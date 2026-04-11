La cosecha cautiva: cómo John Deere quiso convertir el software en un peaje

Hubo un tiempo en que comprar un tractor significaba comprar una máquina. Hoy, en demasiados casos, significaba alquilar obediencia. El caso de John Deere lo ilustra con una claridad casi didáctica: la empresa fue transformando sus equipos agrícolas en sistemas digitalmente cerrados, de manera que el agricultor ya no adquiría una herramienta plenamente utilizable, sino un producto condicionado por llaves de software, herramientas de diagnóstico restringidas y una arquitectura diseñada para canalizar obligatoriamente las reparaciones hacia su red oficial. La reciente propuesta de acuerdo por 99 millones de dólares no solo revela la magnitud del problema, sino también algo más inquietante: hasta qué punto una compañía puede utilizar la tecnología no para mejorar el producto, sino para construir un peaje permanente alrededor de él.

Lo importante aquí no es solamente el dinero. En el propio documento judicial puede leerse que el objetivo del litigio era desmontar el «anticompetitive moat» levantado por John Deere, ese foso anticompetitivo que impedía a agricultores y talleres independientes acceder a las herramientas necesarias para mantener, diagnosticar y reparar la maquinaria sin verse obligados a pasar por los concesionarios autorizados. El acuerdo obliga a la compañía, durante diez años, a poner a disposición de propietarios, arrendatarios y reparadores independientes los recursos de reparación, incluidas capacidades de diagnóstico y soluciones técnicas que hasta ahora estaban reservadas de facto a su red oficial. Y, además, el documento estima daños por sobreprecio de entre los 190 y los 387.3 millones de dólares, de los que el fondo de compensación cubriría aproximadamente entre un 26% y un 53%, una proporción muy superior a la habitual en acuerdos antitrust. No es una anécdota: es la constatación de que el abuso era sistémico.

La clave del modelo de Deere fue convertir una reparación mecánica en un privilegio computacional. Según la FTC, la única herramienta de software plenamente funcional para realizar todas las reparaciones era Service ADVISOR, y John Deere reservaba su uso exclusivamente a sus distribuidores autorizados. A los clientes y a terceros les dejaba una versión inferior, incapaz de cubrir todas las necesidades. Eso no solo permitía cobrar más por la reparación; permitía también decidir quién podía reparar, cuándo y en qué condiciones. Y en el campo, el tiempo no es una variable decorativa. Un retraso en plena siembra, pulverización o cosecha no es una molestia: puede convertirse en menores rendimientos, en pérdidas económicas severas y en un encadenamiento de costes que se puede arrastrar durante toda una campaña. La propia FTC subraya que estas restricciones privaban a los agricultores de su propio trabajo de reparación, les impedían recurrir a proveedores locales más rápidos y fiables (o a reparaciones efectuadas por ellos mismos), y les forzaban a pagar más por piezas y servicios.

Lo más llamativo del tema es que la compañía llevaba años intentando presentar ese control como si fuese simple modernidad. En una entrevista de hace algunos años, su CTO defendía que la mayoría de las reparaciones seguían siendo posibles, pero la propia conversación dejaba ver el corazón del problema: cuando una máquina entra en «limp mode«, cuando un sensor dispara una limitación, o cuando una función crítica depende de software, el poder ya no está en la llave inglesa, sino en el acceso digital. Ese es el verdadero desplazamiento de poder que tantas empresas tecnológicas persiguen: no venderte una máquina mejor, sino redefinir la propiedad para que, incluso después de pagarla, sigas dependiendo de ellas. El tractor deja de ser enteramente tuyo y pasa a ser una plataforma bajo supervisión corporativa.

Por eso este caso trasciende la agricultura: John Deere no estaba defendiendo la seguridad, ni la calidad, ni la integridad técnica en sentido estricto. Estaba defendiendo un modelo de extracción de rentas basado en la asimetría informacional y en el control del software. Y cuando ese control se vuelve excesivo, aparecen fenómenos reveladores: agricultores que prefieren maquinaria más antigua porque es reparable, mercados secundarios que premian lo analógico, y hasta hackers que buscan liberar aquello que el fabricante ha encerrado. El jailbreak presentado hace años en Def Con es significativo no porque glorifique el hackeo, sino porque muestra la consecuencia natural del abuso: cuando la empresa convierte la reparación legítima en una actividad cautiva, algunos usuarios empiezan a tratar la restricción como un muro que debe ser sorteado. Eso es exactamente lo que ocurre cuando una estrategia comercial se diseña contra los intereses básicos del propietario.

John Deere intentó amortiguar la presión con el memorándum de entendimiento firmado en 2023 con la American Farm Bureau Federation, presentado en su momento como una apertura razonable. Pero aquel texto ya anticipaba sus límites: hablaba de acceso «en términos justos y razonables», preservaba amplias salvaguardas en torno a propiedad intelectual, seguridad y emisiones, y además incluía una cláusula por la que la organización agraria se comprometía a no impulsar legislación adicional más exigente mientras el acuerdo estuviera vigente. Era, en la práctica, una desactivación política parcial del conflicto, no su resolución. El litigio posterior y la demanda de la FTC evidencian con claridad que aquella salida voluntaria no fue suficiente. Si una empresa necesita ser demandada para ofrecer de forma efectiva los recursos de reparación, es que nunca tuvo verdadera intención de abrir el sistema.

La dimensión antitrust del caso es, además, fundamental. No estamos ante una simple discusión de consumo ni ante la eterna retórica del «derecho a reparar» como causa simpática. Estamos ante una empresa que, según la FTC, utilizó su posición dominante en grandes equipos agrícolas y el control exclusivo de una herramienta esencial para sostener un 100% de cuota en ciertas reparaciones que requerían el software completo. Y en junio de 2025 un juez federal permitió que esa demanda antitrust siguiera adelante, rechazando el intento de Deere de tumbarla en una fase preliminar. Eso importa porque sitúa la discusión donde debe estar: no solo en la comodidad del usuario, sino en la estructura de mercado, en la competencia y en los incentivos perversos que nacen cuando el fabricante controla tanto la máquina como la única llave digital para mantenerla operativa.

Lo que John Deere hizo fue ensayar, en un entorno rural y aparentemente alejado del debate tecnológico cotidiano, una idea que las Big Tech conocen muy bien: usar el software para degradar la propiedad y convertir la postventa en una mina cautiva. Cobrar más por el mantenimiento, excluir a terceros, imponer piezas y canales, y hacer que el cliente soporte también el coste del tiempo perdido. En una cosechadora parada a mitad de una cosecha, esa lógica se vuelve completamente obscena. Y precisamente por eso el caso es tan importante: porque demuestra que la discusión sobre tecnología nunca ha sido sólo sobre innovación, sino también sobre poder. Cuando una empresa puede decidir si puedes arreglar lo que has comprado, no te está vendiendo un producto: te está alquilando una dependencia. Y esa, por mucho que la disfracemos de sofisticación digital, sigue siendo una forma de abuso.

This article is available in English on Medium, «Harvesting profits: the software trap behind John Deere’s tractors»