Trump ha convertido a los Estados Unidos en un enemigo de Europa: ha llegado la hora de responder

Ha llegado un momento histórico y doloroso: la Unión Europea ya no puede disimular lo que está a la vista de todos. La administración de Donald Trump ha transformado la relación transatlántica, esa que durante décadas fue presentada como un «eje de seguridad y prosperidad», en un campo de batalla ideológico y económico en el que Europa es, lisa y llanamente, percibida como un enemigo o un obstáculo a conquistar.

El flujo constante de desprecio, amenazas, insultos y políticas absurdas hacia la UE ha llegado a su límite: no se trata solo de tensiones puntuales, sino de una estrategia clara de subordinación y unilateralismo que pone en cuestión la lealtad estadounidense ante cualquier crisis global.

Trump ha ido mucho más allá de la pura retórica. Su administración ha llegado a amenazar con imponer sanciones y restringir el acceso al mercado estadounidense de grandes empresas europeas como DHL, SAP, Siemens, Mistral, Spotify o Capgemini, en represalia por lo que considera un trato «discriminatorio» de la UE hacia las compañías tecnológicas norteamericanas (tan sencillo como que las compañías americanas se niegan a cumplir la regulación europea y prefieren pagar multas, sin más). El representante comercial de Estados Unidos escribió abiertamente que si Europa no modifica sus políticas, Washington «no tendrá otra opción que usar todas las herramientas a su disposición» para contrarrestarlas, incluyendo aranceles y restricciones de mercado.

Este pulso no es nuevo, pero sí es más agresivo que nunca. Las amenazas de aranceles y contramedidas se han cruzado con negociaciones que apenas han logrado, de forma provisional, un acuerdo comercial con aranceles fijados en torno al 15% sobre productos europeos para evitar una guerra comercial abierta. Esa tregua, si es que puede llamarse así, no resuelve la raíz del problema: Trump está dispuesto a minar las reglas del comercio global para imponer una visión de «Estados Unidos primero» que choca con el proyecto europeo de integración económica.

Este conflicto se sustenta en medidas proteccionistas y unilateralistas que, según informes académicos y análisis económicos, pueden tener efectos profundos sobre el comercio, sobre las cadenas globales de suministro y sobre el crecimiento económico europeo. La evidencia sugiere que unas tensiones prolongadas podrían incluso afectar al empleo y a la estabilidad de mercados que dependen de un comercio internacional abierto.

Pero más allá de los aranceles, lo más grave es otra cosa: la narrativa de Trump sobre Europa. La sugirió en su estrategia de seguridad nacional y quedó plasmada en discursos que describen a la Unión Europea como un proyecto «débil» y hasta expuesto a «su propia destrucción». Cuando un jefe de Estado tradicionalmente aliado, y tradicionalmente también el más poderoso del mundo, describe al otro como una civilización en decadencia, no es un error diplomático: es una declaración política que redefine completamente la relación.

Y lo que está en juego es enorme. Europa no solo es un mercado fundamental para Estados Unidos, el mayor del mundo en volumen de comercio e inversión bilateral, sino también un polo de estabilidad democrática y cooperación internacional. Los intentos de Washington por condicionar políticas europeas, intervenir en procesos sociopolíticos internos o cuestionar alianzas estratégicas como la OTAN, donde hay incluso propuestas en círculos republicanos para retirar a Estados Unidos del tratado si no se incrementa el gasto europeo, son señales inequívocas de que la vieja alianza ha entrado ya en fase de ruptura. Ante determinadas actitudes, no hay ya acuerdos que valgan.

Por eso el momento de la Unión Europea es de verdad. Ya no basta con ajustes técnicos ni con gestión diplomática tradicional. Europa debe levantarse y decir «basta». Las medidas que propone el artículo de The Guardian que inspiró este texto, «This is Europe’s secret weapon against Trump: it could burst his AI bubble«, son muy concretas: usar el control europeo sobre la cadena de valor de la inteligencia artificial, empezando por el monopolio de ASML en las máquinas de litografía esenciales para Nvidia, y además, hacer cumplir de una vez y sin excepciones las normas europeas de protección de datos frente a las grandes tecnológicas estadounidenses, dejando de mirar hacia otro lado en Irlanda. Solo con esas dos palancas, la Unión podría pinchar la burbuja de la inteligencia artificial que sostiene el crecimiento económico de Trump y obligar a muchas compañías a rehacer sus sistemas desde cero si quieren seguir accediendo al mercado europeo.

