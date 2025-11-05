OpenAI y el complicado camino hacia convertirse en Big Tech… o no

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Con OpenAI repetimos la historia de las Big Tech… con todos sus errores» (pdf), y trata sobre cómo lo que hoy parece una empresa emergente e innovadora no es solo un actor más en la revolución de la inteligencia artificial, sino un posible nuevo monopolio en ciernes que reproduce dinámicas que ya conocemos: acumulación de capital, centralización de poder, dependencia sistémica, etc. con el agravante de involucrar infraestructura crítica, datos masivos y algoritmos que, para muchos usuarios, configuran la realidad.
OpenAI ha anunciado públicamente que dispone de un plan a cinco años para transformar sus ingresos actuales estimados en 13,000 millones de dólares en una facturación de un billón de dólares, y al mismo tiempo ha comprometido más de un billón de dólares en gastos de infraestructura para cumplirlo. Pero lo que llama poderosamente la atención es que ese gasto no se apoya aún en un modelo de negocio claramente definido, sino en la promesa de que serán capaces de convertir la escala en una ventaja competitiva. En entrevistas recientes, su CEO ha reaccionado de forma brusca y cortante ante quienes cuestionan cómo una empresa con esos ingresos sostiene un compromiso de gasto a largo plazo tan enorme, y ha dicho a los críticos que si quieren que les encuentre compradores para sus acciones, que está seguro de que no tendrá problema en hacerlo.
Estas dinámicas no son nuevas: las Big Tech del pasado funcionaron en gran parte con la lógica del crecimiento infinito, de la acumulación de poder como plataforma y de la creación de dependencias. Donde antes era el navegador, la publicidad y el teléfono inteligente, hoy es el modelo de inteligencia artificial, los chips, la nube y el dato. El problema se replica: cuando una empresa se vuelve inevitable, su fallo deja de ser su problema, pasa a ser un riesgo para todo el ecosistema. Porque si OpenAI no logra monetizar ese gasto elevado o diluye la competencia, el riesgo no será solo que pierda valor, sino que altere la naturaleza de la industria tecnológica durante décadas.
El modelo que proporciona OpenAI está basado en alianzas estratégicas con gigantes como Microsoft, Nvidia, Oracle y otros, en un compromiso de consumo de miles de megavatios de energía y en una arquitectura comercial que aspira a convertirse en infraestructura estándar de inteligencia artificial. En tal esquema, la empresa no compite únicamente por mercado: compite por influencia, por protocolo, por convertirse en la norma de hecho. Y eso es lo que hace que la hoja de ruta sea paradigmática y, al mismo tiempo, inquietante.
Que la inteligencia artificial sea estratégica no justifica que debamos caer en los mismos errores del pasado. Cuando la acumulación de capital se posiciona por delante de la rentabilidad, cuando la dependencia de una sola empresa marca la dinámica de todo un sector, cuando la escala es el objetivo y no el medio, lo que antes fue monopolio de plataforma puede convertirse en monopolio de infraestructura. Y con ello, la competencia se estrecha, la innovación se ralentiza y el control se concentra.
Europa, en ese contexto, tiene que actuar distinto: no solo regular, sino ofrecer alternativas tecnológicas, arquitecturas de inteligencia artificial diversificadas, políticas públicas que fomenten competencia real, investigación independiente y modelos de negocio distintos. Porque cuando el escenario es «quien controla el modelo, controla todo», no basta con que haya una empresa grande, sino que deben existir muchas maneras de innovar, desplegar modelos y ofrecer servicios sin quedar sujetos a un único nodo.
Mi columna habla de esas tensiones: la admiración por el fenómeno OpenAI, una empresa que parece convencida de estar construyendo el futuro, y el reconocimiento de que ese futuro entusiasma y asusta a partes iguales. El entorno de la inteligencia artificial ha cambiado y la apuesta por la innovación no deja de ser real, pero los síntomas del viejo guión están presentes. La escalada de deuda, la urgencia por alcanzar un dominio, la concentración de talento y capital, el impulso por generar dependencias. Que esos síntomas vengan ahora envueltos en la inteligencia artificial no los convierte en inocuos.
