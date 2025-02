Inteligencia artificial y carreras profesionales

Un artículo, «New junior developers can’t actually code«, sobre las nuevas generaciones de desarrolladores y sus dificultades para aprender a programar en un entorno en el que las herramientas de inteligencia artificial generativa pueden hacerlo por ellos, me ha resultado enormemente interesante, tanto por lo que tiene de experiencia en una profesión que suele adelantarse a las tendencias, como por la sensación de déjà vu con respecto a otras tecnologías anteriores.

Me explico: en muchos sentidos, los desarrolladores de software se han adelantado a muchas tendencias: fueron los que incorporaron de forma más clara y ventajosa el trabajo distribuido en muchos mercados, los primeros también en adoptar la inteligencia artificial generativa para su trabajo, y ahora, posiblemente, de los primeros que empezarán a lidiar con el problema de la sustitución de humanos por máquinas.

Es bien sabido que el desarrollo de software es, por lo general, un proceso iterativo que ocurre con el tiempo y la experiencia. Aunque siempre se habla de jóvenes genios de la programación como quien habla de reencarnaciones de Wolfgang Amadeus Mozart, lo habitual es que un desarrollador vaya mejorando a medida que evoluciona profesionalmente, que se relaciona con otros desarrolladores y que va adquiriendo más y más experiencia.

Claramente, una cosa es saber manejar un lenguaje de programación, y otra muy diferente ser un desarrollador brillante, y de hecho, la típica carrera profesional, que en muchos casos prácticamente «obliga» a los desarrolladores a ir evolucionando hacia posiciones de gestión no es necesariamente el mejor ejemplo de cómo esas habilidades podrían ser aprovechadas.

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando los desarrolladores junior se encuentran, cada vez más, en un entorno en el que no solo no adquieren experiencia porque tienden cada vez más a pedirle a un algoritmo generativo que escriba el código por ellos, sino que además, ven cómo las compañías van recortando esos puestos porque ya no son necesarios? A medida que un desarrollador se hace más y más productivo gracias al uso cada vez más intensivo de inteligencia artificial generativa, los puestos de desarrollador junior van dejando de ser necesarios, lo que en muchos casos impide que accedan a otros puestos que requieren más experiencia.

El caso del desarrollo de software, además, es paradigmático, porque el fenómeno del código abierto ha hecho que, a lo largo de los años, se creasen enormes repositorios de código bien escrito y documentado con los que poder entrenar algoritmos generativos. Dado que esos repositorios fueron evolucionando para convertirse en, prácticamente, el curriculum de un desarrollador, y precisamente por eso esos desarrolladores tendían a subir a ellos código no solo muy bien hecho y del que estaban orgullosos, sino además, a documentarlo muy bien aunque fuese una tarea que habitualmente odiaban, el rendimiento de esos algoritmos generativos a la hora de escribir código ha ido mejorando muy rápidamente. Y aunque haya quien dice que los algoritmos generativos no vienen a robarle el puesto a los desarrolladores, su implantación entre los profesionales ha crecido muchísimo en muy poco tiempo.

Hay quien opina que el trabajo de desarrollar software podría convertirse en obsoleto en torno a 2030, momento en que las máquinas pasarían sistemáticamente a programarse a sí mismas y los humanos se limitarían a explicarles lo que quieren que hagan; y quienes creen que aunque estemos ante el fin de la programación tal y como la conocemos, la idea de la obsolescencia es un temor infundado, y que si bien la automatización y la inteligencia artificial transformarán el panorama, el rol de los desarrolladores evolucionará para hacer más hincapié en la creatividad, el pensamiento estratégico y la gestión de sistemas automatizados.

De una u otra forma, lo que parece evidente es que en el escenario actual, la carrera profesional de un desarrollador de software puede evolucionar bastante, y que el acceso a esos puestos de entrada puede complicarse. Por otro lado, eso es algo que hemos visto de manera recurrente: el abandono de la escritura cuneiforme o jeroglífica fue un proceso que llevó muchísimo tiempo, pero dado que su sustituto funcionó bien, nadie la echó de menos. Perdimos la habilidad de escribir y de leer aquellos caracteres, que tuvo que ser recuperada muchos siglos después, y realmente, en el conjunto de la historia, no pasó gran cosa ni se consideró una gran pérdida.

¿Es muy grave que los desarrolladores jóvenes pierdan la habilidad de escribir código como lo hacían sus predecesores? ¿O es simplemente un signo de los tiempos y la función evolucionará para terminar dando, incluso, mejores resultados? ¿Será la escritura de código en el futuro algo prácticamente exclusivo de las máquinas?