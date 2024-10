Un podcast electrizante

En este podcast norteamericano analizan varios de mis artículos sobre vehículos eléctricos, los elementos que condicionan su adopción, las acciones de China para convertirse en actor principal en este entorno, los mitos que rodean al vehículo eléctrico y cómo releerlos con evidencias que demuestran su falsedad, y sobre el futuro tanto de la industria de la automoción como de todas las industrias interconectadas con ella. Todo ello, en una conversación entre los dos creadores del podcast en un diálogo la mar de ameno, pero sobre todo, que permite hacerse con una idea muy clara de mis opiniones sobre este tema en un formato didáctico, que los usuarios de podcasts seguramente apreciarán con respecto a leerse directamente los ladrillos que habitualmente escribo.

Vale la pena escucharlo, aunque sea solo un fragmento, en total son 11:08 minutos en perfecto inglés norteamericano:

Llama la atención el trabajo que los autores del podcast han llevado a cabo no solo leyéndose varios de mis artículos sobre el tema, sino además, siendo capaces de explicar mis razonamientos y argumentos de una manera verdaderamente didáctica y para todos los públicos, un auténtico «EDans for Dummies» que me ha parecido muy conseguido.

Y ahora, revelemos el truco: ni este podcast ni sus autores existen realmente. Por mucho que su conversación y sus inflexiones de voz os suenen perfectamente naturales y con un estilo realmente «podcaster», toda la grabación ha sido generada en unos pocos minutos por una inteligencia artificial creada por Google y llamada NotebookLM, que me tiene todavía frotándome los ojos – o mejor, los oídos, si es que eso de «frotarse los oídos» existe – y alucinando en colores con el resultado.

No solo lo hace y con una calidad que no puede ser más natural, sino que además, lo hace especialmente bien y de manera verdaderamente eficiente, derivando argumentos, conversaciones y razonamientos de los artículos que le he suministrado. El procedimiento es tan simple como generar lo que la aplicación llama un cuaderno, y alimentarlo con fuentes que pueden provenir de páginas web, documentos, vídeos de YouTube, presentaciones de diapositivas en Google Slides o incluso texto copiado y pegado. A partir de ahí, ya pasa a generar un resumen y unas preguntas sugeridas a partir de las fuentes suministradas, y ofrece la opción, por el momento solo disponible en inglés, de crear ese podcast a modo de conversación en formato deep dive entre sus dos hosts – completamente sintéticos y siempre los mismos.

En mi caso, le suministré simplemente nueve artículos míos publicados en Medium sobre la temática del coche eléctrico – los elegí relativamente rápido y sin poner demasiada reflexión en ello – y me encontré, en pocos minutos, con el resultado que podéis ver, o mejor oír, en esa grabación. He probado también con un solo artículo, y es perfectamente capaz de generar algo similar, de unos ocho minutos, e incluso de enriquecerlo con aportaciones de su propia cosecha.

Nada, nada… esto lo tiene que escuchar el mundo. Creo que voy a crear ese podcast, titularlo «Enrique Dans for Dummies«, subir periódicamente podcasts sobre mis artículos para mi audiencia norteamericana, e invitar a cenar en un sitio caro a esos dos anfitriones tan majos y que tan bien hablan de mí – aunque creo que tienen restricciones alimentarias complicadas: solo se alimentan de bits.

Verdaderamente impresionante.