Trump ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo de Europa: ha llegado la hora de responder

Ha llegado un momento histórico y doloroso: la Unión Europea ya no puede disimular lo que está a la vista de todos. La administración de Donald Trump ha transformado la relación transatlántica, esa que durante décadas fue presentada como un «eje de seguridad y prosperidad», en un campo de batalla ideológico y económico en el que Europa es, lisa y llanamente, percibida como un enemigo o un obstáculo a conquistar.
El flujo constante de desprecio, amenazas, insultos y políticas absurdas hacia la UE ha llegado a su límite: no se trata solo de tensiones puntuales, sino de una estrategia clara de subordinación y unilateralismo que pone en cuestión la lealtad estadounidense ante cualquier crisis global.
Trump ha ido mucho más allá de la pura retórica. Su administración ha llegado a amenazar con imponer sanciones y restringir el acceso al mercado estadounidense de grandes empresas europeas como DHL, SAP, Siemens, Mistral, Spotify o Capgemini, en represalia por lo que considera un trato «discriminatorio» de la UE hacia las compañías tecnológicas norteamericanas (tan sencillo como que las compañías americanas se niegan a cumplir la regulación europea y prefieren pagar multas, sin más). El representante comercial de Estados Unidos escribió abiertamente que si Europa no modifica sus políticas, Washington «no tendrá otra opción que usar todas las herramientas a su disposición» para contrarrestarlas, incluyendo aranceles y restricciones de mercado.
Este pulso no es nuevo, pero sí es más agresivo que nunca. Las amenazas de aranceles y contramedidas se han cruzado con negociaciones que apenas han logrado, de forma provisional, un acuerdo comercial con aranceles fijados en torno al 15% sobre productos europeos para evitar una guerra comercial abierta. Esa tregua, si es que puede llamarse así, no resuelve la raíz del problema: Trump está dispuesto a minar las reglas del comercio global para imponer una visión de «Estados Unidos primero» que choca con el proyecto europeo de integración económica.
Este conflicto se sustenta en medidas proteccionistas y unilateralistas que, según informes académicos y análisis económicos, pueden tener efectos profundos sobre el comercio, sobre las cadenas globales de suministro y sobre el crecimiento económico europeo. La evidencia sugiere que unas tensiones prolongadas podrían incluso afectar al empleo y a la estabilidad de mercados que dependen de un comercio internacional abierto.
Pero más allá de los aranceles, lo más grave es otra cosa: la narrativa de Trump sobre Europa. La sugirió en su estrategia de seguridad nacional y quedó plasmada en discursos que describen a la Unión Europea como un proyecto «débil» y hasta expuesto a «su propia destrucción». Cuando un jefe de Estado tradicionalmente aliado, y tradicionalmente también el más poderoso del mundo, describe al otro como una civilización en decadencia, no es un error diplomático: es una declaración política que redefine completamente la relación.
Y lo que está en juego es enorme. Europa no solo es un mercado fundamental para Estados Unidos, el mayor del mundo en volumen de comercio e inversión bilateral, sino también un polo de estabilidad democrática y cooperación internacional. Los intentos de Washington por condicionar políticas europeas, intervenir en procesos sociopolíticos internos o cuestionar alianzas estratégicas como la OTAN, donde hay incluso propuestas en círculos republicanos para retirar a Estados Unidos del tratado si no se incrementa el gasto europeo, son señales inequívocas de que la vieja alianza ha entrado ya en fase de ruptura. Ante determinadas actitudes, no hay ya acuerdos que valgan.
Por eso el momento de la Unión Europea es de verdad. Ya no basta con ajustes técnicos ni con gestión diplomática tradicional. Europa debe levantarse y decir «basta». Las medidas que propone el artículo de The Guardian que inspiró este texto, «This is Europe’s secret weapon against Trump: it could burst his AI bubble«, son muy concretas: usar el control europeo sobre la cadena de valor de la inteligencia artificial, empezando por el monopolio de ASML en las máquinas de litografía esenciales para Nvidia, y además, hacer cumplir de una vez y sin excepciones las normas europeas de protección de datos frente a las grandes tecnológicas estadounidenses, dejando de mirar hacia otro lado en Irlanda. Solo con esas dos palancas, la Unión podría pinchar la burbuja de la inteligencia artificial que sostiene el crecimiento económico de Trump y obligar a muchas compañías a rehacer sus sistemas desde cero si quieren seguir accediendo al mercado europeo.
