El absurdo económico del fin del «de minimis»

La decisión de poner fin a la exención «de minimis«, que permitía la importación de bienes de bajo valor sin aranceles ni trámites engorrosos, marca un punto de inflexión en el comercio electrónico global.
Lo que hasta unas semanas atrás era un mecanismo sencillo que permitía a millones de consumidores estadounidenses acceder a productos muy económicos no sólo desde China, sino también desde otros países, se ha transformado en una barrera burocrática que destruye valor económico y genera fricción. La medida implica que ahora todos esos paquetes están ahora sujetos a aranceles del 10% al 50% o, durante los primeros seis meses, a una tasa plana de entre ochenta y doscientos dólares por paquete.
Más de treinta países, incluyendo naciones de Europa, Asia y América Latina, han suspendido temporalmente envíos hacia EE.UU. debido a la falta de tiempo y claridad para adaptarse a la medida. Una decisión que, lejos de proteger a alguien, empeora la vida de los consumidores, hunde empresas pequeñas y retrocede en un ecosistema digital del que dependía buena parte del comercio mundial.
Algunos pretenden argumentar que esos productos baratos provenían de Asia y tenían problemas de calidad, de ser fabricados con condiciones laborales injustas o de promover el consumo desmedido (como el llamado fast fashion). No obstante, muchas otras empresas respetuosas con el medio ambiente y los derechos laborales también exportaban al mercado estadounidense, y ahora ven cómo vender se vuelve casi imposible por la cascada de procedimientos, costes adicionales y, sobre todo, incertidumbre para unos clientes que no esperaban ver sus productos retenidos en la frontera y llegando con un sobreprecio que, en muchas ocasiones, es superior a su propio precio unitario.
El supuesto razonamiento tras la medida es grotescamente simplista: si se impide que los ciudadanos estadounidenses compren en el extranjero, redirigirán ese gasto hacia el comercio nacional. Donald Trump y su equipo parecen pensar que los consumidores son autómatas: privados de su fuente habitual de bienes, correrán a gastar lo mismo en productos nacionales. La realidad es radicalmente distinta: quienes compraban productos por dos o tres dólares en Shein, Temu o AliExpress no van a quintuplicar o decuplicar su presupuesto por equivalentes nacionales – que muchas veces ni existen.
Las consecuencias se notan ya. Alemania, Italia, el Reino Unido, Japón, Taiwán y otros países han suspendido envíos al mercado norteamericano ante la imposibilidad de gestionar los trámites adicionales sin costes prohibitivos. Empresas de mensajería y plataformas e-commerce informan de cancelaciones, retrasos y devoluciones masivas, mientras Shopify y Etsy intentan desesperadamente ayudar a sus vendedores a adaptarse.
Sí, muchos artículos baratos procedentes de Asia tenían baja calidad, promovían el fast fashion, y provenían de fábricas con malas condiciones laborales o normas medioambientales laxas. En efecto, la moda rápida contamina, consume enormes recursos hídricos y genera millones de toneladas de desechos textiles, algo que he comentado en numerosas ocasiones. Además, es un modelo insostenible en el que se explota a la fuerza laboral a cambio de precios bajos. Pero la forma de intentar solucionar ese problema no es eliminar las exenciones «de minimis», sino incrementar la supervisión y sancionar a los que actúan de esa manera. Lo único que hace eliminar las exenciones «de minimis» es complicar todo para todos, lo hagan bien, mal o regular. Lo que queda tras la ecuación no es una industria estadounidense fortalecida, sino una hoguera que consume valor económico, poder adquisitivo y confianza en el sistema.
Lo que estamos viviendo no es una defensa estratégica de la industria nacional, sino un error de cálculo monumental: destruye confianza, reduce opciones y aísla comercialmente al país, justo lo contrario de lo que cualquier nación digital debería buscar. El fin del «de minimis» no fortalece a los Estados Unidos, sino que los debilita, erosiona su capacidad de consumo, daña sus conexiones internacionales y convierte lo que era un motor de eficiencia en una trampa burocrática. De repente, todos los vendedores internacionales se enfrentan a más entregas fallidas, mayores costes de logística y mayores plazos de envío.
