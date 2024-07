El desarrollo del concepto de answer engine, en contraposición al del archiconocido search engine, sin duda la función más ubicua en la web y con un papel fundamental en su popularización y desarrollo, está consolidándose cada vez más desde que Perplexity.ai decidió definirse precisamente con ese término. En la práctica, sin embargo, todos los nuevos asistentes generativos pueden ser, de manera más o menos completa, considerados como answer engines.

La definición resulta patentemente obvia: mientras un motor de búsqueda – como Google, Bing, DuckDuckGo u otros – te devuelven, ante el texto que tú has introducido como entrada, un listado de posibles páginas en las que se debería encontrar la respuesta, un motor de respuestas hace precisamente eso: salta directamente a una respuesta en forma de párrafo completo, elaborada a partir de las paginas que estimó que podían tener algo relevante que decir en ese sentido, incluyendo o no las fuentes utilizadas (en el caso de Perplexity,ai, las incluye, y es de hecho uno de sus principales valores diferenciales).

El primer answer engine como tal suele considerarse que fue WolframAlpha, creado en mayo de 2009 y orientado precisamente a eso, a contestar una pregunta de manera inmediata, sin necesidad de enviar al usuario a una serie de posibles fuentes. Pero en realidad, la definición es tan amplia como uno quiera, y podrían encuadrarse en ella páginas y servicios de muchos tipos. La propia Google ha ido progresivamente incluyendo respuestas directas en sus páginas de resultados, intentando ofrecer al usuario servicios más inmediatos y, presuntamente, atractivos. Después de todo, las páginas de resultados o SERPs requieren un trabajo adicional del usuario, que debe hacer clic en ellas y elegir la que le parece más interesante para dar respuesta a su pregunta, mientras que el answer engine responde de manera directa e inmediata.

Este hecho es, precisamente, su virtud y su defecto: al responder de manera finalista, el answer engine tiende a inhibir un proceso de razonamiento crítico en el usuario, que suele considerarse satisfecho con la respuesta y no llevar a cabo pasos adicionales para verificarla o completarla. Con esta idea en la cabeza, Perplexity.ai enumera las páginas utilizadas en la elaboración de su respuesta para que el usuario pueda, si lo desea, proceder a determinar la fiabilidad de las mismas, y añade tras la respuesta otra serie de preguntas relacionadas que podrían considerarse complementarias, con la idea de ofrecer a ese usuario la posibilidad de seguir investigando.

Lógicamente, con el desarrollo progresivo de la idea del answer engine surge de manera prácticamente inmediata otro concepto relacionado: el de Answer Engine Optimization, considerado un subconjunto de la optimización para motores de búsqueda, o SEO, centrado en optimizar el contenido para que aparezca en asistentes generativos, cuadros de respuestas y fragmentos destacados en los motores de búsqueda. El AEO comparte muchas de las características y técnicas del SEO tradicional, pero a menudo aborda preguntas específicas y recomienda a la página que trate de proporcionar respuestas concisas por adelantado, que puedan ser consideradas por los algoritmos generativos como una aproximación razonablemente buena a la respuesta.

Y como siempre, el AEO tiene prácticas razonables, y recetas absurdas completamente insostenibles que llevarán a que un montón de idiotas que simplemente siguen la moda terminen convirtiendo sus páginas en auténticas caricaturas, como el empezar todos sus titulares y frases con preguntas como «how to», «what is» o «why does», con una estructura que sitúa las supuestas respuestas al principio de la página, y llenas de preguntas frecuentes por todas partes. Y todo ello, simplemente tratando de buscar unas cuantas visitas más que lleguen a partir de unos servicios que, por lo general, dejarán al usuario satisfecho con su respuesta y no generarán nada más. Como siempre, una cosa es entender este tipo de técnicas para evitar que trabajen en tu contra, y otra obsesionarse hasta el límite con la optimización, como esos patéticos mensajes de SEOs desesperados que recibo todas las semanas «alertándome» de que «mi página no está bien optimizada».

¿Qué cambios vamos a ver en la era de los answer engines? Parece difícil pensar que vayan a convertirse, como ocurrió con los motores de búsqueda, en páginas que muchos usuarios sitúan como página de inicio y en las que llegan a teclear incluso las direcciones a las que pretenden ir (muchos usuarios creen literalmente que Google es la web, y lo veo todos los días en mis estadísticas cuando alucino con la cantidad de gente que llega a mi página tecleando en Google «enriquedans.com»). Pero sí parece más probable que muchos prescindan de los motores de búsqueda para buena parte de los usos que hacían en ellos, concretamente, las consultas denominadas «informacionales» (responder a una pregunta o aprender sobre algo). Para las consultas de tipo «navigacional» (ir a una página determinada) o «transaccional» (quiero tomar una decisión de compra de algo), lo normal será que sigan utilizando el motor de búsqueda por su inmediatez.

Esto nos llevaría a pensar que los motores de búsqueda tenderían a perder buena parte de las consultas «informacionales», y por tanto, buena parte de sus ingresos por publicidad, mientras que mantendrían las consultas «navigacionales», que básicamente no sirven para nada – el usuario teclea el nombre de la página y se va a ella sin necesidad de hacer clic en ninguna publicidad de nada – y las definitivamente más rentables consultas «transaccionales», que sí pueden trufarse de anuncios y ofertas para que el usuario haga clic y genere jugosas comisiones por referral. Pero definitivamente, si un porcentaje significativo de los usuarios pasa a optar por answer engines en lugar de por motores de búsqueda, estaríamos ante un verdadero cataclismo en la web, que posiblemente a algunos les costaría mucho dinero y un cierto período de adaptación.

Sin duda, un movimiento con importantes consecuencias potenciales. Y no estamos más que en sus orígenes…

This article is also available in English on my Medium page, «Suddenly, the answer engine raises a lot of questions«