Pero no tendríamos por qué detenernos ahí. Si Trump ha convertido abiertamente a Europa en un adversario estratégico, la respuesta europea debe ser proporcional y, sobre todo, eficaz. Además de las palancas descritas por The Guardian, la Unión podría recurrir a instrumentos financieros y comerciales que llevan demasiado tiempo infrautilizados: dejar de absorber deuda estadounidense y, llegado el caso, vender parte de la que ya se posee para elevar su coste, permitir que el dólar sienta la presión de un mercado que ya no compra el relato de la estabilidad americana, imponer tarifas selectivas a sectores donde Estados Unidos depende del acceso a Europa, o sancionar sin titubeos a empresas norteamericanas que incumplen nuestras normativas y actúan como extensiones de un gobierno hostil. Son medidas perfectamente viables, al alcance de cualquier actor económico soberano, y que enviarían a Washington un mensaje inequívoco: Europa ya no es el convidado de piedra de la geopolítica, y está dispuesta a defenderse ante las evidentes agresiones de Donald Trump. Y todavía hay medidas más directas.
Debemos pensar con realismo: si hoy los Estados Unidos favorecen un proteccionismo agresivo, si su administración envía amenazas directas a las economías europeas y si recorta sus compromisos de defensa colectiva cuando le conviene, ¿qué garantía tenemos de que ese mismo país defendería a Europa en un momento de necesidad real? Simplemente, ninguna. Este es el momento de poner en marcha una estrategia que reduzca la dependencia económica europea de Washington y que fortalezca a la Unión Europea como bloque autónomo, con sus propias capacidades industriales, tecnológicas y financieras.
Europa debe dejar de ser el socio dócil y convertirse en una potencia estratégica con herramientas para responder de manera proporcional y firme. La historia no espera: es hora de seleccionar las armas económicas, monetarias y comerciales con las que defender nuestra posición global. Si no lo hacemos, el futuro de la UE, su cohesión, su libertad de decidir y su papel en el mundo quedarán cada vez más subordinados a decisiones tomadas al otro lado del Atlántico. Este pulso no es una opción táctica: es la prueba de fuego de la soberanía europea.
Ahora bien, conviene no engañarse ni caer en una épica simplista. Creo sinceramente que el análisis económico y tecnológico que sustenta esta posición es sólido, pero un discurso puramente confrontacional también puede ser contraproducente. Europa sigue dependiendo de manera profunda del vínculo transatlántico en ámbitos clave como la defensa, la energía o determinadas capas tecnológicas, y una ruptura brusca y mal gestionada podría generar inestabilidad económica y tensiones políticas internas que acabarían debilitando el propio proyecto europeo. Dicho esto, reconocer esa dependencia no puede servir como excusa para la inacción. Lo importante del análisis, y ahí el artículo de The Guardian que me ha inspirado da en el clavo, es señalar que la Unión necesita avanzar decididamente hacia una mayor autonomía estratégica, con una coordinación fiscal, industrial y tecnológica mucho más ambiciosa, si no quiere quedar permanentemente atrapada entre un Estados Unidos cada vez más hostil y una China que juega con reglas propias.
Europa se encuentra ante una prueba histórica que no admite aplazamientos ni ambigüedades. Seguir actuando como si la relación con Estados Unidos fuera la de siempre es una forma de autoengaño que ya no podemos permitirnos. Trump ha dejado claro que concibe el poder como imposición y la alianza como subordinación, y ante eso solo caben dos opciones: aceptar el papel de actor secundario o asumir el coste de convertirse en un sujeto político adulto. Defender nuestros intereses, aplicar nuestras normas sin complejos y utilizar las herramientas económicas y tecnológicas de las que disponemos no es un gesto hostil, sino un ejercicio básico de soberanía. El futuro de la Unión Europea no se decidirá en Washington ni en Beijing, sino en nuestra capacidad para entender que este es, por fin, el momento de estar a la altura.
El mejor articulo que has escrito nunca, y que curioso, no va de tecnologia.
Y despues de las ultimas medidas de Trump sobre la revision de lo escrito los ultimos 5 años en redes sociales para entrar en el pais, reconozco tu valentía.
Hay mucho cobarde que se autoprotege en estos tiempos oscuros, sobre todo si es una figura pública.
Completamente de acuerdo.
Muy de acuerdo con tu artículo y enlaces.