El resultado es evidente: menos comercio, más insatisfacción y menos prosperidad. El espejismo de que cerrar las fronteras del comercio electrónico beneficia a alguien se disipa en cuanto miramos la realidad de los mercados. Los consumidores no son soldados económicos, ni peones de un tablero: no se les puede forzar a redirigir su gasto. Esta política no solo es un error, es un absurdo económico cuyos efectos tanto globales como domésticos tardarán mucho tiempo en dimensionarse.
Using this link, you can also read this article in English for free on my Medium page, «Thirty countries stop shipping to the US: the ‘de minimis’ disaster»
Lo de Trump suicidando a EEUU será objeto de estudio en el futuro. Lo que me pregunto es qué tipo de historiadores, controlados por el grupito que hemos visto reunido en estos días en China, harán historia y cómo en ese futuro, salvo que reaccionemos ante lo que está pasando
Nuestra mayor (única?) esperanza es que precisamente las fotos de ese grupo hagan reaccionar a los ciudadanos estadounidenses y busquen una alternativa a los descerebrados que ellos mismos han puesto al frente de su país
El párrafo «El supuesto razonamiento tras la medida es grotescamente simplista…»
Toda la raón del mundo, es como se decía que compartir música o películas, estaba quitando ventas. No se dan cuenta que si compras algo por 3 ó 4 euros en una web o en el chino, no vas a comprar ese producto pror 50€, es absurdo, pensar que alguien que va p.ej a Primark, y se gasta 100€ en ropa barata, va a comprarse la misma cantidad de prodcutos en Serrano…
Lo que le pasa a EEUU es que han puesto a los más imbéciles a gobernar, gracias a su mierda de sistema electoral, y los que no viajan al extranjero, los que no leen, los ignorantes que van a sus misas espectáculo, los negacionistas, los borregos racistas y fascistas que han fomentado los medios día a día con sus trolas en Fox News, que se tragan que o tienes un iphone o no tienes un móvil, o tienes un VE Tesla o no tienes nada, o tienes un producto americano o no eres un patriota, son los que al final están pagando el pato por ignorantes… al final han convertido su pais en una idiocracia.
Me dan pena la gente buena demócrata que existen, no son racistas, luchan por las libertades civiles, pero han pecado de buenos… Desde cuando un fascista pueblerino te llame progresista(woke) es un insulto. PEDAZO DE IMBECILES. Será peor ser tonto del culo y votar a la corrupción en persona (Trump).
Y a nosotros nos pasa lo mismo, o cortamos la mecha a los indigentes morales de PP/VOX o estaremos en las mismas, gobernados por retrasados.
El ejemplo perfecto de cómo convertir un lugar de encuentro interesante en una barra de bar cutre, en connivencia con el dueño del bar
Otra vez con la política nacional (Lo siento Buzzword, te ha tocado :-) ). ¿De verdad que el PP es peor que el PSOE en este país? ¿O Vox que Sumar? ¿O Bildu que Aliança Catalana?
Sinceramente estamos igual que en Estados Unidos, tenemos que elegir entre dos males. TODOS los partidos y líderes actuales lo están haciendo francamente MAL. Estoy por primera vez planteandome la abstención porque aquí nadie representa ni el 50% de mis valores.
En Alemania al menos tengo más variabilidad ideológica para escoger y votar a quien mejor me caiga o más se alineen sus valores con los míos. Aquí da la impresión de que son todos iguales.
Los americanos no se fiaban de quien gobernaba en lugar de Biden, que no está muy «p’acá» y está más «p’allá» y que a Kamala la controlaban igual. Y sinceramente a Trump solo se le puede reprochar que está cumpliendo con su programa… más o menos. Es un payaso y se vende al mejor postor, solo que es más patán que los demás que hacen lo mismo.
Aquí como no venga alguien a nivel europeo a poner orden pronto vamos a tener problemas peores. Tenemos enemigos por el este, el sur y ahora el oeste también. A este ritmo solo nos quedan Islandia y Groenlandia en el Norte que no nos quieran esclavizar, explotar o exterminar.
