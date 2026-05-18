El algoritmo que no quería niños

La tasa de natalidad lleva tiempo desplomándose en prácticamente todo el mundo, y ya no podemos seguir explicándolo únicamente con el precio de la vivienda, la precariedad, el retraso de la emancipación o el cambio en las expectativas profesionales de las mujeres. Todo eso importa, por supuesto. Pero empieza a ser muy difícil ignorar una coincidencia demasiado persistente, bien analizada por el Financial Times en «Why birth rates are falling everywhere all at once«: allí donde el smartphone y las redes sociales se convirtieron en el entorno por defecto de socialización, la formación de parejas, la vida en común y la natalidad empezaron a resentirse de manera acelerada.
Durante años hemos hablado de las redes sociales como máquinas de polarización. Lo eran, y lo son. Sus algoritmos aprendieron que la indignación retenía más que la calma, que el conflicto generaba más clics que el matiz, y que encerrar a cada usuario en una cámara de eco era mucho más rentable que exponerlo a una realidad plural. No fue un accidente: fue diseño. La Royal Society ya advertía que el problema de la desinformación no se resolvía simplemente eliminando contenidos, sino atacando los mecanismos de amplificación que los convertían en virales. En otras palabras: el problema no era solo la mentira, sino la arquitectura que la premiaba.
Ahora empezamos a ver que esa arquitectura no solo deforma la conversación pública. También deforma la vida privada. Un trabajo reciente de Nathan Hudson y Hernan Moscoso-Boedo, de la Universidad de Cincinnati, «The collapse of teen fertility in the digital era«, vincula la expansión de smartphones, banda ancha móvil y 4G con una caída abrupta de la fertilidad adolescente, acompañada por una reducción muy fuerte de la socialización presencial y un desplazamiento hacia el ocio digital. La cuestión no es moralizar sobre los teléfonos, sino entender algo mucho más incómodo: cuando una tecnología captura el tiempo social de una generación, también captura las condiciones en las que se forman las relaciones.
Las redes sociales nos prometieron conexión y nos entregaron sustitutos de la conexión. Nos dieron likes, seguidores, notificaciones, mensajes, stories y reels, pero redujeron los espacios donde las personas se encuentran sin guión, sin filtro, sin comparación permanente y sin estar compitiendo contra una versión optimizada de todos los demás. Para encontrar pareja hay que exponerse a la imperfección, a la conversación torpe, a la presencia física, al aburrimiento compartido, a la vulnerabilidad. Las plataformas, en cambio, han convertido la vida social en un escaparate infinito en el que todo el mundo parece más atractivo, más interesante, más exitoso o más feliz de lo que realmente es.
Eso tiene consecuencias. Si las expectativas sentimentales se forman mirando Instagram o TikTok, se forman contra una realidad trucada. Si el tiempo libre se consume en scrolls infinitos, desaparece el tiempo necesario para conocer a otros. Si el vínculo social se transforma en comparación permanente, la relación real parece siempre insuficiente. Y si el algoritmo aprende que la inseguridad, la ansiedad, el deseo y la indignación retienen al usuario durante más tiempo para que destile más información y se le puedan poner más anuncios, entonces la compañía tiene un incentivo directo para fabricar entornos psicológicamente tóxicos. El problema no es que los jóvenes no quieran tener hijos: es que cada vez hay más jóvenes que ni siquiera llegan a construir las relaciones estables desde las que esa posibilidad podría plantearse.
La evidencia demográfica apunta en esa dirección. The Lancet ya documentó en 2024 la caída global de la fertilidad y sus enormes implicaciones sociales, económicas y geopolíticas Y el artículo del Financial Times va un paso más allá: en muchos países, el problema ya no es que las parejas tengan menos hijos, sino que hay menos parejas. Esa es una diferencia fundamental. Las políticas públicas tradicionales como cheques bebé, permisos parentales, guarderías y beneficios fiscales pueden ayudar a quienes ya tienen un proyecto familiar, pero sirven de poco si una parte creciente de la población vive aislada, frustrada, atrapada en dinámicas de comparación, precariedad emocional y relaciones cada vez más difíciles de iniciar y sostener.
La soledad ya no es un asunto anecdótico. Las autoridades sanitarias de los Estados Unidos la calificaron como una epidemia con efectos profundos sobre la salud y el bienestar. El mismo organismo ha advertido que no podemos concluir que las redes sociales sean suficientemente seguras para niños y adolescentes, y que existen indicios importantes de riesgo para su salud mental. De nuevo, no estamos hablando de tecnofobia, sino de responsabilidad. Ninguna industria debería poder desplegar productos adictivos sobre menores y jóvenes, optimizados mediante experimentación masiva, sin demostrar antes que no destruyen los fundamentos psicológicos y sociales de quienes los utilizan.
