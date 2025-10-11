La carta estratégica de China: convertir las tierras raras en un arma

Para entender la importancia del reciente anuncio de China sobre restricciones a las exportaciones de tierras raras, conviene empezar por lo más elemental: ¿qué son estas sustancias, por qué se denominan «raras» y cómo ha construido China su dominio? Solo así podemos calibrar los riesgos y las oportunidades que se abren para Estados Unidos, Europa y otros actores globales, y las posibles razones políticas que motivan esta escalada.
Las tierras raras son un conjunto de diecisiete elementos químicos, la mayoría de ellos lantánidos, más escandio e itrio, que tienen propiedades magnéticas, ópticas y electrónicas singulares: son esenciales para fabricar imanes de alta potencia, baterías, turbinas eólicas, semiconductores, láseres, dispositivos ópticos y sistemas militares sensibles. Aunque el nombre invita a pensar en algo escaso, no lo son tanto en términos de abundancia en la corteza terrestre: muchos de estos elementos están presentes en concentraciones moderadas, pero casi nunca aparecen en vetas puras ni concentradas: suelen estar mezclados con otros minerales que dificultan su extracción y separación. Esa dificultad técnica es parte de la razón por la que su explotación es costosa y compleja.
En cuanto a reservas, China lidera con creces: según estimaciones recientes, conserva cerca de 44 millones de toneladas equivalentes en óxidos de tierras raras, un porcentaje muy relevante frente a otros países como Brasil (21 millones), India (6.9 millones) o Australia (5.7 millones). Globalmente, China controla más del 69% de la producción de tierras raras. En abundancia total, no suponen un problema tan relevante: la realidad es que no encontramos más yacimientos de tierras raras simplemente porque no las buscamos con la suficiente insistencia: ahora que se conoce su importancia estratégica, se buscan más, y periódicamente se anuncian nuevos yacimientos en otros países. Sin embargo, en producción, ese liderazgo es aún más significativo: en 2024 China extrajo alrededor de 270,000 toneladas en equivalente de óxidos de tierras raras, mientras que Estados Unidos produjo tan solo unas 45,000 toneladas. Pero el dominio chino no radica solo en el dominio de las minas: la clave es que controla casi el 90% de la capacidad global de procesamiento y refinación, etapas donde se convierten los óxidos minerales en sustancias puras útiles.
¿Cómo llegó China a esta posición? La respuesta no es solo geológica, sino fundamentalmente estratégica y política, el resultado de trazar planes y estrategias a largo plazo. Desde los años ochenta y noventa, Beijing empezó a invertir de manera sistemática en la cadena completa de suministro de tierras raras: minería, separación química, fabricación de imanes, reciclaje, tecnología de aleaciones… Esa integración vertical permitió que los costes cayeran y que los competidores fuera de China no pudieran igualar ni la escala ni el dominio tecnológico. Asimismo, China aplicó regulaciones, subsidios y protección industrial para orientar la cadena hacia sus empresas nacionales. Además, China ha utilizado cuotas de producción, permisos y controles internos como palanca de disciplina sobre sus actores mineros para regular oferta interna y exportaciones.
Con ese contexto, las recientes medidas anunciadas en forma de ampliación de los controles de exportación no pueden ser entendidas como un accidente, sino como un acto consciente de diseño geopolítico. Beijing extenderá los permisos de exportación a doce elementos, y exigirá licencias para equipos de minería y refinación. Los usos vinculados con defensa, semiconductores y aplicaciones duales recibirán un escrutinio especial. Además, estas restricciones incluyen tecnología utilizada en procesos chinos, es decir, afectarían incluso a productos fabricados fuera de China si incorporan componentes o procesos vinculados con materias primas chinas.
¿Qué efectos inmediatos y de mediano plazo pueden derivar de esta jugada? En primer lugar, una disrupción en las cadenas de suministro para sectores estratégicos: defensa, industria aeroespacial, fabricantes de automóviles eléctricos, productores de turbinas eólicas y empresas de chips. Las empresas que confían en proveedores chinos pueden encontrarse con retrasos, aumentos de precios o bloqueos regulatorios. La nueva normativa obliga a que la exportación de ciertos óxidos e imanes esté sujeta a licencias, lo cual introduce una capacidad de «ralentización» deliberada: no es una prohibición total, pero sí un freno regulatorio.
