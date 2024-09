Bluesky empieza a apuntar maneras

Cuando Elon Musk anunció la adquisición de Twitter y se dedicó a destruirla completamente para convertirla en una X que, por el momento, gusta a muy pocos, la polémica que acompaña siempre al personaje hizo que muchos usuarios empezaron a buscar alternativas para lo que se ha dado en llamar microblogging, un efecto que se ha reforzado más aún cuando el mismo personaje sufrió algún tipo de lesión cerebral – es difícil explicárselo de otra manera, – se transformó en un acólito de las tendencias más ultraconservadoras en los Estados Unidos, y se puso al servicio nada menos que de Donald Trump.

Esa búsqueda de alternativas tiene un primer problema: en el caso de un servicio como Twitter, salir de ahí para dejárselo al personaje en el que se ha convertido Musk y a sus acólitos es algo que da verdadero asco, lo que tiende a implicar que muchos usuarios sigamos publicando ahí a pesar de todo. Pero eso no implica que no sigamos buscando alternativas, y en esa búsqueda, en la que empezó teniendo una importante ventaja Mastodon y fueron apareciendo muchas otras, desde alternativas de código abierto o de gestión distribuida, hasta otras patrocinadas por compañías nocivas e indeseables a las que muchos no queremos entregar ni un solo gramo más de información.

En esa carrera, Bluesky jugaba con algunas ventajas, aunque no todas se convirtieron en sostenibles. Fue la primera en obtener el apoyo de los fundadores de Twitter, que no es poco, y de hecho, su logotipo utiliza el mismo azul – o suficientemente parecido – que el que tenía el logo del pajarito, lo que genera una familiaridad o que incluso lo ejecutes por error en ocasiones cuando lo que querías era entrar en X.

Ese apoyo de los fundadores duró relativamente poco, porque Jack Dorsey abandonó la compañía en mayo de 2024 y parece significarse más a favor de aplicaciones basadas en otros protocolos como Nostr, pero Bluesky sigue, y de hecho, ha sido la app de microblogging más beneficiada por la prohibición de X en un país tan grande como Brasil.

En su momento, Bluesky tardó seguramente demasiado en salir de la beta cerrada, lo que hizo que muchos usuarios se desesperasen al no poder obtener una cuenta y no corriesen ansiosos cuando la compañía finalmente retiró las restricciones. Por otro lado, una afluencia masiva de usuarios de un país en concreto no es algo necesariamente bueno, y de hecho, históricamente hemos visto como ese mismo caso, el de Brasil, se convertía en parte de la sentencia de muerte para redes como Orkut: cuando usuarios de otros países entran y se encuentran de manera predominante conversaciones en portugués (o en otro idioma diferente al inglés, visto un poco como lingua franca, o el suyo), tienden a encontrarse incómodos y a irse a otro sitio, y la universalidad de la red se resiente.

En el caso de Bluesky, no parece que esté siendo así: hay ahora bastantes conversaciones en portugués en el feed principal, pero dado que lo normal es entrar con nuestro propio feed, no te genera ese síndrome de sentir que estás en el lugar equivocado. Si unimos a eso que el equipo sigue desarrollando funcionalidades y acaban de añadir la de poder publicar vídeos de hasta sesenta segundos, la realidad es que Bluesky se está configurando cada vez más como la mejor alternativa a Twitter, y que goza aún de muchas ventajas derivadas de que su popularidad aún no ha explotado completamente, como un clima mucho más «benigno» y unas conversaciones generalmente más agradables, además de su carácter distribuido, que al menos a mí me parece una ventaja. Es difícil anticipar cómo evolucionará esto, pero por el momento, se ha convertido en la red en la que más me gusta publicar, aunque solo lo haga para reseñar mis publicaciones en inglés.

Este panorama cambia a gran velocidad y es imposible saber dónde estaremos escribiendo y participando dentro de tan solo unos meses. Pero por el momento, a mí al menos, Bluesky me está convenciendo, porque además, aunque sea por su menor volumen, funciona maravillosamente bien, recupera las imágenes en un instante y se actualiza con gran agilidad. Veremos cómo va evolucionando.