Durante mucho tiempo, las plataformas se refugiaron en una coartada cómoda: «solo damos a la gente lo que quiere». Es falso. No nos dan lo que queremos, nos dan lo que maximiza la permanencia. No optimizan para bienestar, conocimiento, amistad, amor o vida comunitaria. Optimizan para tiempo de uso, recurrencia, reacción y monetización publicitaria. Si para conseguirlo tienen que radicalizar, radicalizan. Si tienen que angustiar, angustian. Si tienen que convertir la autoestima en un mecanismo de dependencia, lo hacen. Y si el resultado agregado es una sociedad más sola, más enfadada, más desconfiada y con menos parejas, lo llaman externalidades.
Ahí está la irresponsabilidad central: diseñaron sistemas que intervenían sobre la conducta humana a escala planetaria sin asumir ninguna responsabilidad por sus efectos. Primero rompieron la conversación pública. Después rompieron la confianza. Ahora empezamos a sospechar que también están erosionando las condiciones básicas de la reproducción social. No porque Facebook, Instagram, TikTok o YouTube «causen» por sí solos la caída de la natalidad, sino porque amplifican, aceleran y consolidan todos los factores que la hacen más probable: aislamiento, inseguridad, expectativas irreales, polarización entre hombres y mujeres, ansiedad, deterioro de la salud mental y sustitución de la interacción presencial por consumo algorítmico.
No se trata de pedir a la gente que tenga hijos: esa decisión pertenece a cada persona y a cada pareja. Se trata de algo que va mucho antes: de preguntarnos qué tipo de entorno social estamos construyendo cuando la infraestructura dominante de relación entre personas está diseñada por compañías que ganan más cuanto más tiempo permanecemos mirando una pantalla. Una sociedad en la que la conversación se deteriora, la confianza se erosiona, la intimidad se aplaza y la pareja se vuelve estadísticamente menos probable es una sociedad que ha delegado demasiado en algoritmos que nunca fueron diseñados para cuidarla.
La solución no pasa por prohibir internet ni por idealizar un pasado que tampoco existió: pasa por prohibir la publicidad hipersegmentada, regular los sistemas de recomendación, limitar los patrones adictivos, exigir transparencia real, impedir la explotación conductual de menores, desactivar la amplificación automática de contenidos dañinos y reconstruir espacios de socialización presencial. Pasa también por dejar de aceptar la idea absurda de que la innovación consiste en lanzar productos al mundo y ya si eso estudiar después los daños. La innovación sin responsabilidad no es progreso: es extracción.
Llevo años diciendo que las redes sociales estaban rompiendo la democracia. Luego vimos que estaban rompiendo la verdad compartida. Ahora empezamos a entender que quizá también estén rompiendo algo más profundo: la capacidad de una generación para encontrarse, vincularse, confiar y proyectar una vida en común. Y cuando una tecnología empieza a afectar no solo a lo que pensamos, sino a cómo vivimos, amamos y nos reproducimos, seguir hablando de «engagement» resulta prácticamente obsceno.
La edad biológica de tener hijos para la mujer (que es la parte más importante en este caso) sería entre los 20 y los 30 años, y tener 2,1 hijos de promedio.
En España el primer hijo se tiene a los 32 y se tiene 1,1 hijos de promedio.
Situaciones similares ocurren en otros países.
32 años! 1 hijo por mujer! esto es algo que no parece tener mucho que ver con redes sociales.
Yo creo que los móviles y las redes apenas tienen influencia.
La tendencia ya viene de antes.
Se fortaleció cuando salieron los móviles, pero es que coincidieron con una crisis económica y de la vivienda, y por eso se ve cierta correlación.
Obviamente, si a la gente le quitas todo entretenimiento, terminan haciendo mas hijos.
Sin TV, sin videojuegos, sin smartphones, etc, al final quedaría más contacto físico y más aburrimiento, y eso nos llevaría indudablemente a mas niños.
Pero no creo que sea mucha culpa «de las redes sociales».
Yo también creo que se dan muchos otros factores y que en conjunto están creando la tormenta perfecta para que la natalidad caiga en picado. Lo de los smartphones y redes sociales, siendo parte de la causa, habría que ver si no es más correlación que causalidad.
Principalmente se lo achaco al aumento de la calidad de vida junto con una oferta infinita de ocio, donde tener hijos se percibe como una tarea interminable que además de costosa ‘roba’ muchísimo tiempo para disfrutar de las infinitas posibilidades que ofrece la vida moderna. Antes gran parte de la motivación para tener hijos era que nos cuidaran de mayores o siguieran con el negocio familiar generando recursos para cuando nos retiráramos pero con las garantías del estado de bienestar ya no tiene tanto sentido.