En segundo lugar, la reacción internacional probablemente será agresiva: sanciones recíprocas, amenazas arancelarias (como la amenaza de Trump de imponer «aranceles masivos» tras el anuncio chino), , demandas en la Organización Mundial de Comercios, e incentivos para acelerar proyectos nacionales de tierras raras. Esa presión puede generar tensiones diplomáticas graves y una escalada comercial.
Tercero, una carrera por diversificar la oferta: países y empresas tratarán de encontrar minas alternativas, plantas de refinación no chinas y tecnologías que reduzcan la dependencia. Ya hay señales prometedoras: empresas europeas planean imanes sin tierras raras, las inversiones en reciclaje de metales críticos crecen, y en Europa existe una legislación activa como la Critical Raw Materials Act para fomentar el desarrollo de capacidades locales de extracción y procesamiento. En el Reino Unido, por ejemplo, la planta Pensana Salt End aspira a cubrir un 5% de la demanda mundial de neodimio y praseodimio.
Para Estados Unidos, las alternativas son dolorosamente limitadas en el corto plazo. Aunque tienen la mina Mountain Pass operada por MP Materials, las etapas de separación química avanzada y producción de imanes no están completamente desarrolladas, y no se desarrollan de un día para otro. El Departamento de Defensa ha comprometido fondos para construir una cadena «desde la mina al imán» antes de 2027, pero esa meta está lejos de estar asegurada, especialmente para los tierras raras «pesadas» (disprosio, terbio), donde China tiene un monopolio casi total.
Pero esas restricciones estratégicas no pueden entenderse solo como respuestas defensivas: China, en realidad, espera obtener de ellas varias ventajas. Primero, quiere reforzar su centralidad en las negociaciones comerciales: al controlar los cuellos de botella de suministro crítico, tiene cartas para presionar concesiones en tecnología, acceso de mercado o aranceles. Segundo, puede incentivar que industrias intensivas tecnológicas se asienten en China para asegurar acceso, lo que reforzaría su liderazgo en cadenas de valor de alta tecnología. Y tercero, la medida envía un mensaje geopolítico: que China está dispuesta a «armar» su ventaja minera como palanca de poder global.
Más aún, hay consecuencias colaterales inquietantes: la militarización del comercio tecnológico. Al interpretar estos minerales como bienes de uso dual, China está borrando la frontera entre la industria civil y la militar, lo que complica cualquier acuerdo internacional. Nada que no hubieran hecho antes los Estados Unidos, pero un cambio significativo. El control sobre tecnologías de refinación y equipos obliga a contrapartes extranjeras a depender de licencias chinas incluso para productos no fabricados en China. Además, puede catalizar alianzas de suministros estratégicos: Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia y Japón se verán obligados a cooperar en proyectos conjuntos para mitigar esta dependencia. En el plano financiero, las compañías con exposición a estas cadenas pueden ver devaluaciones, riesgos en fusiones y adquisiciones y reconfiguración de valoraciones.
No podemos descartar que este movimiento conduzca a innovaciones disruptivas: motores eléctricos sin imanes de tierras raras, nuevos procesos de separación eficientes, o materiales sustitutivos. Ya se reporta que fabricantes europeos como BMW o Renault exploran motores que prescindan de tierras raras. Si alguna de estas tecnologías alcanza viabilidad comercial, podrían llegar a erosionar la ventaja china a mediano plazo.
En mi opinión, estamos ante un paso estratégico hacia una nueva fase geo-económica: los recursos minerales dejan de ser insumos pasivos y se convierten cada vez más en palancas de poder, y China ya no es en absoluto un actor tímido o únicamente reactivo en este sentido. Para quienes dependen de estos suministros, la pregunta ya no es sólo tecnológica o industrial: es de soberanía estratégica. El siglo XXI podría definirse, en buena parte, por quién controle las materias primas más discretas, pero más críticas de todas.
You can read this article in English on my Medium page, «China’s rare earth export controls: what they mean for the United States and Europe»
Estratégica, política y medioambiental. La minería y el procesamiento de tierras raras es altamente contaminante, de hecho es seguramente el proceso de la industria minera más contaminante. Contamina el aire, el agua, las tierras… por eso se fue dejando de hacer en occidente para desviarlo a China.
Algunos métodos novedosos se están probando en laboratorio para reducir o incluso eliminar totalmente ciertos procesos contaminantes, incluido el reciclaje de materiales electrónicos, pero me temo que tardaremos décadas en verlos sobre el terreno. Bienvenidos serán cuando estén listos.
