no son del todo tontos.
En el caso concreto de España:
Recursos naturales excepcionales por la cantidad de horas de sol y viento disponibles en el territorio, sumado a una gran disponibilidad de terreno que facilita la instalación de parques energéticos sin competir con zonas densamente pobladas.
Coste de producción por megavatio hora drásticamente inferior (hablamos de 30 euros/ MWh la renovable por 150 euros/MWh la nuclear)
Rapidez de despliegue que permite construir y conectar parques renovables a la red en pocos años, lo que contrasta con las centrales nucleares, cuyos plazos de construcción superan con frecuencia la década debido a su enorme complejidad técnica y regulatoria.
Independencia geopolítica al aprovechar fuentes de energía autóctonas y gratuitas, eliminando la necesidad de importar combustibles como el uranio desde mercados extranjeros.
Menor vulnerabilidad ante la escasez de agua, un factor crítico en un país propenso a las sequías, ya que los paneles solares y los aerogeneradores apenas requieren recursos hídricos para su funcionamiento operativo diario a diferencia de los sistemas de refrigeración nuclear.
Ahora, si trabajas en una central nuclear , te entiendo.
La central nuclear forma parte del conjunto de infraestructuras, que tiene por denominador común, que el negocio gordo siempre está en la construcción (la parte principal del business)… y en este caso en su sellado… ahí los Florentinos tienen marcado su futuro (hiper).
La base del negocio es el aporte monetario estatal, a fondo perdido prácticamente, aunque con la derecha ni se necesita dar cuartos públicos con esa excusa. Nunca se recuperan.Además de servir para blanquear los chorros de dinero corrupto. ¿Verdad Capo Florentino?
Y, por otro lado, como bien dices, el uranio hay que comprarlo al exterior, pero los desechos radiactivos nos los comemos en el interior. Pero… ¿cómo pueden ser tan presuntuosos los pronucleares?
¿Qué parte de “un reactor de núcleos rápidos quema desechos nucleares como combustible” es la que no entiendes?
Que NO ES CIERTO. Así de simple. La parte que no entiendes tú es la palabra “desechos”.
Un reactor de neutrones rápidos no “quema desechos nucleares” en el sentido en que esa frase se usa para engañar al público. No coges bidones de residuos radiactivos, los metes en un reactor y desaparecen mágicamente. Eso es propaganda nuclear de manual.
Lo que puede hacer un reactor rápido, en determinados diseños y bajo condiciones muy complejas, es fisionar parte de los actínidos presentes en combustible nuclear usado, especialmente plutonio y algunos actínidos menores. Pero para eso antes hay que reprocesar el combustible, separar materiales, fabricar nuevo combustible nuclear, manejar sustancias extremadamente radiotóxicas y asumir costes, riesgos de proliferación y una infraestructura industrial que no existe a escala comercial en Europa. Incluso la propia World Nuclear Association habla de “reprocesamiento” y de reciclaje de materiales fisibles, no de una incineradora milagrosa de basura nuclear.
Además, aunque consiguieras transmutar parte de esos actínidos, no eliminas los residuos nucleares. Sigues teniendo productos de fisión, materiales activados, residuos de reprocesamiento, combustible irradiado, instalaciones contaminadas y necesidad de almacenamiento geológico. La transmutación puede reducir algunas fracciones de larga vida, no borrar el problema. Presentarlo como “quema desechos” es una falsificación interesada. Como todo en lo nuclear, una de las tecnologías más llenas de mentirosos de la historia.
Y lo más importante: esto no es una solución energética para Europa. Es una promesa carísima, lenta, compleja y todavía no desplegada comercialmente a la escala necesaria. La Union of Concerned Scientists ha advertido precisamente de que muchos reactores “avanzados” están siendo vendidos con promesas exageradas, con beneficios no demostrados y con riesgos reales de seguridad, residuos y proliferación.
Así que la frase correcta no es “un reactor rápido quema desechos nucleares como combustible”. La frase correcta es: algunos reactores rápidos podrían reutilizar ciertos componentes del combustible nuclear gastado, tras un costoso y complejo reprocesamiento, generando además nuevos residuos y nuevos riesgos.
Lo otro no es un argumento. Es marketing nuclear disfrazado de superioridad técnica.
Ay, Sr. Dans, Sr. Dans, ¡¡¡pero qué atrevida es la ignorancia!!! ¿Usted no sabe que Alqvimista tiene en su propia casa -casa que tiene un preocupante y sospechoso resplandor verde- un maquinillo de esos, en los que quema los desechos de forma ultra rápida y la energía que genera la envasa en frascos de Nocilla, a los que posteriormente le agrega zinpyritione, y luego pone a la venta en Wallapop? ¿No? Mi má.