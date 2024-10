Amazon y la evolución de las tiendas físicas

Los sucesivos desarrollos de Amazon para sus tiendas físicas son muy interesantes, sobre todo por lo que tienen de incorporación de la experiencia a las metodologías ideadas en función de lo que la tecnología permite hacer en cada momento.

Así, hace ya casi ocho años, en diciembre de 2016, Amazon lanzó, primero en beta cerrada a sus empleados y después ya en abierto, sus tiendas Amazon Go equipadas con una tecnología que denominó Just Walk Out, consistente en una sensorización intensiva del establecimiento con muchísimas cámaras, sensores de peso en las estanterías, etc. para ofrecer una experiencia de compra libre de toda interferencia: llegabas, cogías de las estanterías lo que querías, lo metías en tu bolsa de la compra y salías por la puerta sin más.

Por supuesto, la idea de Amazon era, como siempre, convertir su modelo en una plataforma, y ofrecerlo a toda aquella tienda de distribución que mostrase interés por ella. Sin embargo, los problemas llegaron con el escalado del modelo a tiendas más grandes, lo que llevó a la compañía a desarrollar otro modelo basado en la incorporación de tecnología al carrito de la compra, Amazon Dash Cart, más eficiente en el caso de grandes compras semanales o mensuales. Eso llevó a la compañía a sustituir el modelo de Just Walk Out en los supermercados grandes de su propiedad que la habían incorporado, como Amazon Fresh y Whole Foods, por el modelo Amazon Dash Cart.

Sin embargo, Amazon no ha dejado de ofrecer la licencia de su tecnología Just Walk Out a otras cadenas de distribución, haciendo ahora hincapié en sus buenos resultados para tiendas de pequeño tamaño o en las que las compras no incluyen una gran variedad de artículos. En una tienda de artículos de los llamados de insignia en el interior de un estadio – en la que se venden sobre todo camisetas, gorras, botellas de agua, etc. con el logo del equipo – la implantación de la tecnología Just Walk Out ha significado un incremento de ventas del 112%, con un 85% más de transacciones durante los partidos.

Pero puestos a convertir productos en plataformas, lo lógico es tratar de cubrir toda la gama, así que Amazon también trabaja ahora para licenciar sus carritos Amazon Dash Cart a toda aquella cadena de supermercados que pueda tener interés en ellos. ¿La conclusión evidente? Que la distribución física es un negocio con una complejidad muy elevada, y no parece haber soluciones que encajen bien en todos los contextos. Para compras de conveniencia, de pocos artículos y en las que se busca fundamentalmente acelerar el proceso, la solución Just Walk Out parece ideal, pero para compras más grandes y con un número elevado de artículos, el carrito parece hacer mejor su función.

¿Problemas? Te los vas a encontrar cada vez que pretendas alterar un proceso, sobre todo si lleva muchos años establecido. Pero si eres capaz de plantear alternativas para solucionar las limitaciones según tus datos te permitan localizarlas, pueden terminar con una tecnología o con un conjunto de ellas que te permitan dar soluciones a cada vez más escenarios, y en muchos casos, posibilitando mejoras tangibles. Que a su vez, podrían incluso convertirse en nuevos procesos que van calando entre los consumidores.

Antes de extraer conclusiones precipitadas, como que tal tecnología no funciona y que Amazon la está retirando, hay que ver los matices y entender que, en muchos casos, se trata de una cuestión de adaptación y de búsqueda flexible de alternativas. Y en el caso de la distribución física, todo indica que Amazon podría terminar jugando un papel muy importante en el futuro no solo en sus propias tiendas, sino en muchas otras más que terminen por licenciar su tecnología, provocando así un cambio en los hábitos de los consumidores que podrían terminar teniendo bastante importancia.