Imanes sin tierras raras?? Será perdiendo un montón de campo magnético por unidad de peso, usea, es posible pero no deseable, no?
Lo segundo es que te falta la ventaja más importante de todas, y por tanto la explicación real de por qué están haciendo esto: la única manera que tienen los yanquis de hundir a China con una guerra proxy, o más directa incluso, es ponerse las pilas con la producción masiva de misiles, a ser posible hipersónicos. Todas estas tecnologías requieren tierras raras(*). Ahora mismo los únicos que tienen capacidad de producción industrial para ganar una guerra son Rusia y China, y todos lo sabemos.
Vamos, que es la jugada obvia para intentar protegerse de los asesinos anglosajones.
(*) (de claude.ai):
Guidance and Control Systems
Hypersonic missiles rely on high-performance magnets built with rare earths like neodymium, samarium, and dysprosium for their precision guidance systems. Neodymium and praseodymium are key components in precision-guided munition technology. These rare earth magnets are essential for actuators, sensors, and electronic control systems that allow the missile to maneuver at extreme speeds.
Thermal Protection Materials
Rare-earth oxides meet critical criteria for hypersonic applications, including melting temperatures greater than 2200°C, high thermal conductivity, high emissivity, and low chemical reactivity. When hypersonic missiles travel at speeds exceeding Mach 5, they generate extreme heat through air friction. Rare earth elements are incorporated into thermal protection coatings to help dissipate this heat through radiation.
Me llama la atención el párrafo:
Thermal Protection Materials
Si es cierto me parece un desperdicio de material en un misil que solo se utiliza una vez cuando sería posible utilizar algún tipo de material ablativo como el que se usa en las cápsulas especiales.
No es que los chinos hayan hecho nada imprevisible, somos los occidentales quienes les hemos regalado a los chinos todas nuestras tecnologías. Les hemos ahorrado un siglo de desarrollo industrial. Y no contentos con eso además les hemos dado la exclusividad; hemos dejado de hacer casi todo para que lo hagan sólo los chinos. Y ahora resulta que los muy malvados lo utilizan para agarrarnos por los dídimos mientras sonríen diciendo aquello de “no nos haremos daño, ¿eh?”.
Algún día se estudiará cómo occidente decidió suicidarse entregando todo su poder a un país que nunca fue amigo.
Como occidental te honra que nos autollamemos gilipollas de facto.
Occidente no ha regalado nada a China: ha sido China la que ha «sobornado» a las grandes empresas occidentales con costes laborales baratos, trabajadores sin derechos y beneficios por encima de lo que conseguirían en Occidente.
Ahora después de que las élites de occidente hayan «vendido» su «know how» es cuando esas mismas élites se quejan de que China es muy mala y piden dinero para subvencionar sus negocios que ahora tienen competencia.
«ha sido China la que ha «sobornado» a las grandes empresas occidentales con costes laborales baratos»
Esa frase salía en Torrente, cuando dice eso de «la culpa es de los padres que las visten como putas»
No es necesario estudiar mucho: se llama liberalismo.
Las empresas se llevaron toda su producción a China y otros países para poder explotar a gente por un salario de miseria y sin derechos laborales y los estados no pueden hacer nada porque aquí las empresas estan por encima de los estados e intervenir sería comunismo y es pecado.
Ahí mismo leemos: «Asimismo, China aplicó regulaciones, subsidios y protección industrial para orientar la cadena hacia sus empresas nacionales.Además, China ha utilizado cuotas de producción, permisos y controles internos como palanca de disciplina sobre sus actores mineros para regular oferta interna y exportaciones. » … por favor, me rechinan los dientes solo de leerlo. ¡A mí competencia, la UE, quien sea, que alguien haga algo! ¡Que es eso de defender los intereses de tu país en vez de los de Blackrock y Vanguard!
Y es que hay dictaduras y dictaduras.
Dictaduras como la que pretende Trump, dirigica por elites extractivas que empobrecen la nacion en su conjunto , al servicio de plutocratas que se hacen todavia mucho mas ricos , quitandote de paso la seguridad social.
Y otras dictaduras como la China, que obviando la ausencia de libertad de expresion en cuanto a la critica al Gobierno Chino, son meritocráticas, hacen las cosas como se deben hacer, y trasladan el beneficio al pueblo.