Pero no tendríamos por qué detenernos ahí. Si Trump ha convertido abiertamente a Europa en un adversario estratégico, la respuesta europea debe ser proporcional y, sobre todo, eficaz. Además de las palancas descritas por The Guardian, la Unión podría recurrir a instrumentos financieros y comerciales que llevan demasiado tiempo infrautilizados: dejar de absorber deuda estadounidense y, llegado el caso, vender parte de la que ya se posee para elevar su coste, permitir que el dólar sienta la presión de un mercado que ya no compra el relato de la estabilidad americana, imponer tarifas selectivas a sectores donde Estados Unidos depende del acceso a Europa, o sancionar sin titubeos a empresas norteamericanas que incumplen nuestras normativas y actúan como extensiones de un gobierno hostil. Son medidas perfectamente viables, al alcance de cualquier actor económico soberano, y que enviarían a Washington un mensaje inequívoco: Europa ya no es el convidado de piedra de la geopolítica, y está dispuesta a defenderse ante las evidentes agresiones de Donald Trump. Y todavía hay medidas más directas.

Debemos pensar con realismo: si hoy los Estados Unidos favorecen un proteccionismo agresivo, si su administración envía amenazas directas a las economías europeas y si recorta sus compromisos de defensa colectiva cuando le conviene, ¿qué garantía tenemos de que ese mismo país defendería a Europa en un momento de necesidad real? Simplemente, ninguna. Este es el momento de poner en marcha una estrategia que reduzca la dependencia económica europea de Washington y que fortalezca a la Unión Europea como bloque autónomo, con sus propias capacidades industriales, tecnológicas y financieras.

Europa debe dejar de ser el socio dócil y convertirse en una potencia estratégica con herramientas para responder de manera proporcional y firme. La historia no espera: es hora de seleccionar las armas económicas, monetarias y comerciales con las que defender nuestra posición global. Si no lo hacemos, el futuro de la UE, su cohesión, su libertad de decidir y su papel en el mundo quedarán cada vez más subordinados a decisiones tomadas al otro lado del Atlántico. Este pulso no es una opción táctica: es la prueba de fuego de la soberanía europea.

Ahora bien, conviene no engañarse ni caer en una épica simplista. Creo sinceramente que el análisis económico y tecnológico que sustenta esta posición es sólido, pero un discurso puramente confrontacional también puede ser contraproducente. Europa sigue dependiendo de manera profunda del vínculo transatlántico en ámbitos clave como la defensa, la energía o determinadas capas tecnológicas, y una ruptura brusca y mal gestionada podría generar inestabilidad económica y tensiones políticas internas que acabarían debilitando el propio proyecto europeo. Dicho esto, reconocer esa dependencia no puede servir como excusa para la inacción. Lo importante del análisis, y ahí el artículo de The Guardian que me ha inspirado da en el clavo, es señalar que la Unión necesita avanzar decididamente hacia una mayor autonomía estratégica, con una coordinación fiscal, industrial y tecnológica mucho más ambiciosa, si no quiere quedar permanentemente atrapada entre un Estados Unidos cada vez más hostil y una China que juega con reglas propias.

Europa se encuentra ante una prueba histórica que no admite aplazamientos ni ambigüedades. Seguir actuando como si la relación con Estados Unidos fuera la de siempre es una forma de autoengaño que ya no podemos permitirnos. Trump ha dejado claro que concibe el poder como imposición y la alianza como subordinación, y ante eso solo caben dos opciones: aceptar el papel de actor secundario o asumir el coste de convertirse en un sujeto político adulto. Defender nuestros intereses, aplicar nuestras normas sin complejos y utilizar las herramientas económicas y tecnológicas de las que disponemos no es un gesto hostil, sino un ejercicio básico de soberanía. El futuro de la Unión Europea no se decidirá en Washington ni en Beijing, sino en nuestra capacidad para entender que este es, por fin, el momento de estar a la altura.