Cuando tu frigorífico empieza a intentar venderte cosas

No había escrito sobre este tema cuando lo escuché por primera vez porque me pareció simplemente alucinógeno, y pensé que la marca daría marcha atrás en su anuncio al ver las reacciones. Pero no ha sido así: Samsung, que en su momento decidió que sus frigoríficos inteligentes de la gama Family Hub, que cuestan entre 1,800 y 3,500 dólares, mostrarían anuncios en su pantalla mediante una actualización de software, lo acaba de empezar a hacer. Lo que comenzó como un programa piloto recibido, según Techdirt, «como un pedo en medio de una misa«, se ha convertido en una realidad. La compañía lo presenta como una «mejora» de la interfaz, con un nuevo panel informativo y contenidos personalizados. Pero lo que en realidad ha hecho es violar la confianza de sus clientes más fieles.
Las pantallas mostrarán anuncios cuando el frigorífico esté en reposo y, aunque según la compañía es posible desactivar parte del sistema, hacerlo implica renunciar a otras funciones básicas. En otras palabras, si quieres seguir disfrutando del producto que ya pagaste, tendrás que aceptar que te venda algo más.
El movimiento no es poca cosa: quien invierte miles de euros en un electrodoméstico no espera que una actualización lo convierta de la noche a la mañana en un escaparate publicitario en el medio de su cocina. Fast Company lo define con precisión: «una decisión tan torpe que parece diseñada para cabrear al público más pudiente«. Que Samsung haya respondido publicando una nota en la que explica cómo desactivar los anuncios no cambia las cosas: claramente y a todos los efectos, el daño ya está hecho.
Este tipo de prácticas encarna lo que Cory Doctorow llama enshittification: la degradación progresiva de las plataformas conforme priorizan su propio beneficio sobre la experiencia del usuario. Primero ofrecen servicios excelentes para atraer clientes, luego empiezan a exprimirlos mediante la personalización y la publicidad. Lo que antes era una relación de confianza se convierte en una de servidumbre digital.
La decisión de Samsung es doblemente torpe porque afecta precisamente al segmento de usuarios que más valora la experiencia premium. Es difícil imaginar a alguien dispuesto a pagar tres mil euros por un electrodoméstico que le interrumpe con un anuncio de yogures. Pero además es peligrosa, porque envía un mensaje inequívoco de que ningún producto conectado es realmente tuyo, y que deberías pensártelo mucho antes de adquirirlo.
No es un caso aislado. Como recordaba en un artículo de hace algunos meses, las marcas surcoreanas como LG y ahora Samsung parecen empeñadas en convertir sus dispositivos en plataformas de publicidad más que en productos. Televisores, frigoríficos o lavadoras: cualquier pantalla se ve como una oportunidad de monetización, aunque ello suponga traicionar la confianza de unos clientes que miran atónitos mientras toman la decisión de no volver a comprar nada de esa marca nunca más.
La confianza del consumidor es frágil, y este tipo de experimentos absurdos la destruyen con gran rapidez. Un frigorífico que te muestra anuncios hoy puede ser la puerta para que mañana tu coche, tu reloj o tu termo «inteligente» hagan lo mismo. El mensaje para los compradores es claro: antes de conectar algo a internet, pregúntate si el fabricante podría usarlo contra ti.
Samsung no necesita una guía sobre cómo desactivar los anuncios, necesita recordar algo mucho más simple: que la relación entre empresa y cliente se basa en respeto, no en oportunismo. Porque una marca que trata a sus clientes como inventario publicitario puede ganar unos euros más este trimestre, pero pierde algo mucho más valioso: su confianza y su credibilidad.
¿La confianza y la credibilidad son hoy valores valiosos? Uhm…
Que no dejo de apoyar la queja, pero si te compras un frigorífico con una pantalla de 20 pulgadas OLED Full HD, te tienes merecido todo lo que te pase.
+1000 (un poco de sentido común)
Hombre, tampoco es eso… XDDD
Cada cual se puede gastar sus dineros en lo que le apetezca… otra cosa, es que te los gastes en un frigorífico, un smartwatch o un Tesla, y de repente, se haga la magia de la publicidad no solicitada… “intrusismo” es una palabra que queda corta… yo más bien diría filibusterismo domestico o incluso, intromisión en la privacidad.
De otro lado, pues bueno, podemos opinar que el snobismo esta siendo castigado… :P
Samsung no lo hace solo con la nevera. En la tele también tienes que dar un OK a sus T&C en el que aceptas su publicidad si o si. La mia lo hizo al año de comprarla (Son unos Kabrones) Todas esas cadenas de Samsung TV hacen exactamente lo mismo meterte publicidad.
No siempre la culpa es del tonto que se compra la nevera con pantallita. Samsung, como Apple, la tengo en la lista negra.
Para mi la tele LG sólo es un monitor gigante, todo lo veo a través del decoder. Ni siquiera sé si tengo los canales TDT sintonizados.