Y , ahora quitate tus sesgos occidentales, y pregunta a un yanqui y a un chino a ver que tal le va con su gobierno.
Obviamente no le preguntes a un MAGA de esos que agradecen hasta las colonoscopias diarias que les hace Trump…quiero decir, preguntad a gente mas o menos normal.
Efectivamente. A estas alturas de la película ya deberíamos dejar de lado las manidas etiquetitas del tipo “democracia”, “dictadura”, “autocracia” e ir a lo que REALMENTE debería importarnos: cómo está la situación de la educación, la salud, los servicios sociales, la seguridad pública, las infraestructuras… en una palabra: la calidad de vida y el buen vivir.
¿Cuál es tanto la situación actual como la tendencia de esos ítems en China, Rusia, Europa, EEUU? ¿Nos lo preguntamos, o seguimos con las cansinas etiquetitas que parecen resolverlo todo y agotar el debate solo con pronunciarlas?
Sí, claro, porque es lo mismo vivir en democracia o una dictadura, no tiene importancia alguna. Lo mismo dice Bukele, o los franquistas, y es muy válido, verdad?
Depende de en qué democracia y en qué dictadura. Senegal es una democracia y China una dictadura. ¿En cuál elegiría vivir en el caso extremo de tener que elegir una de las dos? ¿Ve cómo las etiquetas no sirven y son excesivamente reduccionistas? Usted obvia aspectos básicos como la importancia de las condiciones materiales mínimas para el bienestar, o la importancia de las pautas culturales propias de cada región o país, que tal vez no conceden tanto peso a ciertos beneficios no materiales que a usted como occidental le parecen fundamentales.
Ahora bien, si quiere ejemplos de campos de concentración masivos no necesita irse lejos a alguna sangrienta autocracia, simplemente dese una vuelta por Guantánamo. ¿Libertad de expresión? Sí por supuesto, pero de qué le vale eso a un habitante de las favelas de Rio de Janeiro cuando lo que le falta es cultura básica para tener una opinión mínimamente formada sobre algo. Habrá que garantizarle primero una educación de calidad, ¿no? ¿O con decir que Brasil es una superdemocracia está todo resuelto? ¿Persecución y represión de la disidencia? Pregúntele al candidato rumano inhabilitado después de ser electo democráticamente.
En resumen, caballero, menos etiquetas y valores eurocéntricos auto incumplidos (el sumun del cinismo) y más trigo. No seamos sectarios y reduccionistas y cojamos lo mejor de cada lado. ¿Por qué conformarse solo con la mitad de la tarta?
Singapur es una república parlamentaria de partido hegemónico, y es una potencia económica, política y en el indicador que busques.
China tiene una democracia de abajo a arriba: tú votas por un representante de tu barrio, ellos votan por el representante del distrito, ellos votan por el representante de la ciudad y así sucesivamente hasta llegar al presidente del PCCh.
No es nuestra forma de democracia, pero es una forma de democracia, y la gente en general siente que sus necesidades personales están bien representadas y atendidas.
Repetir el mantra de China mala, no lo convierte en una verdad. Al menos, no en esta área de comentarios, pero estás en tu derecho de seguir intentándolo.
Dicho por el propio Yanis Varoufakis: (ex ministro de economía de Grecia):
8 may 2025: China is Far More Humanistic Than USA.
Y al menos, hasta donde sabemos, Yanis Varoufakis no pertenece al Partido Comunista de China, así que de poco le podrás acusar.
Es el cofundador del movimiento paneuropeísta DiEM25 presentado en 2016 y cofundador junto a Bernie Sanders de la organización Internacional Progresista.
¿Estás más capacitado que cualquiera de ellos para predicar sobre democracia?
Obviando la libertad de expresión, de asociacionismo, sindicación, falta de respeto a los derechos fundamentales, persecución y represión de la disidencia, campos de concentración masivos, etc.
Detallitos sin importancia. Los franquistas dicen lo mismo, que con Franco se vivía mejor y que no era para tanto eso de que no hubiera libertades, así que para qué las van a tener los chinos, no?
¿Para qué van a tener los chinos sus libertades?
Se me ocurre que ¿para viajar al extranjero tal vez?
