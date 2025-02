Medium Academics Hour: por qué escribo como escribo

El pasado miércoles 29 de enero participé en un evento organizado por Medium, la plataforma en la que escribo mi página en inglés, titulado Medium Academics Hour, y ayer publicaron el vídeo, la transcripción completa y algunas frases escogidas.

Moderado por el VP de Contenidos de Medium, Scott Lamb, y con la participación de Carin-Isabel Knoop, Executive Director de Harvard Business School y de Rebecca Ruth Gould, profesora de University of London, además de la mía como profesor de IE University, el coloquio dejó momentos a mi entender muy interesantes sobre lo que un académico puede encontrar en una plataforma como Medium, y cómo ponerlo en valor.

Yo, fundamentalmente, hablé de lo que hago: utilizar mis artículos como una forma de asegurar que me mantengo actualizado en una temática tan absolutamente dinámica como la tecnología y la innovación, en la que, debido a que doy clase en un ámbito como el de una universidad, estoy obligado a mantener una aproximación necesariamente generalista. Mis artículos son, básicamente, una forma de obligarme a leer todos los días, a repasar el panorama, y a localizar además buenos temas de discusión para mis clases.

Esa es realmente la razón por la que escribo como escribo, llenando de enlaces mis textos mucho más de lo que es generalmente habitual: por un lado, intento acostumbrar a mis alumnos a que entiendan que lo que yo escribo no tiene por qué ser realmente importante, sino que es simplemente una opinión – más o menos formada o informada – pero eso, una opinión, y que lo que realmente deben hacer no es quedarse con mis conclusiones, sino hacer clic en los enlaces y leer los artículos que yo utilicé para llegar a ellas, porque pueden perfectamente llegar a otras diferentes. Además, es la forma en la que consigo que se acostumbren a muchas fuentes de información que considero valiosas y que creo que deben estar en la dieta informativa de un directivo, un tema en el que llevo muchos años insistiendo:no se puede ser un buen directivo si no se está correcta y puntualmente informado.

Por otro lado, mi página es mi archivo personal. Recolecto muchísimos enlaces en Refind, mi archivo y recomendador algorítmico, pero de ellos, solo algunos, los que de verdad me han inspirado y considero referencias útiles, pasan a mis artículos. Eso me hace el mayor usuario de las herramientas de búsqueda de mi página (la búsqueda libre, la cronológica y la de etiquetas), y me asegura que cuando neceito volver a alguna temática, encuentro mis materiales archivados de manera eficiente.

Además, introduzco mis artículos en mi metodología: los alumnos, en un curso de innovación, adoran discutir temas que no provienen de un caso de hace seis meses o un año, sino que están pasando ahora mismo, y sobre los que pueden leer en la prensa. Discutir esto con una figura como Carin me pareció especialmente interesante, porque es un mito viviente de la escritura de casos, y mi formación en el método del caso proviene precisamente de donde ella trabaja, de Harvard Business School. Llevo ya bastantes años sin utilizar esos casos, simplemente porque me resulta prácticamente imposible poner mis manos sobre uno que no tenga una antigüedad mayor de un año, de ahí que «me haga mis propios casos», sin pretender por supuesto igualar su nivel, pero sí tratando de recopilar suficiente información como para motivar discusiones bien informadas, y por lo general, mis alumnos parecen valorarlo.

También hablé del papel de una plataforma como Medium a la hora de establecer un cierto nivel de autoridad, tanto de cara a mis alumnos, para los que es aparentemente positivo encontrarse a su profesor en la web y en los medios, como para compañías de las que, en un momento dado, puedo demandar desde datos para investigación, hasta invitados para una sesión. Siempre he defendido que los profesores deben tener un perfil que exceda los límites de las paredes de su aula o de los campuses de sus universidades, y estoy convencido de que esa aproximación puede aportar mucho valor. Además, es relativamente sencilla: un profesor que aplica la enseñanza participativa es, lo quiera o no, un blogger natural.

En mi caso, Medium ha resultado una delicia: si bien en España ya tenía una visibilidad razonablemente elevada debido a que comencé con mi página personal relativamente pronto y a que escribo o participo con mucha frecuencia allá donde me lo piden, en lengua inglesa el reto era más complejo, porque hay muchísimas personas que escriben sobre estos temas muchísimo mejor que yo. Pero era además importante, porque yo entré en una IE University mayoritariamente hispanohablante en los ’90, y he visto una transición completa en la que ha devenido en un entorno completamente angloparlante, con poquísimas sesiones impartidas en español, y muy pocos estudiantes españoles. Poder compartir con mis estudiantes materiales en inglés y hacer crecer mi ámbito de posible influencia a otros países era fundamental, y Medium lo ha conseguido de una forma enormemente eficiente, mucho más de lo que podía esperar siendo, como soy, un simple profesor. Para una plataforma a la que me uní simplemente porque la había creado Ev Williams, que tiene la magia de hacer que todo lo que monta termine teniendo un impacto relevante en mi vida, no está nada mal.

La integración de mis artículos de Medium en mis redes sociales, obviamente, también ha contribuido a ello, aunque tenga el coste de «despistar» a muchos de mis seguidores cuando se encuentran contenido escrito en un idioma diferente. También por eso utilizo siempre el friend link de Medium para compartir, que da acceso al artículo íntegro aunque esté detrás del paywall: posiblemente gane menos por ello, pero me da igual, lo importante es que mis artículos se puedan difundir, compartir y reenviar. Tanto el enlace que añado al final de estas líneas con la versión en inglés como los que comparto en Bluesky, X, LinkedIn y Facebook utilizan el friend link. Y por supuesto, todo lo que escribo lo licencio con Creative Commons BY, una de las licencias menos restrictivas, y definitivamente otro consejo que doy a los académicos que se adentren en este mundo.

Y eso es. fundamentalmente, de lo que hablamos en esa sesión durante una hora. Si te interesa el tema, te animo a escucharlo o leerlo, pero recuerda: es una sesión de académicos para académicos, con todo lo que ello conlleva. Si tus intereses no son tanto la educación o la investigación como lo son el vender más o el hacerte más conocido, seguramente te aburras bastante.