Aún así le desconecté el cable de red.
No necesito un SmartTV, sólo un monitor gigante. ¿Y un proyector? Debería ser suficientemente luminoso como para ver bien a plena luz del día… y lo que se acerca a eso es vergonzosamente caro.
La ultima Tv que compre, precisamente LG, ni la conecte. Inocente de mí.
No funcionaba nada si no le daba conexión. Al final claudique. Tuve, entre otras cosas, que pasar por todos, TODOS los canales, a decir que no aceptaba nada, un puto coñazo. Una vez configurada, a tomar viento el cable ethernet. Así se ha quedado. Y aun así, a veces, cuando la pongo en marcha, me salen los canales de LG en lugar de la TDT tradicional.
La próxima lo tengo claro. Sera un monitor, simple y llano, como en mi habitación. El portátil me sirve para todo.
Bloatware, tristemente viene de lejos…
Despues de muchisimos años he sustituido hace poco mi frigorífico viejo por otro nuevo y me ha costado unas 600 euros. Quizá hubiera comprado uno de 400 euros que me diera publicidad. Lo que no llego a entender es que alguien compre un frigorífico «que cuestan entre 1,800 y 3,500 dólares,» para soportar por un elec trodoméstico mas la matraca de los anuncios.
¿Es que los ricos no son inmunes a los anuncios, o simplemente no pisan la cocina?
A este paso acabará dando anuncios hasta tu Seat Ibiza!! :-)
Ten cuenta que un frigo típico en EEUU es el doble de grande que el típico de aquí…
Ahora añadimos el hecho de que los yanquis adoran sus cocinas abiertas al salón y tienes al plasta de frigo dándote la matraca mientras intentas ver la tele en el salón XD
Tendrá que ser el Smart. Cambie el Ibiza de gasoil con mi hijo por su Smart de gasoil, porque al mio no le daban pegatina y ahora con dos asientos tenemos suficiente. Una delicia aparcar un Smart en un espacio mínimo.
Sobre electrodomesticos conectados, una lectura interesante https://codetiger.github.io/blog/the-day-my-smart-vacuum-turned-against-me/ enshittification de la buena
Muy interesante gracias.
Es terrorífico.
Entre esto, y pagarte un coche que lleva tropocientas funciones, pero que solo puedas disfrutar de ellas pagando una incómoda cuota mensual…
No sé si me estoy haciendo viejo, o si el mundo se está yendo a la mierda
Traer a debate un caso como este es interesante y lo complemente recomendando ver los últimos meses del youtuber PewDiePie (el más grande de todos los tiempos hasta Mr. Beast…). Aquí sobre su cambio a Linux, aquí sobre su abandono de Google, aquí sobre el uso que estamos haciendo con la IA, etc. Hay una filosofía que intenta trasladar el bueno de Félix que responde a estos excesos que hoy narras.
Este es un tema muy delicado.
Significa básicamente que no sabes (y no puedes saber) lo que compras.
La compañía coge el trasto y lo convierte en lo que quiera, sea una plataforma publicitaria o una granja para minar bitcoins.
Cada vez tengo más cuidado con mis aparatos, con el fin de que me duren infinitamente, porque no tengo ninguna confianza en cómo será lo próximo que compre.
Quizá la siguiente burbuja tecnológica estalle porque nadie quiera comprar.
Como sugerencia de mejora, yo haría a los compradores aceptar los términos de uso ANTES de pagar. No dejo de imaginarme las colas en el mediamarkt.
Ahora recuerdo que el ascensor de mi hijo, un ORONA, te da ·»noticias» mientras te traslada y que también en los autobuses de la EMT dan publicidad junto a la pantalla que indica la parada siguiente.
Esto de los videos publicitarios se nos está yendo de las manos, Los hay en paradas de autobuses, las del metro, en muchos escaparates,… tanto zoom agresivo comienza a ser insoportable.
Pues espera a que empiecen a gritarte llamándote por tu nombre gracias a la cámara de reconocimiento facial, como en “Minority Report”…
Iré con n mazo y disimulado martillazo al canto,.como e «Fleximan», un individuo en Italia que destruye radares de velocidad, lo que ha generado que más cámaras sean retiradas.
Pues coño… empieza ya que estas jubilado…!!! Haz algo productivo, que el Smart lo metes en cualquier agujero…!!! XDDD
Y tu ves llamando al mal tiempo… XDDD que parece que lo esperes para escribir un articulo… XDDD
Bueno, no vayamos tan lejos. Desde hace unas semanas, MOVISTAR me pone un anuncio cada vez que enciendo el televisor, estoy intentando buscar como desactivar, pero nada..
Cada vez que enciendo la TV, por la mañana y antes de poder siquiera eleguir un canal me pone una publicidad.. y bastante larga, por cierto.
PD: Ya tengo claro, que ese coche con un logo de León no lo compraré nunca.