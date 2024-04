El DJ robótico

Spotify lanza una funcionalidad de creación de playlists mediante inteligencia artificial generativa que permite al usuario crear una lista de canciones a partir de un prompt de texto en el expresa el tipo de música que quiere o lo que desea hacer con ella, y con ello me evoca algo que llevo haciendo ya un cierto tiempo: utilizar ChatGPT precisamente para la creación de recomendaciones musicales.

Aunque tengo gustos musicales enormemente eclécticos – escucho prácticamente de todo, como buen profesor de innovación – y lo mismo utilizo Los 40 Principales (en donde, creedme, muy de vez en cuando ponen algo de música entre tanto reggaetón) para enterarme de lo que suena, que escucho oldies de toda la vida, la realidad es que la música que más escucho con gran diferencia (como bien me demuestra todos los años mi Spotify Wrapped) es jazz, y particularmente del antiguo, de ese en el que no eres capaz de encontrar prácticamente ningún artista vivo en toda tu lista de reproducción. Para mí, artistas como John Coltrane, Miles Davis, Stan Getz y muchos otros son auténticos dioses, las listas de Dark Academia en Spotify son sus oráculos, y su sonido es la banda sonora más habitual de mi salón.

Hasta aquí, todo muy bien. Hasta que te das cuenta de que por mucho que te gusten y que lleves media vida escribiendo y trabajando con ese tipo de música, esos artistas solo tuvieron una vida, grabaron un número limitado de discos, y de vez en cuando tienes ganas de variar un poco. Puestos a eso, encontré el Solo Jazz de Luis Martín en Radio Clásica, de dónde extraigo muy buenas recomendaciones de vez en cuando (eres consciente de la edad que tienes cuando encuentras la música que te gusta en Radio Clásica :-) que voy añadiendo a mi librería, pero lógicamente, también he experimentado con otro tipo de recomendaciones.

Por ejemplo, ¿qué tal pedirle a ChatGPT esto?

Si me encantan los saxofonistas de jazz clásicos como John Coltrane, Miles Davis, Coleman Hawkins, Dexter Gordon o Stan Getz, ¿qué debería escuchar que sea más moderno, pero que mantenga el estilo de estos músicos de jazz de Black Academia?

Pues el resultado, francamente, me parece muy bueno, y me puso en contacto con saxofonistas contemporáneos como Chris Potter, Joshua Redman, Joe Lovano, Melissa Aldana y otros de dónde he sacado no pocas cosas interesantes para incorporar a mis listas. Y si sigues tirando del hilo, hay mucho más.

Pero independientemente de algo tan básico en los tiempos que corren como preguntarle a ChatGPT qué música poner, las AI Playlists no son la primera incursión de la compañía en el mundo de la inteligencia artificial generativa: en marzo de 2023, por ejemplo, presentaron DJ, una funcionalidad de selección de música con comentarios que fue bastante criticada por «no tener alma«, pero que permitía ya hacerse una idea de las cosas que se pueden hacer si tienes una descomunal selección de música convenientemente etiquetada no solo por tus expertos, sino por tus más de seiscientos millones de usuarios activos.

Curiosamente, la confección de playlists basadas en la selección de canciones que pone un usuario es algo ya muy, muy antiguo (recordemos, por ejemplo, la española MusicStrands), y lo que ahora hace Spotify es, simplemente, incorporar la interfaz generativa para que el usuario pueda interactuar en modo texto y pedir cosas de una manera posiblemente más versátil.

¿Puede ser la IA generativa una forma de interactuar con grandes repositorios de información como la música, de tal manera que nos permita expresar lo que buscamos utilizando el lenguaje natural como haríamos con un experto? De entrada, el resultado no me parece nada malo. A estas alturas, si alguien conoce mis gustos musicales y es capaz de «entender» que a veces escuche cosas completamente disparatadas es Spotify… no parece mala cosa tratar de poner esos datos en valor!