Eutelsat frente a Starlink: ¿soberanía orbital o simple quimera europea?

Starlink se está convirtiendo en el auténtico elefante que orbita en la habitación: más de 7,500 satélites operativos sobre un total lanzado que ya ronda los 9,000, que inyectan unos 350Tbps de capacidad en la red y bajan la latencia a la franja de los 20-40 milisegundos, con despliegues casi diarios y la llegada inminente de los satélites V3, capaces de añadir 60Tbps por lanzamiento con Starship. La oferta de Starlink es tan barata y ubicua que, en palabras de Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat, «hoy no hay sustituto para Starlink«.

Frente a esa avalancha, Europa ha sacado la chequera: Eutelsat acaba de anunciar una ampliación de capital de 1,550 millones de euros y la entrada del Estado francés como primer accionista con un 29.99 % del capital. La maniobra pretende blindar una infraestructura propia ante la perspectiva, nada remota, de que Donald Trump o Elon Musk puedan decidir quién se conecta y quién no.

La constelación de Eutelsat OneWeb alcanza ya la cobertura global con 648 satélites de primera generación y acaba de sumar otros veinte más para refuerzo, pero su capacidad utilizable se queda en torno a 1.1Tbps y su latencia habitual ronda los 70 milisegundos, parámetros muy inferiores a los de Starlink. El reto técnico tampoco es menor: los satélites de primera generación de OneWeb utilizan una arquitectura bent-pipe menos capaz que la de Starlink, lo que obliga a pensar en una segunda generación más potente si se pretende jugar en la misma liga.

No es únicamente una diferencia marginal: es la distancia entre diseñar un servicio de nicho para backhaul rural, aviación o gobiernos, que son mercados en donde la jurisdicción importa más que el ancho de banda, frente a aspirar a colonizar el mercado masivo de particulares. El argumento de venta podría inicialmente no sonar mal: Eutelsat es hoy el único operador europeo con una constelación LEO plenamente operativa, pero el problema es de escala y de precio: su red heredada de OneWeb apenas reúne 650 satélites frente a los más de 7,000 de Starlink, y sus terminales cuestan entre 5,000 y 10,000 dólares, frente a los 600 de la célebre «pizza box« de Musk, a menudo ofertada por mucho menos dinero.

El problema no es solo de escala física; es de ritmo. SpaceX fabrica satélites en serie como si fuesen tostadoras y reutiliza cohetes que despegan y aterrizan como taxis, mientras que en Europa debatimos todavía si Airbus, Leonardo y Thales son capaces de ponerse de acuerdo para fabricar juntos («Project Bromo«) y, de paso, convencer a Bruselas de que la alianza no viola la competencia.

La propia Eutelsat reconoce que necesitará triplicar la flota y desembolsar al menos 2,200 millones de euros adicionales, factura que Bruselas confía en cargar en parte al programa Iris², un proyecto de 10,000 millones para una constelación público-privada que la Comisión vende como la gran apuesta de soberanía digital, que no ofrecerá servicio antes de 2030 y cuyo calendario, visto el historial europeo, ya nace ajustado. El propio briefing oficial reconoce que, para 2030, el sistema aportará del orden de dos Tbps adicionales y se apoyará en satélites que todavía no existen. Incluso asumiendo que los plazos no se retrasen, algo heroico a la vista del historial europeo, el salto quedaría muy por debajo de la capacidad que Starlink será capaz de añadir cada pocos meses con los V3.

Esa lentitud regulatoria, un clásico continental, contrasta con la decisión de Eutelsat de recortar el plan Gen 2 y reemplazarlo por algo mucho más modesto: apenas trescientos satélites a partir de 2025 para asegurar continuidad de servicio, en lugar de plantear un salto disruptivo. Y si el líder acelera y el perseguidor frena, el desenlace parece bastante previsible.

Queda la cuestión política. Con Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca y un terminal Starlink plantado en el tejado del Ala Oeste sin los controles de ciberseguridad de rigor, el miedo a una red bajo control presidencial (o bajo los vaivenes de Elon Musk) no es ciencia ficción: es la portada de tecnología de la semana. El precedente ucraniano, con Musk negándose a ampliar cobertura sobre Crimea porque no le convenía ese uso militar, demuestra hasta qué punto un actor privado puede decidir quién se conecta y quién no. Depender de una infraestructura así para servicios críticos europeos es, lisa y llanamente, una temeridad estratégica.

Mientras tanto, tampoco podemos ignorar a China, que ha empezado a poner en órbita su propia megaconstelación de 2,800 satélites para computación espacial con inteligencia artificial. El primer lote ya está arriba y el programa marcha con la determinación burocrática habitual de Pekín. Si Europa llega tarde al partido con América, puede que también lo haga con Asia.

¿Puede Eutelsat llenar ese vacío de soberanía? A corto plazo, no. Su oferta sigue orientada a empresas y gobiernos, su hardware es más voluminoso y caro que la antena de Starlink, y la economía de escala no se improvisa. A medio plazo (2027-2030), el refuerzo de cien satélites adicionales comprometido por la compañía y la eventual integración con IRIS² podrían ofrecer un servicio híbrido GEO/LEO competitivo para organismos públicos y verticales de alto valor, pero seguirá lejos del mercado residencial, y sobre todo, de la cadencia de lanzamiento de SpaceX.

A corto plazo, competir de tú a tú con Starlink es wishful thinking. A medio plazo, si la financiación llega y la nueva generación de satélites corrige las limitaciones actuales, Eutelsat podría convertirse en una capa de resiliencia que complemente, no sustituya, a la red de Musk. A largo plazo, la única vía realista pasa por un «Airbus espacial» que integre a Eutelsat, SES e Hispasat, y que disponga de cohetes reutilizables propios: sin esa pieza, las economías de escala seguirán perteneciendo a SpaceX.

La conclusión es claramente incómoda: pretender que Eutelsat compita de tú a tú con Starlink en los próximos años es tan optimista como confiar en que el segundo satélite que lancemos venga con el manual de instrucciones de la economía de escala. Podemos y debemos invertir para que haya alternativa, por soberanía, por resiliencia y por simple diversificación del riesgo, pero hacerlo exige asumir que el objetivo realista no es «ser un Starlink europeo» mañana, sino construir un ecosistema propio que combine múltiples capas orbitales, que se integre con fibra y 5G, y contratos públicos que garanticen demanda, con el fin de garantizar soberanía cuando el idiota de la Casa Blanca decida, una vez más, juguetear con el interruptor a su conveniencia.

Lo contrario sería repetir la vieja historia: cuando lleguemos a la estación, el tren ya habrá salido, con Musk en la locomotora y Trump tocando el silbato. Y confundir nuestros deseos con la mecánica celeste y las reglas empresariales sólo nos alejará, una vez más, de la órbita correcta.

You can also read this article in English on my Medium page, «Musk is winning space. Europe is still holding meetings«