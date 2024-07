Operaciones de no-adquisición: la nueva forma de eludir al regulador

Ante el fuerte clima regulatorio que intenta evitar que las compañías big tech se dediquen a adquirir todas las iniciativas interesantes en un área determinada para seguir consolidando su poder como monopolios, empresas como Microsoft o Amazon parecen haber encontrado su nueva forma de hacer las cosas: en lugar de lanzar operaciones de adquisición formales, se dedican a fichar a buena parte de la plantilla, incluidos los directivos más importantes, de la empresa que les interesa y que, en condiciones normales, adquirirían sin más.

Tan sencillo como eso. Y para muestra, las recientes operaciones llevadas a cabo por Microsoft con Inflection, y por Amazon con Adept. En el primer caso hablamos de la compañía creada por Mustafa Suleyman, Karén Simonyan y Reid Hoffman, cuyos directivos recibieron ofertas para incorporarse a Microsoft – Reid Hoffman ya estaba en su consejo – y con ellos, la mayoría de los empleados de la compañía. A todos los efectos, no se trata de una adquisición como tal, y la operación, de hecho, se parece mucho a lo que Microsoft propuso a los empleados de OpenAI tras el fulgurante despido de Sam Altman y Greg Brockman en noviembre de 2023. Pero para no ser una adquisición, el resultado de la operación es básicamente el mismo: te quedas con los empleados de la compañía y, por tanto, con toda su propiedad intelectual, aunque formalmente no cambie de manos. Lo que queda en Inflection, simplemente, se dedica a otra cosa.

A ese mismo esquema se ha apuntado ahora Amazon en el caso de Adept: Amazon hace ofertas de incorporación a los fundadores de la compañía y, con ellos, a dos tercios de la plantilla. Además, licencia la tecnología de la compañía, con lo que de nuevo, la propiedad intelectual no cambia de manos, pero a todos los efectos, la compañía ha conseguido exactamente lo mismo que lo que pretendía con una adquisición. Únicamente se ha quitado de encima a Lina Khan y a su equipo de reguladores.

¿Debe ser realmente tan sencillo como eso? ¿Los monopolios de facto siempre encuentran su forma de hacer las cosas, y pueden empezar a diseñar con este tipo de estrategias la forma de perpetuarse ante el cambio de era que significa la llegada de la inteligencia artificial, con pocos sustos más que la llegada de algunos nuevos actores a la escena? ¿O debería el regulador tener claro que eso, aunque no sea una adquisición como tal, sí ha funcionado realmente como una, y no es más una forma de tomar el pelo a la regulación que la sociedad se impone para evitar abusos?

This article is also available in English on my Medium page, «Non-acquisition strategies: Big Tech’s new regulatory workaround«