La última vez que visité mi pueblo, Rueda (Valladolid), me sorprendió lo muerto que está, pese a que ha vivido un florecimiento con las bodegas de vino., No hay paro, hay algunos buenos sueldos y hay futuro para los jóvenes y no hay problema de vivienda, pero las calles estaban vacías y muchos bares han cerrado y casi no hay vida social. Yo pregunté a un amigo a qué se debía que no salieran ya a los bares y el me dijo que la culpa es de Neltflix la gente en vez de bajar al bar, se queda en casa viendo una serie.
Yo creo que el tener un espectáculo al alcance de un click, sea un serie, o TikTok, en efecto reduce socialización y con ello la posibilidad de noviazgos.
Hay varios factores más que sumaría a esta lista del señor Dans.
1) La economía precaria
2) La falta de acceso a viviendas
3) El egoísmo innato de muchos no dispuestos a ceder, algo imprescindible para una vida de pareja
4) El alto coste de in vitro o vientres de alquiler. El primero lo puede hacer la seguridad social, el segundo cuenta con mucho rechazo social
5) La imposibilidad real de adoptar (mi mujer y yo queríamos adoptar en Ucrania a algunos hermanos huérfanos… no fue bien la cosa, no pasamos ni al papeleo)
6) La comida cada vez menos sana, hormonada y con ultraprocesados agarrando más y más fuerza
7) Estrés y falta de tiempo
8) La falta de estabilidad en muchas parejas
Si todo ello se suma a las redes sociales (Enrique Dans), a las series (Gorki), al aumento de la edad media (Alguien) y asociarlo al costo (Asier) económico y temporal…
Pues es la tormenta perfecta, ¿no?
Efectivamente, ligar este problema social sólo al fenómeno smartphone y RRSS creo que es un error. Casualidad no implica causalidad
Creo que la gran crisis económica mundial del 2008 es más influyente al causar unos menores ingresos e imposibilidad de adquirir vivienda.
La Crisis explica mejor esos cambios sociales.
Es lo que tiene el individualismo cuando se convierte en una suerte de ‘religión mundial’. Todo lo demás es una serie de causas y consecuencias encadenadas. Y todo esto, desemboca en el síndrome de la rana hervida.
Para encontrar pareja hay que exponerse a la imperfección, a la conversación torpe, a la presencia física, al aburrimiento compartido, a la vulnerabilidad.
Y no sólo para encontrar pareja, para simplemente SOCIALIZAR. ¿Cuántas veces hemos dicho algunos en este blog que era un error que los padres dejaran a los niños al cuidado de un teléfono? ¿Que los niños necesitan socializar cara a cara y no a través de una pantalla? Que sí, que vale que como herramienta para estudiar podía servir como también sirve una calculadora, pero no como instrumento de uso casi permanente. ¡Qué tristeza ver a un grupo de ¿amigos? en el patio del colegio comunicándose entre sí vía teléfono!
Y nos llamaban luditas o prohibicionistas.
Ahora tenemos a los políticos preocupados por la natalidad, hasta ahora no se habían preocupado por el cambio social, pero cuando se toca la natalidad… ¡que se preocupen por permitir a una pareja vivir con un sólo salario, de acceder a una vivienda!
Uhm, a ver, que el artículo no va de confundir causa(lidad) con casua(lidad), sino de mostrar hasta qué punto un sistema que vive de fagocitarse a sí mismo, lo hace más y mejor teniendo un buen aparato de masticación. Y este aparato de masticación son las pantallas: la pantalla te chupa, te come y luego te escupe. Es de estructura, por eso se puede decir «me comía con la mirada» o «este come con los ojos», etc., etc. Nuestra arquitectura pulsional está «diseñada» así.
Y claro, basta que alguien se invente todo un aparataje que explote esta arquitectura hasta su más íntimo recodo, y que ese aparataje tienda a infinito, (o sea, no tenga límites, ¿o es que ya hemos olvidado el Nothing is impossible…?) para que todo, atención, se compulsivice, y por lo tanto se vuelva tóxico. ¿Y qué es tóxico? Hablad con un toxicómano, con un alcohólico, con un ludópata, con un anoréxico, y podréis entender el mundo en el que vivimos… De lo contrario, es que NO entenderéis nunca, jamás, nada de nada.
PD: Obviamente, NO estoy diciendo, como también lo señala Dans, que todo esto sea el ÚNICO factor. Las cosas sociales son siempre retorcidamente complejas.