Fíjate qué mal que estará la cosa en China que la gente se va al exterior (y decide volver)… oiga usté…
How has tourism performance been of late?:
No es la primera vez que China hace esto, hace más de una década que juega con estas cuestiones:
https://thediplomat.com/2017/05/dealing-with-chinese-sanctions-south-korea-and-taiwan/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-china-japon-china-prohibe-exportaciones-tierras-raras-japon-disputa-pesquero-chino-20100923074651.html
Cero sorpresas que la dictadura china iba a jugar con los mismos chantajes y amenazas que ha hecho Rusia, sin ir más lejos. Y esto es solo el comienzo, quien no quiera ver el expansionismo de la dictadura y su cada vez más creciente amenaza, de verdad que está cerrando los ojos muy fuerte. Lleva cerrándolos muy fuerte hace muchos años, de hecho
Hablar de tierras raras es un ejercicio necesario, pero hacerlo sin situarlas en un contexto más amplio puede desviar la atención y llevar a conclusiones erróneas. China posee la propiedad intelectual de las máquinas procesadoras de tierras raras, un «arma negociadora» que, en medio de una intensa competencia global, no tiene intención de regalar. En este escenario, Países Bajos, bajo la presión de Estados Unidos, ha impuesto un embargo comercial sobre la venta de máquinas de litografía extrema, lo que complica aún más el panorama.
No podemos olvidar que, en la fabricación de estas sofisticadas máquinas, participan aliados estratégicos de Estados Unidos, como Alemania y Japón. En este juego de ajedrez geopolítico, los chinos no son ingenuos; están plenamente conscientes de que en una guerra comercial, vender un coche eléctrico chino en Estados Unidos puede multiplicar su precio por dos, mientras que en la Unión Europea el costo se incrementa en un 31%. Intentar «soplar y sorber» al mismo tiempo es una tarea imposible; lo más sencillo es construir un relato simplista que convenza al mundo occidental, ignorando que la guerra comercial no fue iniciada por China, sino por Estados Unidos.
En este contexto de confrontación, las tierras raras juegan un papel crucial. Sin ellas, no hay futuro tecnológico que valga la pena. China tiene claro dos puntos fundamentales: primero, que posee el «huevo» de las tierras raras, y segundo, que está en camino de convertirse en la «gallina» que produce los chips «made in China». Todo esto se desarrolla antes de que Estados Unidos y Occidente puedan mover ficha a su favor.
Como reflexión final, es evidente que esta guerra comercial dejará a países como Japón, Corea del Sur y la Unión Europea en una posición vulnerable. Los verdaderos vencedores serán China y Estados Unidos, mientras que nosotros, en Occidente, habremos desempeñado el papel de facilitadores en esta dualidad. La narrativa que se construya en torno a este conflicto marcará el rumbo de la tecnología y la economía global en los años venideros.
PD: Cuando está guerra comercial tenga los dos ganadores, nosotros – la UE – estaremos en la irrelevancia económica, tecnológica y geopolítica quizás comprando armamento a USA y reconstruyendo Ukrania; sin dinero para hacer frente a las necesidades sociales básicas. Efectivamente, seremos los grandes perdedores junto con Korea del Sur y Japón.
La guerra comercial la comenzó China hace más de una década con sanciones de todo tipo:
Con dumping, con robo de propiedad industrial, con infringimiento de patentes, rechazando su papel de gran potencia y pidiendo ser tratada aún hoy como país en desarrollo para poder seguir recibiendo ayudas y no colaborar como le corresponde en su rol, etc.
Y si quieres evitar comprar armamento a EEUU (yo también), tenemos que invertir MUCHÍSIMO más en nuestra industria militar, y eso implica MUCHÍSIMO dinero
Los europeos y los japoneses, en cierto modo los rusos, le enseñsmos a los chinos que los hombres blancos solo saben hsblar con lengua de serpiente… y luego de la guerra del opio decidieron pasar a la acción en un nivel màs avanzado, dejsndo a su querido Confucio en segundo plano…
No existe un «reciclaje de Tierras raras». Los Lantánidos por su elevado peso molecular solo se utilizan para crear delgados hilos o como impureza en aleaciones con metales ligeros como cobre.
Tendrías que procesar miles de toneladas de artículos electronicos para obtener un simple grano de tierra rara. No se recicla el plástico PVC de las botellas, así es dificil imaginar crear un suministro de tierra rara reciclada
En el párrafo que comienza con
«¿Qué efectos inmediatos y de mediano plazo pueden derivar de esta jugada?» debería decir «…óxidos e imanes…», en lugar de «…óxidos y imanes…».