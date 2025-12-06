Cada año, la carretera se cobra en Estados Unidos un número de vidas que debería resultar inaceptable en cualquier sociedad que pretenda considerarse moderna. Las estimaciones preliminares más recientes de la National Highway Traffic Safety Administration indican que en 2024 murieron en el país aproximadamente 39,345 personas en choques de tráfico, casi cien vidas al día, aunque la cifra suponga un ligero descenso respecto a los más de cuarenta mil muertos del año anterior. La tasa de mortalidad por cada cien millones de millas recorridas, situada en torno a 1.20 en 2024, es la más baja desde 2019, y sin embargo no logra disimular lo evidente: la conducción humana sigue siendo una actividad estadísticamente letal, un riesgo estructural que aceptamos con una normalidad que roza lo patológico.
A ello se suma un factor que agrava la situación y que revela hasta qué punto hemos construido un ecosistema urbano hostil: la muerte de peatones. El Washington Post publicó recientemente una investigación demoledora sobre el fracaso de las políticas Vision Zero en Estados Unidos, mostrando cómo, lejos de reducirse, las muertes de peatones se han disparado hasta crecer un 70% entre 2010 y 2023, de 4,302 a 7,314 al año. Las ciudades que se comprometieron públicamente a una «tolerancia cero» con la siniestralidad siguen registrando incrementos sustanciales, en muchos casos porque sus calles anchas, rápidas y fragmentadas diseñadas fundamentalmente para facilitar el flujo de vehículos son incompatibles con la vida humana. Sólo Nueva York ha logrado reducciones sostenidas, mientras que en Los Angeles las muertes de peatones crecieron más del 60% entre 2015 y 2024. El reportaje describe un patrón desolador: medidas anunciadas con entusiasmo que nunca se implementan, proyectos que se diluyen en oposición vecinal o política, y una aceptación social implícita de que miles de muertes forman parte del «coste» de mantener nuestras ciudades dominadas por el automóvil.
Detrás de estas cifras y fracasos sistémicos se esconde una discusión ética que en pocas ocasiones abordamos con la seriedad que merece: el conflicto entre el derecho a la movilidad y el derecho a la seguridad. Durante décadas hemos interpretado la movilidad como una libertad individual casi sagrada, muy explotada e idealizada en publicidad, una prerrogativa que nos permite desplazarnos cuando y como queramos, incluso si para ello convertimos nuestras calles en espacios profundamente peligrosos. Sin embargo, esa libertad mal entendida termina imponiendo un coste insoportable a quienes no participan activamente de ella: peatones, ciclistas, usuarios de transporte público o simplemente quienes tienen la mala suerte de cruzar el camino de un vehículo que circula demasiado rápido o que responde a los impulsos erráticos de un conductor cansado, distraído, drogado o simplemente imbécil. La pregunta ética no es si podemos sacrificar algo de movilidad para ganar seguridad, sino por qué durante tanto tiempo hemos permitido que la libertad de unos se imponga sobre la vida de otros. En un ecosistema que combina error humano, vehículos cada vez más grandes y pesados, y una infraestructura urbana orientada al automóvil, seguir defendiendo la movilidad como derecho absoluto sin reconocer sus externalidades mortales es, sencillamente, irresponsable.
Este diagnóstico coincide con otro fenómeno que agrava aún más la ecuación: la popularización de vehículos absurdamente más grandes y más pesados como SUVs, pick-ups, todocaminos, etc. que añaden muchísima energía cinética a cada impacto y multiplican la probabilidad de que una colisión se convierta en una muerte, especialmente cuando se trata de peatones o ciclistas. Las características de «seguridad» de estos vehículos protegen a quienes van dentro, pero a costa de aumentar el riesgo para quienes están fuera, una prueba mayúscula de egoísmo social. Un ecosistema vial cada vez más letal, combinado con el aumento del tamaño de los vehículos y con el error humano como elemento permanente, no puede aspirar a resultados diferentes por mucha regulación incremental que pretendamos añadir.
