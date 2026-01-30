Inteligencia artificial y educación: en el anuario de Computing

Rufino Contreras, de Computing, me pidió un artículo para el Anuario de la revista sobre un tema del que me había escuchado hablar durante la primera presentación de Tau Tutor, el primer producto que presentamos en TuringDream.

El artículo que le envié, titulado «La educación hiper-personal cumplirá la tesis de Bloom«, parte de una idea tan antigua como potente: la convicción de que la educación es el mayor multiplicador de oportunidades que existe, y de que llevamos más de un siglo gestionándola con herramientas y mentalidades claramente obsoletas.

En él recupero dos referencias clásicas, Alan Turing y Benjamin Bloom, no tanto por nostalgia académica, sino porque ambos ayudan a entender con claridad el momento histórico en el que nos encontramos. Turing imaginó máquinas capaces de ampliar nuestras capacidades cognitivas, no de sustituirlas, y Bloom demostró empíricamente que la tutoría personalizada puede transformar radicalmente el rendimiento de cualquier estudiante. Durante décadas, esa evidencia quedó archivada como una bonita teoría imposible de escalar. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, deja de serlo.

La tesis central de mi artículo es que la hiperpersonalización educativa ya no es una promesa futurista ni un eslogan de marketing, sino una consecuencia lógica del progreso tecnológico. Por primera vez podemos aspirar, de manera realista, a ofrecer a cada estudiante un acompañamiento adaptado a su ritmo, a su forma de aprender y a sus necesidades concretas. No se trata de reemplazar a los docentes, sino de liberarles de la parte más mecánica y repetitiva de su trabajo para que puedan centrarse en aquello que de verdad aporta valor humano: inspirar, orientar, desarrollar pensamiento crítico y crear comunidad. La inteligencia artificial, bien utilizada, puede ser el gran igualador educativo que nunca hemos tenido.

En el artículo también subrayo un aspecto que suele quedar en segundo plano en estos debates: la desigualdad educativa como raíz de muchas otras desigualdades. La falta de acceso a buenos profesores y a una atención individualizada marca trayectorias vitales completas, y lo hace de forma especialmente injusta porque el alumno no tiene capacidad alguna de elección. La combinación de aprendizaje automático y economías de escala abre la puerta a convertir lo que antes era un privilegio, un buen tutor personal, en un derecho potencialmente universal. Esa es, probablemente, una de las aplicaciones más transformadoras de la inteligencia artificial que podemos imaginar.

Finalmente, el artículo trata de plantear una visión de la educación como proceso continuo y vital, no como una etapa acotada a la infancia y la juventud. Un asistente educativo hiper-personalizado puede convertirse en un compañero intelectual a lo largo de toda la vida, ayudándonos a aprender, reaprender y adaptarnos en un mundo que cambia cada vez más deprisa. Pero para que ese futuro sea deseable, hay condiciones irrenunciables: la educación debe estar al servicio del alumno, no de las instituciones, y los datos deben pertenecer siempre al estudiante. Sin privacidad y sin confianza, no hay aprendizaje real. Con ellas, y con la tecnología adecuada, quizá estemos por fin en condiciones de cumplir aquello que Bloom demostró y que Turing intuyó: que el conocimiento no debe ser un privilegio, sino una auténtica herramienta de emancipación.