La actitud de los desarrolladores ante la inteligencia artificial generativa

Una macroencuesta llevada a cabo por la página de preguntas y respuestas sobre programación Stack Overflow a más de 65,000 desarrolladores viene a demostrar que los profesionales del desarrollo de código no temen a la inteligencia artificial generativa, y que de hecho, más del 70% de ellos la utilizan de manera habitual como parte de su flujo de trabajo.

La respuesta a la pregunta sobre si consideraban a la inteligencia artificial una amenaza para su trabajo fue positiva en tan solo un 12% de los casos. Entre aquellos que afirmaron utilizar herramientas de inteligencia artificial en su flujo de trabajo de desarrollo, el 81 % afirmó que lo hacían porque ello les permitía incrementar su productividad, seguido, en un 62% de los casos, por aquellos que afirmaban percibir una mejora de su capacidad para aprender nuevas habilidades de forma rápida. La mayor precisión fue citada como un beneficio por un 30% de los desarrolladores, mientras que el 43% afirmó confiar en la precisión de las herramientas y el 45% argumentó que ese tipo de herramientas tenían dificultades para gestionar tareas complejas.

El porcentaje de adopción de herramientas de inteligencia artificial por parte de desarrolladores profesionales en su actividad profesional ha aumentado de forma muy rápida: del 44 % en 2023, al 62 % en 2024. El 71% de los desarrolladores con menos de cinco años de experiencia afirmaron haber usado herramientas de inteligencia artificial en su proceso de desarrollo, en comparación con tan solo un 49 % de aquellos con 20 años o más de experiencia. Además, el uso de ChatGPT, con un 82%, es dos veces más probable que se haya usado el de GitHub Copilot. Entre los usuarios de ChatGPT, el 74% afirma querer seguir usándolo.

Hablamos de una tarea compleja, el desarrollo de software, con un nivel de desempleo muy reducido a nivel mundial (tan solo un 4.4%) y una actividad en la que el 80% de los profesionales tienen trabajos a tiempo completo con una mediana de sueldo de 63,333 dólares, frente a un 18% de freelancers. Si todas las profesiones llevasen a cabo una adopción tecnológica mínimamente similar a la que está demostrando el colectivo de desarrolladores en su conjunto, las ganancias en productividad y los avances para la sociedad serían potencialmente enormes.

El ejemplo del trabajo distribuido es una prueba más de esto: desde la pandemia de COVID-19, el énfasis en el trabajo remoto ha llevado a que más desarrolladores valoren especialmente la flexibilidad laboral: únicamente un 20% ha vuelto al trabajo presencial a tiempo completo, mientras que el 38% trabaja desde casa a tiempo completo y el resto se encuentra en algún tipo de situación híbrida. Eso son muchas personas dejando de desplazarse a su trabajo creando atascos y contaminación día sí, y día también, y además, siendo capaces de centrarse en su trabajo y de permanecer concentrados en él, en la mítica «the zone», de maneras potencialmente mucho más adecuadas, además de más compatibles con cuestiones tan relevantes como la conciliación familiar.

Aprendamos de los desarrolladores.

This article is also available in English on my Medium page, «Software developers are showing the way forward in the use of generative AI: let’s follow their lead «