Por eso el mensaje de mi columna pretende ser doble: primero, que celebremos la innovación, el salto tecnológico y el cambio de paradigma. Pero segundo, que mantengamos la vigilancia: que no aceptemos que «ser el siguiente gigante» sea la única forma de ganar, que «crecer de forma responsable» no sea sinónimo de «dominar», que «hacerse grande» no signifique que todo dependa de ti. Porque si OpenAI alcanza una escala que hoy nos parece innovadora y mañana imprescindible, estaremos ante otro tipo de riesgo: el de una dependencia tecnológica global.
Porque la pregunta no es si hay o no una burbuja en la inteligencia artificial: sí, la hay, pero los cadáveres que yacerán en el suelo cuando explote no son solo los de las compañías de inteligencia artificial que mueran, sino sobre todo, los de las empresas de todos los sectores que crean que, como hay una burbuja, pueden ignorar la inteligencia artificial. Que haya una burbuja es algo prácticamente connatural al capitalismo cuando se enfrenta a innovaciones de propósito general. Pero que la existencia de esa burbuja quiera decir que podemos permitirnos no tener en cuenta o no incorporar en nuestras compañías la inteligencia artificial es, simplemente, una estupidez y una imprudencia.
Al fin y al cabo, no se trata solo de quién lidera la inteligencia artificial, sino de cómo se lidera, de quiénes participan y con qué reglas. El futuro no puede estar en manos de un único y gigantesco competidor hegemónico. Y en la medida en que hoy se construya un ecosistema plural, abierto y diverso, más probable será que la inteligencia artificial cumpla su promesa, y no termine siendo el reflejo ampliado de los errores que cometimos permitiendo que las grandes tecnológicas del pasado nos llevasen a donde estamos hoy.
La UE tiene la oportunidad de no repetir los errores del pasado, siempre que las fuerzas reaccionarias vasallas de Trump no crezcan hasta el punto de impedirlo, claro.
La UE necesita autonomía estratégica para dirigir su propio destino y no la va a conseguir si lo primero que hacemos es , por ejemplo, depender de la red satelital de Musk.
Cuando el mundo funcionaba con otros parámetros solo había que tener en cuenta aspectos económicos, pero preguntemos a Alemania donde quedó la ventaja competitiva que le daba el gas ruso barato y luego hacemos cuentas.
En resumidas cuentas, toda esta gentuza de bien va por la vida vendiendo su humo como feriantes de medio pelo. Presumiendo que son los que la tienen más grande y llegan más lejos, que las críticas se las pasan por esa parte en la que todos estamos pensando, y que ellos son lo más de lo más en la historia de la humanidad y todos los demás no son sino, chusma infecta que siempre amenaza con desbaratar sus celebérrimos y rutilantes planes.
En definitiva: modo Enron On.
Aparentemente, visto desde fuera, Sam Altman es un calco de Mark Zuckerberg pero con habilidades sociales. Tan ambicioso como él y diría que con los mismos escrúpulos, pero parece que con mucha mayor capacidad de manipulación sobre la gente con la que interactúa.
Por cierto, tanto ellos 2 como los fundadores de Google son judíos. Un pequeñíiiisimo % de la humanidad, pero hay que ver qué impacto tan profundo tiene la comunidad judía en el mundo.
¿No se supone que la reserva federal siempre estuvo controlada por gente mayormente judía?
Donde encaja el reciente acuerdo con MS con esta noticia posterior:
"OpenAI firma un acuerdo de 38.000 millones con Amazon para desarrollar la computación en la nube"
ELPAIS
la cita que pones de TheCrunch, ellos mismos no se la creen:
"OpenAI está ganando mucho dinero en este momento. La empresa está obteniendo unos ingresos anuales de aproximadamente 13 000 millones de dólares, de los cuales el 70 % proviene de personas comunes y corrientes que pagan 20 dólares al mes para chatear con una IA, según el Financial Times. Es una cifra bastante sorprendente si se tiene en cuenta que ChatGPT tiene 800 millones de usuarios habituales, pero solo el 5 % son suscriptores de pago"
800 mill * 5% de suscr -> 40 mill.usuarios. -> por 20$ dan 9600 mill. revenue. Podrían ser 13000, pero de ahí quitale los gastos… es muy posible que la siguiente noticia (aunque la cagan con los 13mil) muy posiblemente estén perdiendo dinero
Los datos economicos de ELCONFIDENCIAL(3nov) no cuadran
"Este nuevo contrato llega en un momento clave para la compañía. Por una parte, la firma dirigida por Sam Altman anunció hace unos días que Microsoft se hacía con el 25% de la compañía. Por otra, parece que los inversores están empezando a escrutar con más énfasis las cuentas de la empresa. Y es que recientemente se conoció que en la primera mitad de este año, OpenAI facturó 4.300 millones de dólares pero declaró una pérdidas netas de más de 13.000 millones."
