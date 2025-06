¿Puede un minibús autónomo reinventar el transporte urbano?

Cuando ya parecía que el relato de la conducción autónoma estaba completamente monopolizado por los grandes actores estadounidenses y chinos, Volkswagen irrumpe con el ID. Buzz AD, un minibús eléctrico de nivel 4 que empezará a circular en 2026. No es un concepto futurista ni un ensayo limitado: la planta de Hannover fabricará más de diez mil unidades, y la primera ciudad cliente, Hamburgo, ya ha firmado su pedido, mientras Los Ángeles se prepara para recibirlas a través de un acuerdo con Uber.

Lo verdaderamente disruptivo no es solo el vehículo. El programa se apoya en MOIA, la compañía de movilidad del grupo, que vende un «paquete 360º» con 27 sensores (13 cámaras, 9 LiDAR, 5 radares), una plataforma de gestión de flotas, una app de reservas, formación de operadores y supervisión remota. En otras palabras, la posibilidad de que un ayuntamiento o una empresa de transporte compre un sistema llave en mano y despliegue, en semanas, una red de robotaxis capaces de convivir con el resto del transporte público.

Esta arquitectura plantea ventajas claras frente a los modelos de transporte tradicionales. Por su tamaño, entre furgoneta y microbús, el ID. Buzz AD llena el hueco entre el autobús masivo y el taxi individual, ofreciendo rutas flexibles, servicio a demanda y, sobre todo, un coste operativo que, una vez eliminado el conductor, se reduce drásticamente. La promesa es reducir el parque de coches privados, ese inmenso pasivo urbano que ocupa suelo, exige infraestructuras costosas y permanece aparcado el 95% del tiempo, reemplazándolo por vehículos compartidos y eficientes que circulan cuando se necesitan y descansan cuando la demanda decae.

El contexto regulatorio europeo refuerza la oportunidad. Cada vez más ciudades restringen la circulación y el aparcamiento en superficie, aplican peajes urbanos o reservan carriles exclusivos a modos compartidos. Al mismo tiempo, la electrificación avanza, y la presión social contra la contaminación atmosférica, responsable de más de 300,000 muertes prematuras anuales en la UE, convierte en urgente la reducción del tráfico y las emisiones para conseguir que la propuesta de valor de las ciudades no sea envenenar a sus habitantes. Un servicio de minibuses autónomos, alimentado por electricidad renovable y coordinado digitalmente encaja como pieza clave de una ciudad donde el espacio se devuelve al peatón, y la calidad del aire deja de ser moneda de cambio del desarrollo económico.

Pero hay algo igualmente relevante y de lo que hablábamos ayer: la soberanía tecnológica. Hasta ahora, las referencias eran Waymo, Cruise, Tesla, Baidu o Pony.ai. Que el primer nivel 4 de gran serie aprobado en Europa lleve pasaporte alemán no solo supone un alarde de ingeniería: es además una declaración de autonomía estratégica en un sector que definirá la logística, la seguridad vial y el diseño urbano de las próximas décadas.

El futuro de MOIA, sin embargo, no es sencillo ni está libre de incertidumbres. Cada vehículo ronda las seis cifras, lo que hace que sea difícil competir con los costes hundidos de un autobús diésel ya amortizado, y el propio Christian Senger, responsable de la división, reconoce que la rentabilidad va a tardar en llegar. De ahí que el modelo de negocio evolucione hacia la concesión de licencias de software de ride-pooling, servicios de analítica de movilidad y alianzas público-privadas. La comparación con los 250,000 viajes semanales de Waymo o con Tesla, que promete miles de robotaxis como siempre sin una fecha clara y acaba de lanzar su piloto en Austin con una tarifa plana de $4.20, subraya que la escala y la integración con las autoridades de transporte serán el factor decisivo en un mercado que probablemente se concentre en pocos actores globales.

Si la apuesta prospera, las consecuencias urbanas serán profundas: menos coches particulares, menos necesidad de aparcamientos, mas avenidas transformadas en bulevares verdes y un transporte público híbrido con metro donde la demanda es alta y minibuses autónomos donde es dispersa, que extienda la cobertura sin multiplicar el coste. Al fin y al cabo, la pregunta no es si veremos vehículos autónomos en nuestras calles, sino qué modelo de ciudad queremos cuando lleguen. Volkswagen y MOIA plantean uno en el que la tecnología se alinea con la política pública para que la movilidad, convertida en no contaminante, deje de ser el problema y se convierta en parte de la solución. Y eso, desde una perspectiva europea, puede ser muy interesante.