Yo lo que temo es lo de Trump no sea una política puntual sino que sea solo el principio de una política norteamericana. Entonces sí que estaremos en problemas. Y Europa ya se va dando cuenta de es así.
Trump pensaba que tenía a Europa cogida de los dídimos olvidando que Europa, aunque deslavazada, es una potencia industrial a su altura.
Nos impuso una lógica subida de gasto militar pero la pretendía incluso mayor que la suya. Y pretendía que ese gasto fuera a sistemas suyos sin darse cuenta de que, salvo un par de cosas, todo los demás lo fabricamos nosotros, incluso en mayor cantidad y calidad que ellos (acaban de suspender su programa de nuevas fragatas por la incapacidad de fabricarlas).
Como ya dije hace poco, ASML debería instalar sus fábricas en Europa y dejar de venderlas a China o a Taiwán. Y menos aún a EEUU.
El monopolio de NVIDIA está a punto de perecer por culpa de Google y su software TorchTPU (que permite ejecutar el framework PyTorch en cualquier procesador y no sólo en los de NVIDIA). https://x.com/ric_rtp/status/2001658339667619995?s=48&t=n8e807St0rylJAF1JdvTvA
No me gusta la asociación con China, pero visto lo visto mejor con ellos que con el loco de Trump. Los chinos apoyan a Rusia sobretodo para debilitar a Rusia y a EEUU y la OTAN. A Rusia para quedarse con media Siberia y a EEUU para quedarse con Taiwán y el Mar de China Occidental sin oposición. https://www.163.com/dy/article/KGP2EDKC05567B6B.html
Europa debe seguir el camino de Dinamarca y empezar a eliminar la dependencia de Microsoft. Y si hay que poner dinero en ello se pone. https://mundobytes.com/dinamarca-inicia-la-transicion-de-microsoft-windows-y-office-a-linux-y-libreoffice-para-ganar-autonomia-tecnologica/
Eso es una falsa dicotomía y sustituir a un loco gritón pero que cada vez es más frenado por congresistas y senadores de su propio partido por un lobo con piel de cordero que viene a destrozarnos envuelto en seda sonriendo
Queremos autonomía? Pues hagámoslo de verdad, no sustituir una cosa por otra
Pragmatismo 100%:
Si Europa quiere salvarse, va a tener que contar hasta 1000, tragar saliva, taparse la nariz, mirar para otro lado y aliarse a China en todo lo que sea industrias estratégicas (aceptando sus condiciones, no tiene mucho más margen de negociación) con el objetivo en mente de tratar de hacer crecer su mercado. Sí, haciendo alianzas con India. Sí, haciendo alianzas con el Mercosur, pero desacoplándose de la rémora norteamericana para siempre, que los demócratas, son igual de hijos de puta, pero con buenos modales.
Y si negocian de forma inteligente, eso inclusive les servirá como baza contra todas las formas de agresión a las que Rusia los está sometiendo en este momento. Aunque sea negociar tiempo y espacio para el crecimiento y la seguridad.
Si no, seguirán siendo por (solo por un breve lapso de tiempo más) el jamón de un sandwich en una fiesta en la que ellos no están oficiano de invitados precisamente.
Eso es una locura y no entender que China, aunque sin declaraciones altisonantes, es incluso mucho más agresiva y depredadora que Trump. China quiere hundir y sustituir las industrias allá donde va por las suyas propias, haciendo perder valor añadido y know how, convirtiéndonos en meras fábricas de embalaje. Por no hablar de su injerencia política contra la que nos vienen avisando nuestros servicios de inteligencia. Es suicida confundir las palabras de seda en las que China envuelve una política depredadora con una política diferente a la de Trump (quien además es cada vez más discutido y bloqueado por sus propios compañeros de partido en Senado y Congreso porque su popularidad y reputación se hunde entre sus propios votantes a pasos agigantados, cosa que no pasa en China porque dictadura)
Pero cómo que aceptar sus condiciones y que no tenemos mayor margen de negociación? Cómo se puede decir eso y hablar de autonomía estratégica? Tenemos un enorme margen de negociación, que incluyen muchas de las cuestiones que dice este artículo (AMSL – maquinaria DUV y sus repuestos, como mínimo-) pero además otras más extremas, como son las exportaciones. El consumo interno de China es un DESASTRE y depende por completo de las exportaciones. Sin exportaciones China se hunde, por eso su interés en destrozar industrias ajenas. Se puede exigir que si quiere que compremos y fabriquemos, sea como mínimo (como mínimo) en las mismas condiciones que China ha impuesto siempre: joint venture y compartición del know how
Otra cosa es sustituir una dependencia por otra
Buen artículo. Lo suscribo al 100%.