En este contexto, lo que durante años se presentó como un avance futurista, el coche autónomo, empieza a revelarse no como una opción tecnológica discutible, sino como una necesidad moral urgente. Si queremos reducir drásticamente la siniestralidad, necesitamos tecnologías que no se distraigan, no se duerman, no conduzcan enfadadas, no se piquen, no aceleren sin sentido, no revisen compulsivamente su teléfono móvil, y no tomen decisiones impulsivas o negligentes. Las máquinas no son perfectas, pero al menos no están sometidas a los sesgos fisiológicos y emocionales que hacen de la conducción humana una ruleta rusa cotidiana.
Los sistemas autónomos actuales no están libres de problemas: necesitan regulación, supervisión, estándares claros y pruebas exhaustivas, pero su potencial para reducir accidentes es enorme, y en muchos entornos urbanos ya empiezan a mostrar resultados evidentes y tangibles. Mientras seguimos debatiendo sobre cuestiones filosóficas o casos anecdóticos, olvidamos un hecho insoslayable: mantener el statu quo significa aceptar sin resistencia que decenas de miles de personas seguirán muriendo cada año a causa de decisiones humanas tomadas en fracciones de segundo.
La constatación del fracaso parcial de Vision Zero en Estados Unidos no debería llevarnos al cinismo, sino a comprender que las políticas urbanas, aun necesarias, no bastan cuando la infraestructura cultural, política y emocional del país está demasiado alineada con la prioridad absoluta del automóvil privado. La tecnología no es una panacea, pero sí puede ser un punto de inflexión cuando la sociedad se muestra incapaz de corregir sus propios sesgos. Si cambiar el comportamiento humano es lento, conflictivo y a menudo inútil, sustituir la conducción humana por sistemas autónomos puede ser la vía más directa para evitar miles de tragedias cada año.
Convertir el coche autónomo en parte central de una política de seguridad vial no es un acto de futurismo ingenuo, sino un acto de responsabilidad. El verdadero debate no es si queremos coches autónomos, sino si estamos dispuestos a seguir aceptando la muerte como consecuencia inevitable de nuestro modelo de movilidad. Si conducir sigue matando a esta escala, y todos los datos apuntan a que seguirá haciéndolo mientras la conducción dependa de seres humanos, entonces la única postura moralmente aceptable es acelerar la transición hacia vehículos autónomos, no como lujo ni como capricho tecnológico, sino como la infraestructura esencial de una sociedad que quiere dejar de matar a sus ciudadanos en la calle.
No seré yo el que se oponga al coche autónomo, Lo que mas me gustaria es poseer un coche autónomo. Incluso me conformaría con que existieran robotaxis. Pero ya lo dije hace poco:
Como en el cuento de Pedro y el lobo, algún día llegará de verdad el robotaxi a mi ciudad y no me lo creeré.
Vienes hablando del tema como algo inminente desde 2014.
Cuando el futuro se asoma ya a cinco años vista
Las máquinas no son perfectas, nosotros tampoco, ya lo decía aquel maravilloso final de la peli de Wilder… pero, es que además, la perfección no existe. Como en todo solo existe su búsqueda. Los límites por definición son inalcanzables.
Lo que sí es cierto, es que pocas versiones actuales de homo sapiens están dispuestas a admitir lo del rico de la peli… como mínimo, se cree, todo el mundo, que él es más perfecto que el vecino.
El dichoso ego que tanto nos devora. Es como el poder, realmente son auténticos siameses.
como mínimo, se cree, todo el mundo, que él es más perfecto que el vecino.
Al menos conduciendo,tengo claras mis limitaciones
La estadística no es lo que opine un cuñado…
Intuyo que es una cuestión de dinero.
Cuando algo da dinerito bueno… ya se alinean los planetas para que las cosas vayan adelante. Que alguien saque la chorra y ponga los millones encima de la mesa para salir adelante y que esto le haga ganar mucho más de lo que hasta ahora ha ganado.
Entiendo que es un proceso en el que no hay aún una ganancia del todo clara, sin correr riesgos altos (las denuncias en Estados Unidos por completas estupideces se pueden encontrar por docenas).