Muchas gracias a Rivera que masacró a su propio partido que estaba destinado a templar desde el centro a la izquierda o la derecha que llegase al poder, al negarse a apoyar al PSOE.
Ahora a elegir entre dos males.
Hace poco escuché de un corresponsal en la Casa Blanca, una frase sobre Trump que me pareció muy graciosa, sea cierta o no:
«Trump piensa lo último que le dijo la última persona que tuvo en frente»
Pues eso es una enfermedad. Salía tal cual en un episodio de House.
Pero si, describe perfectamente al personaje…
La equidistancia no existe, salvo en los segmentos, que tampoco existen… así que ser equidistante en política es como intentar el diseño de una circunferencia cuadrada (o un circulo, que tanto tiene).
Ya me gustaría saber que mecanismos políticos tienen los que equiparan al PSoE y al PP, en España (o los Republicanos y los Demócratas, en los USA).
Uno apoya la buena marcha «general» (sic) de España, en el planeta, y el otro es incapaz de dar un análisis de la realidad actual con alguna alternativa coherente (ser oposición!!!)… pero eso sí, «on dit», son la misma mierda… seguro que la moscas españolas, las de verdad, no opinan lo mismo.
Pero sí, luego se sabe mucho de apps, de blockchain, e incluso de diálogo con las llamadas IA… aunque se sea incapaz de dialogar con las IH (no solo «llamadas»)!!!
Es como el que es un maestro en videojuegos, pero luego es incapaz de comunicarse realmente con algún humano no abducido, que tenga al lado (aunque sea virtual). La realidad real, lo que siempre se llamó el CONTEXTO REAL (sobre todo en política), sigue siendo una asignatura pendiente para mucha IH (con título).
La equidistancia en Tecnología, que tampoco existe (una vez aplicada), ha hecho mucho daño a la humanidad.
No solo son productos de mala calidad los que se compraban con la excepción. Hay muchos productos de muy buena calidad por menos de 800 USD.
Personalmente, vería bien tener este tipo de política en la UE, o por lo menos expandir el uso de IOSS para paquetes de más de 150 EUR. El tiempo extra que tardan aduanas en procesar los paquetes y el costo extra es molesto.
Es que además los consumidores finales no son los únicos afectados. Las medidas sin sentido de Trump están acabando con miles de empresas y pequeños negocios que cierran conseguían sus suministros en el extranjero. Pequeños artesanos como yo ya no pueden conseguir sus telas o sus piedras semipreciosas. En mi caso, española viviendo en España, la mayoría de mis ventas provenían de Estados Unidos, y estoy al borde de la ruina, ya he tenido que cancelar pedidos. Los autónomos que en este país ya de por sí vivimos asfixiados, la mayoría sin colchón de ningún tipo, y un golpe como este nos remata. No entiendo que desde nuestro gobierno no se haya implementado ninguna medida, ayuda ni guía.
Dos cosas:
1. Gracias por aportar variedad a este blog. A veces hay demasiado «olor a hombre» en la sección de comentarios. Y lo digo como uno de ellos.
2. Gracias por compartir tus vivencias. Créeme, no eres la única, ni de Europa ni de España, que está en esa situación. Si de algo te sirve saberlo, en otros países (y continentes) también hay proyectos de vida que están recibiendo (lo que podría ser) la última estocada, por acción o por omisión, de parte de sus gobiernos y sus políticas.
¿Como está afectando esta medida a las empresas implicadas en la distribución de esta minipaqueteria, como UPS, FEDEX, Amazon, riders,…?
Sinceramente todo lo que sea combatir el descomunal consumismo de ropa barata en occidente a precios reducidos me parecerá bien. En Bangla Desh las cosas siguen igual que siempre: Polución record, Mujeres y Niños explotados mientras fabrican ropa sin marca y también de marcas de países ricos.
Fue en TF1, la cadena más potente de Francia. Si queréis practicar francés Documental. Es de hace dos días y es muy duro, o sea deprimente.