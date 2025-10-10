Mini-reactores para la inteligencia artificial: una solución energética con bomba de relojería

En el debate sobre la infraestructura energética que soportará el crecimiento vertiginoso de la inteligencia artificial, ha surgido con fuerza una narrativa: los mini-reactores nucleares (small modular reactors, micro-reactores o nano-reactores) serán la panacea que entregará energía confiable, densa y con una «mínima» nuella de carbono a centros de datos y redes críticas.

Es una promesa seductora, sobre todo para industrias que buscan justificar inversiones colosales, pero que demanda un examen riguroso y crítico. Porque, al fin y al cabo, un reactor nuclear es un reactor nuclear, con todos los peligros inherentes, y multiplicar el número de instalaciones multiplica también los vectores de riesgo. ¿De verdad a nadie le genera ningún problema ver un mini-reactor nuclear subido a un camión?

El discurso oficial insiste en que estos mini-reactores serán «más seguros», «modulares», «rápidos de desplegar» y «bajos en carbono». Pero muchas de esas promesas no se sostienen frente a la historia, la economía ni el análisis del riesgo. Ya en las pasadas décadas se exploraron diseños modulares, y enfrentaron las mismas trabas: costes crecientes, ingeniería compleja, dificultades para escalar e incertidumbres operativas. Esa experiencia histórica no es anecdótica sino ilustrativa de los límites persistentes. Pero sobre todo, y más determinante, es que los reactores nucleares pequeños difícilmente pueden competir con renovables hoy, frente a costes desventajosos, economías de escala deterioradas y riesgos estructurales. Simplemente, existen motivaciones políticas, financieras e institucionales, alimentadas por un enfermo mental que simplemente odia las renovables, que impulsan esta proliferación de entusiasmo sobre tecnologías con historial complejo, incluso cuando sus apuestas técnicas y económicas parecen frágiles.

Primero, el riesgo técnico y operativo. Un reactor, sea grande o pequeño, manipula materiales fisibles, con radioactividad, calor extremo y sistemas complejos de control y refrigeración. No existen atajos: las exigencias de seguridad son elevadas y los márgenes de error mínimos. Pero si en lugar de un reactor centralizado hay decenas o centenas de unidades distribuidas, aumentan exponencialmente los puntos de falla, los errores humanos, el desgaste, los retos de ciberseguridad, el transporte del combustible, la coordinación institucional y la supervisión regulatoria. Estudios ya advierten que los mini-reactores no son necesariamente más seguros que los grandes, precisamente porque cada unidad debe replicar su propia cadena de contención, regulación, mantenimiento y operación.

El «riesgo dominó» es importante: una única gravedad puede concentrarse en una central grande, pero múltiples reactores pequeños dispersan el riesgo entre muchas localidades. Más instalaciones implican más interfaces, más transporte, mayor exposición a eventos inesperados, desde terremotos o inundaciones, hasta sabotajes o ataques cibernéticos. Cada mini-reactor debe replicar el entramado complejo de seguridad: diseño, operación, inspección, mantenimiento, control regulatorio. Si «shit happens» incluso en grandes instalaciones, y tenemos buena prueba de ello, no existe absolutamente ninguna garantía de que vaya a evitarse cuando la red se multiplique de manera demencial llevados por un entusiasmo absurdo. Los reactores modulares introducen desafíos de dependencia entre módulos, aumento de interfaces, eventos interrelacionados y dificultad al modelar riesgos entre múltiples unidades.

Luego está el problema de los residuos y el ciclo del combustible. Las promesas de «reactores que queman residuos» o «diseños con residuo mínimo» son reclamos recurrentes del marketing nuclear, pero la dura realidad no desaparece: incluso los prototipos más avanzados generan residuos difíciles de gestionar. Los mini-reactores, por su geometría y densidad de superficie, pueden generar más residuos activados por unidad de energía que reactores mayores. Y el almacenamiento, transporte, supervisión y disposición final de esos residuos sigue siendo un reto gigantesco: infraestructura costosa, plazos prolongados, decisiones geológicas escasas y conflictos sociales. Multiplicar el número de instalaciones multiplica ese desafío y las probabilidades de fallos de gestión, negligencias institucionales o debilidades regulatorias.

