¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?

Tras varias décadas probando tecnologías y escribiendo sobre ellas, debo decir con pleno conocimiento de causa que la tecnología nunca deja de sorprenderme.

¿Recordáis el artículo, hace un par de semanas, en el que mencioné por primera vez NotebookLM, la herramienta de Google capaz de construir un resumen, una guía de estudio, unas FAQ y hasta un podcast completo a partir de un artículo o una serie de fuentes de cualquier tipo? En aquel momento, totalmente alucinado con las capacidades del invento, dije que iba a utilizarlo para crear un podcast que alimentaría con mi artículo diario, y que lo iba a publicar como una forma de ofrecer mi contenido a personas que no gustasen de leer un artículo relativamente largo, pero que les podría interesar su contenido y se podrían encontrar más cómodos escuchándolo en un formato de podcast.

Pues bien, lo hice. Decididamente, todo funciona cuando lo conviertes en un hábito. Llevo desde ese día publicando un podcast con NotebookLM, alimentado con mi artículo del día, así que son ya unos treinta podcasts sobre los últimos artículos que he escrito. El podcast se titula, como avancé en su momento, «EDans for Dummies«, está disponible en inglés norteamericano en Spotify, en Amazon Music y en Apple Music, y tiene ya un puñadito de suscriptores, obviamente muy pocos porque ni lo he promocionado – ni pienso hacerlo – de ninguna manera, ni lo he hecho tampoco para ganar dinero. La idea está siendo, fundamentalmente, hacer un pequeño experimento divertido y ver cómo funcionan un par de locutores completamente sintéticos interactuando con mi contenido y convirtiéndolo en algo potencialmente interesante en un formato completamente diferente al que yo utilizo.

Los hosts se refieren a sus podcasts como deep dives, y resulta impresionante como, lejos de «leer» sin más el artículo y comentarlo con el material que hay en él, se dedican además a enriquecerlo con otros ejemplos o comentarios procedentes de su base de datos de entrenamiento, como si realmente fueran seres humanos razonablemente cultos con un bagaje de experiencias a las que pueden recurrir para hacer comparaciones, metáforas o símiles sin ningún tipo de problema. Cada episodio dura entre seis y diez minutos, y son verdaderamente fáciles de escuchar. Si me leéis habitualmente y entendéis inglés bien, es una experiencia de lo más sorprendente.

¿Qué es lo que realmente me sorprende? Multitud de cosas. Por ejemplo, me parece brutal escuchar al host masculino (no tienen nombres, así que no me puedo referir a ellos de ninguna manera más cómoda que como «el host masculino» y «el host femenino» – eso sí, siempre son los mismos) decir en este episodio sobre las stablecoins que «recuerda cuando su hermana estaba estudiando fuera»… Al escuchar eso, me sugirió inmediatamente la fantástica novela de Philip K. Dick, «¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?», que inspiró la película «Blade Runner«: ¿qué hermana? ¡Eres completamente sintético, no tienes ni has tenido una hermana jamás, ni mucho menos estudiando fuera, ni le has mandado dinero, ni lo puedes recordar!!

O el «meta-episodio» en el que los hosts comentan precisamente el artículo en el que hablo de ellos, de NotebookLM («powerful stuff», como apostillan cuando hablan de la propia herramienta con la que están generados :-) y de cómo he utilizado esa herramienta para generar un podcast… aquí ya la referencia cinematográfica no es a «Blade Runner» (o también), sino a la «Inception« de Christopher Nolan: un nivel de inteligencia artificial dentro del nivel de inteligencia artificial. De hecho, dado que el artículo original incluye, lógicamente, el primer podcast creado, puedes ver perfectamente que ese podcast «original» ha sido utilizado para documentar el segundo, es decir, esos hosts sintéticos ¡¡¡se han «escuchado» a sí mismos!!!

Especialmente impresionante es cuando, en lugar de alimentar la herramienta con el artículo traducido y publicado en Medium, lo hago con la versión en español, porque en esos casos, NotebookLM toma no solo el artículo, sino también sus comentarios, y se refiere a los comentaristas y a las ideas y conceptos que aportan: en éste sobre un artículo de hace dos días acerca de la innovación, aparecen citados David Toledo (y el término «apoltronamiento», que no supieron traducir), Gorki, Alquimista, Benji o Xaquín, y son comentados con un nivel de detalle francamente interesante. Realmente, uno se puede plantear si leer el artículo o escucharlo en este formato, y encontrar incluso un valor añadido interesante en esa segunda opción.

Ahora veremos si en mi experimento, cuando mañana escuche el podcast generado para este mismo artículo en el que hablo de los podcast y de los podcasts que hablan sobre los podcasts, soy ya capaz de alcanzar el tercer nivel!!!