Si se trata de números… Justo escuché esta semana en un programa de radio que ya son más de 70 personas de entre 15 y 20 años en España que han decidido quitarse la vida en lo que va de año.
Pero eso no da dinero, o no hay manera de economizarlo, por lo que le importa a poca gente de forma práctica o real en el día a día (a poca que pudiera buscar como paliar esta situación).
Ejemplos de que cuando se encuentra ese nicho de dólares, se monta un circo, también hay buenos ejemplos.
Creo que el artículo está sesgado… no hay una estadística igual de amplia en vehículos autónomos (VA) que en vehiculos normales. Asumir que el VA va a tener menor incidencia en muertes basándonos en las cifras de EEUU no deja de ser una especulación interesada a favor del VA.
Si algo ha demostrado el ser humano, es que su comportamiento está condicionado al medio donde desarrolla su vida.
De Gemini:
«Las muertes por accidentes de vehículos varían drásticamente por país, siendo los países de bajos ingresos los que tienen las tasas más altas (24.1 por 100,000) frente a los de ingresos altos (9.2 por 100,000) y Europa muestra la tasa más baja (9.3 por 100,000), destacando Suecia y Dinamarca como los más seguros en Europa y Bulgaria y Rumania como los de mayor riesgo; Estados Unidos reporta un alto número total de accidentes, aunque no siempre la tasa más alta»
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Países_por_tasa_de_muertes_por_siniestros_de_tránsito
En esta página se pueden ver diferencias en la tasa de mortalidad que van desde 0 (Mónaco) a 73 en Libia, pero si tomas como referencia un pais como EEUU… ahí es donde debe analizarse, porque la primera potencia que se creen son tercermundistas en muchos aspectos… otro día buscamos referencias de salud, armas, homicidios, y la mierda que es EEUU como país
@Buzzword ¡Tus datos (Gemini/Wikipedia) son de… 2016!
Y esta es la respuesta de Mistral (Make Europa Great) a lo que decías que no había estadísticas:
Tipo de Vehículo; Tasa de Accidentes (por millón de millas)
Vehículos autónomos; 9.1
Vehículos convencionales; 4.1
Las fechas de los datos que mencionan las tasas de accidentes de 9.1 y 4.1 por millón de millas recorridas para vehículos autónomos y convencionales, respectivamente, son de mayo de 2024.
El prompt:
Tasa de víctimas mortales implicando vehículos con conducción autónoma y tasa de víctimas mortales implicando vehículos sin conducción autónoma. Si tienes los datos a nivel mundial, genial. Si no, por países donde este más implementada la conducción autónoma por favor.
+
¿Fecha(s) de los nuevos datos (9,1 & 4,1)?
Lo que no llego a entender, es que, (salvo en cuatro ciudades), aun no podemos poner un LMM al frente de la furgoneta de transporte de la compañía, pero en cambio estamos poniendo LMM en puestos donde jamás dejaríamos opinar al chofer de la furgoneta de reparto, (RRHH, Marketing, Atención al Cliente, Análisis de Datos e Inteligencia Empresarial,…)
La voluntad política por evitar las 40.000 muertes por accidentes de coche debe ser la misma que la de evitar las 700.000 por cardiopatías. ¿Quién es el psicópata que se mete contra el Fortune 50 y el sueño americano a la vez? Suerte
Cuando entenderemos que el coche autónomo es para el que no quiere o no sabe conducir. Yo no quiero que me lleve mi coche a ninguna parte, quiero conducir yo, decidir yo.
Viendo videos solo en YouTube de accidentes de patinetes, bicicletas, motos, coches, camiones y trenes, estos contra todos ellos incluidos peatones, es obvio y evidente de que a la gente, querámoslo o no, nos duela o no aceptarlo, sufre de una pasión por hacerse daño y matarse verdaderamente inverosímil. Y es que no hay más. Y si le quitan un método, me temo que pronto encontrarán otros… Lo cual no justifica que no haya que hacer algo para evitar semejante masacre. ¡¡¡Las víctimas de tráfico son superiores a las de cualquier parte de guerra!!!