A nivel personal, me he acostumbrado a usar para las paridas Chatgpt, y cuando necesito algo que no se equivoque Claude… No me veo pagando esos 20$ por una porquería de LLM que falla más que una escopeta, y si lo uso en gratuito, es por no levantar el servidor de Ollama con qwen. Todo hay que decirlo ChatGPT es tonto, pero es un tonto rápido. Eso si, si quiero confidencialidad levanto el servidor local y en OCR y traducciones (que para local funcionan bien) pues no necesito la escopeta de feria.
Creo que lo que está haciendo SamDios es poner huevos en muchas cestas, y una huida hacia adelante, es un titiretero que alguno le compra sus marionetas, que parecen muy bonitas, pero todas cojas. Es la mejor forma que no pueda caer, depender de muchos… repartir la miseria… ninguno de sus acreedores se tiraran a degüello, ningún CEO querrá quedar como el tonto que invirtió en la burbuja. Por cierto NO HAY BURBUJA de la IA, hay BURBUJA de alguna empresa que son el coño de la Bernarda, como OpenAI. Así que fíate de la virgen, o su enviada Bernadette, y no corras… Nadella con el acuerdo, obtiene un virgencita virgencita, que me quede como estoy… «muy mucho acuerdo» pero al final pasta líquida a OpenAI??? Cero Pelotero, como le va a dar pasta si es más promiscuo que el Koldo
Dice SAMDIOS en RTVE
"El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, ha anunciado que su empresa se ha comprometido a invertir aproximadamente 1,4 billones de dólares en infraestructura durante los próximos años, lo que equivale a aproximadamente 30 gigavatios de capacidad para centros de datos. Ese total incluye los acuerdos ya anunciados con AMD, Broadcom, Nvidia, Oracle y otros socios."
Pero en MS ni un chavo…
Pues hay un tal Michael Burry (el de la burbuja de 2008) que esta comprando en corto contra Nvida y Palantir…
Michael Burry buys puts on Nvidia, Palantir
Exacto, y lo acaba de advertir: “A veces vemos burbujas. A veces hay algo que hacer al respecto. A veces, la única jugada ganadora es no jugar”. Michael Burry
(Es su manera de expresarse, no se entiende nada pero, a la vez se entiende que no se entiende nada, y por eso mejor hacer caso a lo que dice, aunque no se entienda… Lo dicho: Modo Enron on.)
con el timing correcto, Nvidia le va a funcionar. Con Palantir lo dudo, ya que vamos hacia una densidad creciente de maldad planetaria (cosa que, visto lo visto, ya es sorprendente en sí)
Corporate needs you to find the difference between:
«NO HAY BURBUJA de la IA»
and
«hay BURBUJA de alguna empresa que son el coño de la Bernarda, como OpenAI.»
Anyone living under capitalism: They are the same thing.
PD: no he podido evitarlo, jeje
PD2: a la gente de a pie solo le queda rezar para no tener que rescatar el sistema económico otra vez, sea por criptos o por AIs para hablar de tus depresiones o tus filias
Me expresaré mejor:
Es mi forma de decir que la tecnología de la IA no es el problema. Ahí tenemos a China. El problema es invertir en burbujas… sabiendo que son burbujas…
Me sumo al comentario de dedo…
“A veces vemos burbujas. A veces hay algo que hacer al respecto. A veces, la única jugada ganadora es no jugar”. Michael Burry
Se ha hablado mucho de los Messi de Meta, y poco de los 600 de patitas en la calle…