Creo que cuando habla de tarifas se refiere a aranceles.
La resistencia numantina de EEUU a reconocer la pérdida de su hegemonía, algo totalmente lógico, a nadie le gusta tragarse ese sapo, nos la quiere hacer pagar a los demás.
Hay que anticiparse a las consecuencias del paso al mundo multilateral que ahora toca. En Europa todos lo tenemos claro, todos menos al parecer nuestros «dirigentes», que parece que se mueven por inercia o por otros intereses, pero si no movemos ficha ingresaremos de cabeza en el tercer mundo sin darnos cuenta y de ahí cuesta mucho salir.
El primer problema a resolver es el mas difícil de todos, lograr la cohesión europea, eso a la vista de la historia reciente es algo que se sitúa entre lo imposible y lo utópico.
Ha habido tiempo de sobra y han habido intentos múltiples casi todos fracasados, pero también han habido éxitos notables que demuestran que es posible. Casos de éxito como el de Airbus o la estación espacial demuestran que Europa si quiere puede, el gigante es un gigante de papel.
Hablar de este fantoche me produce una pereza inmensa.
Ese fantoche está en disposición de darle un vuelco total al sistema económico de la Europa en la que vives. No es para tomárselo a broma.
Gracias Enrique Dans por escribir este gran articulo
Trump solo piensa en el mismo, Europa ya lo conocío en su primer mandato.
Europa siempre a dependido de EEUU y cuando EEUU impone a Europa esta cede en los aranceles.
El peor enemigo de EEUU es China y no Rusia com la primera nación perdio Vietnam y la particion de Corea.
Europa no ha hecho los bien las estrategias y no ha cumplido en nada de lo que seria la UE cada país seria un estado federallo mismo que EEUU.
El progesismo de izquierdas Europeo a creado mucho malestar al poder economico conservador quienes siempre han sido los que mandan sobre la politica etc de cada pais del mundo.
los errores estrategicos del pasado se estan cometiendo con Ucrania, Israel, Rusia, tuvimos la Guerra de los Balcanes y la ONU y la OTAN dejaron asesinar a miles de inocentes en la ciudad de Sbrenicka niños de 14 años quemados vivos en una Iglesia con sus padres, tios etc, fusilados miles mas en total una matanza que recordo a las de los Alemania Nazi en la Segunda Guerra mundial.
Israel hizo lo mismo pero en EEUU m`s del 50% son judios y son los que mandan en las altas eferas economicas , twchnologicas y culturales etc.
Termino todas las personas de cualquier edad estan hastos del progreso de estos años y desean que vuelvan la idiologia Conservadura mas dura, una gran mayoria no conoce lo que es esto, se les vende lo mejor pero nadie conoce en realidad, es más probable que vuelva haber una terera guerra mundial solo para eliminar prersonas del planeta tierra y terminar con sus deudas internas vendiendo armamento militar.
alemania es la primera potencia militar de Europa cuando Merckel dejo la Cancilleria su sucesor invirtio en tres años mas de 150 millones de USD en Armamento de EEUU y asi en los años sucesivos sin que nadie de la UE le diera el alto el total gastado en armamento esta considerado en mas de 1 billon USD Alemania solo necedita un nuevo Lider para que por tercera vez sea el responsable de la tercera guerra mundial.
Rusia, China, UK, Francia y EEUU son los paises que mas armas venden en todo el mundo y también estos cinco paises son los que deciden en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Ultimo dato en 1941 durante la segunda guerra mundial EEUU salio de gran depresion de 1929 comolo hicieron vendiendo y produciendo las grandes marcas armamento militar.
Feliz Navidad y Año nuevo para todos ustedes.
Totalmente de acuerdo. O Europa se afirma o desaparece como entidad.
Hoy dice blanco, mañana negro y dos días después vuelve a decir blanco, Como no podemos evitarlo, tratemos de vivir entre las ruinas que quede de todo eso.
Bien venido al universo paralelo africano, asiático o latinoamericano… todos grandes «deudores», en versión trumpista, de la Gran Hipócrita Europa.