Pero el argumento más demoledor es el económico: producir energía mediante reactores, incluso pequeños, no es barato ni simple. Las promesas de reactores «baratos y rápidos» se enfrentan con un historial de revisiones a la baja, sobrecostes, demoras en construcción, costes de seguridad, costes de desmantelamiento y previsiones optimistas incumplidas. Informes críticos subrayan que los mini-reactores siguen siendo «demasiado caros, demasiado lentos y con demasiado riesgo» para jugar un papel relevante en la transición energética. El análisis «The nuclear fallacy« añade que los mini-reactores poseen restricciones estructurales: carecen de economías de escala, sacrifican eficiencia térmica, no se adaptan bien a sitios remotos, y siguen enfrentando altos costes de seguridad y responsabilidad. Y más aún cuando compiten con tecnologías renovables cada vez más maduras y baratas.

Es importante entender que el entusiasmo por los mini-reactores nucleares está impulsado por dinámicas institucionales: subsidios estatales, apoyos del Departamento de Energía en los Estados Unidos, intereses de la industria nuclear, políticas locales que buscan «salvar» ciudades nucleares en declive, y la convergencia de capitales de riesgo y «narrativas futuristas» que tienden a promover lo nuevo aunque sus fundamentos técnicos sean flojos.

Si comparamos con las renovables, la diferencia es clara: los costes nivelados (LCOE) de solar, eólica y almacenamiento han retrocedido dramáticamente. Integrar baterías, bombeo, hidrógeno o redes inteligentes permite diseñar sistemas con energía 100% renovable que son competitivos, o incluso más baratos, que esquemas mixtos con nuclear. Estudios recientes sostienen que alcanzar una red 100% renovable es posible hacia 2050 (o antes) si se prioriza un despliegue masivo, redundancia, sobredimensionamiento, eficiencia y flexibilidad. Algunos análisis indican que una cuota óptima de nuclear en sistemas descarbonizados europeos podría limitarse al 10% debido a sus costos fijos y a su mínima flexibilidad operativa. Otros modelos muestran que al desmantelar centrales nucleares, la transición renovable no necesariamente implica costes mayores, y que enfocar todos los recursos en renovables acelera la caída de emisiones y despliega capacidades más robustas.

Pero lo más significativo quizá es que la industria nuclear y los impulsores de mini-reactores tienen intereses muy poderosos para promover esta narrativa. Un floreciente mercado de pequeños reactores genera contratos, licencias, repuestos, combustible, mantenimiento, regulación y dependencia institucional de un negocio de alta capitalización. Detrás del empuje institucional hacia los mini-reactores, está la persistencia de subsidios, del presupuesto nuclear en organismos gubernamentales, la política local que intenta preservar economías nucleares en declive, y la atracción del discurso tecnológico futurista que seduce al capital riesgo. Muchas de las supuestas «ventajas» de los mini-reactores que muchos se dedican a repetir son, en realidad, narrativas cuidadosamente construidas, más que realidades avaladas por resultados.

Sí, la inteligencia artificial y sus centros de datos demandan energía colosal, y no podemos ignorar esa presión, aunque es muy posible que esa dinámica de «más madera, más madera» no solo no sea sostenible, sino que además, no conduzca al progreso esperado. Pero sobre todo, no es razón para naturalizar la reinstalación de tecnología nuclear en cincuenta versiones localizadas. Podemos alimentar ese auge con renovables como solar, eólica, almacenamiento, etc. combinadas con eficiencia, gestión de la demanda, redes inteligentes, flexibilidad y acoplamiento sectorial (calor, transporte, industria). No se trata de imponer mini-reactores como supuesta solución a todo, sino de rediseñar el patrón energético hacia un modelo distribuido, resiliente y democrático.

Que los mini-reactores se presenten como «solución rápida» no convierte sus riesgos en ventajas: distribuyen el peligro, multiplican los residuos, no garantizan ninguna reducción de costes y acarrean una lógica de dependencia industrial: si no te lo crees, haz clic en los enlaces. En pleno siglo XXI, debemos elegir si queremos construir la inteligencia sobre una red de complicados relojes atómicos de cuco, o sobre un fundamento renovable que es seguro, adaptable y, además, avalado por la ciencia.