Enrique, tu escrito de hoy es muy bueno, pero sugiero que le des un vistazo al artículo de Thomas L. Friedman titulado Trump Isn’t Interested in Fighting a New Cold War. He Wants a New Civilizational War publicado el pasado 11 de diciembre.
La versión en español de este artículo de Friedman es de libre acceso y se titula Trump quiere una nueva guerra civilizatoria. Deberías leer el escrito en su totalidad, pero algunos de los párrafos que me parecen más importantes son los siguientes:
Debo decir que estoy seguro de que todo esto les podrá parecer a algunos de poca relevancia en la presente discusión. Es evidente que en la Europa secularizada actual suena improbable que exista un grupo porcentualmente relevante de fundamentalistas cristianos que esté intentando imponer su visión del mundo. Pero esto es completamente real y lo hemos visto crecer poco a poco en América Latina en las últimas décadas de la mano de las iglesias evangélicas norteamericanas. Su intenso proselitismo ha logrado que, por ejemplo, en un país tradicionalmente católico como Brasil la cantidad de evangélicos ya supere el 25% de la población, de los cuales 2/3 votaron por Bolsonaro en 2022, y que incluso sean ya más del 40% de la población en algunos países de Centroamérica.
Tenemos un problema de base. Y no es Trump. Son la cantidad de gilipollas nazis que votan Trump o Alice Elisabeth Weidel o votan al mamón de Abascal de VOX, Milei, que al final te puedes quedar con cualquiera de la internacional. Muchos creen que el lider en los 30s era Adolfo, y olvidan la cantidad de fascistas que había en todos los paises de Europa… Salazar, Franco, Benito, Degrelle, Metaxas, Mosley, etc…
Hoy tenemos una situación peor que en los 30s. No tenemos a Stalin en la URSS, tenemos a Putin que dentro de la UE está apoyado por Orban, Meloni. Una Europa en el que sirve de termómetro quien se ha negado a un festival donde el estado genocida participe, y que paises como la Alemania de Merz, presionó para que el aliado de Trump(Israel) participara se ha quedado bastante solo a la hora de incautar fondos a Putin.
¿Quien maneja la barca quien? Que a la deriva me lleva. Pues si aplicamos lo que pasa en España hay un poder débil que se vota en las urnas y otro poder en la sombra que maneja a los borregos ( medios) y un poder judicial que actúa como un ejecutivo. La izquierda en este pais se cachondea del nivel intelectual de la IDA y de Feijoo… pero ahí les tenemos junto con Vox, mandando ancianos a los cementerios (7921) de forma impune, haciéndose de oro la familia( el hermano, y el machote Alberto Quirón) mientras pringan de millones a OKDIARIO y demas bazofia, para seguir creciendo las derechas pro Trump.
Ahora podríamos hacer una crítica que la gente se traga lo de Begoña, que la corrupción de los puteros no era para tanto, pero no están sabiendo gestionar la marcha de la economia española, y los peperos da igual que una habla borracha, que el otro es un tonto a las tres… ahí están !! Hoy ya no hay pucherazo, ni sus gilipolleces….
¿Y esta Europa es la que se va a pelear con Trump? Nuestros líderes en general son pro Trump… ¿tu ves a Abascal pelearse contra Trump? ¿ O a Feijoo? ¿ O a Meloni? ¿O a Orban?
El único que le echado cojones, es Pedro Sánchez, y está solo y cuestionado en España…. de que va a tener fuerza un movimiento Anti Trump….
No es una cuestión de que Europa de la cara, es que son la mayoría de esa calaña
madredelamorhermoso… Empiezo a leer que tenemos una situación peor que en los 30 y alucino… Ya es que paso del resto porque para qué
Pues no será peor pero si es muy parecida con el auge del fascismo. Se están reptiendo los años 20-30 del siglo pasado. Y esta vez no hay un bloque enfrente que pueda plantarle cara a los fascistas.
Deberían acercarse a la Rusia de Putin y empezar a contar mezquitas para poner a prueba esas teorías
¿Con cuál energía y comprada a qué precio pretende Europa hacer funcionar su industria?
¿Con cuáles materias primas y procedentes de dónde pretende Europa hacer funcionar su industria?
¿En cuáles mercados y superando a cuáles competidores en precio pretende Europa vender los productos producidos por su industria?
Una vez respondidas esas preguntas, respóndase honestamente a esta otra: ¿cómo visualizamos la situación de Europa de aquí a 10 años?