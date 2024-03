Y por querer servir para todo, dejó de servir para nada

Elon Musk sigue empeñado en hacer que la antigua Twitter, ahora X, sirva para todo, y ahora presenta la posibilidad de escribir artículos largos en la plataforma para aquellos que paguen ya no la opción Premium, sino la Premium+.

El problema de este tipo de movimientos es la destrucción de la propuesta de valor fundamental que tenía Twitter: el bajo ratio señal/ruido. En su momento, cuando Twitter surgió con una propuesta que rápidamente pasamos a conocer como microblogging, entendimos rápidamente que el tener que encapsular los mensajes en 160 caracteres no era una limitación, sino una virtud. ¿Por qué? Sencillamente, porque permitía al usuario pasear los ojos un rato por su timeline, en eso que los anglosajones llaman skimming, y recibir un montón de información en muy poco tiempo. Twitter era lo que cada uno quería que fuese en función de la composición que decidiese para su timeline, y esa idea, esa fórmula, era poderosa. El minimalismo siempre ha sido una opción muy atractiva.

Con el tiempo, esa propuesta de valor se fue desnaturalizando. Los primeros cambios, la inclusión de fotografías y de enlaces, tenían sentido, porque podías seguir pasando tus ojos por un timeline que ahora era incluso más visual, y podías, con un clic más, llegar a un segundo nivel que te permitía profundizar en la información. Pero a partir de ahí, el incremento del número de caracteres y los anuncios convirtieron la tarea de consultar Twitter en algo cada vez más ruidoso. Ahora, la inclusión de artículos largos elimina esa diferenciación basada en la velocidad de lectura, en la «inyección» de información, para convertirla en una «sopa con tropezones» en la que constantemente te encuentras con las reflexiones que cualquiera te quiere endosar en ese canal. Minimalismo con candelabros.

No, para ese tipo de artículos hay muchísimas posibilidades, desde una página personal a un blog pasando por muchas otras redes sociales. Pensar que tu plataforma es ahora mejor porque ahora sirve para todo es tener poca visión, porque algue sirve para todo es muy posible que ya no sirva para nada. Si combinas eso con el desesperado intento de obtener ingresos pidiendo a tus usuarios más fieles que paguen, para que después resulte que no pagan por todo, sino que todavía hay un tramo más en el que hay que pagar mucho más, te encuentras con unos usuarios cada vez menos fieles, que cada vez reconocen menos el servicio que amaban, y sobre todo, que cada vez reciben menos de él, no más.

Para quienes decidan escribir artículos largos en Twitter, que sepan además que al hacerlo, estarán pagando para trabajar en una plataforma, estarán llenándola de contenido cuando podrían simplemente utilizarla para dirigir esa atención al mismo artículo, pero situado en sus páginas. Una propuesta absurda que se alimenta de quienes simplemente no entienden la web, y dado que tienen recursos aparentemente ilimitados, deciden tirarlos a la basura. Lo importante en la web para alguien que genera contenido, lo que denota que se sabe usar, es conseguir que la atención se dirija a los sitios en los que tú, como creador, tienes el control, no generarla para que la moneticen otros.

Si algo hay que tener claro en la web es cuáles son los recursos escasos y cuáles no. Twitter, en su momento, tenía un recurso escaso: la atención bien entendida, la que permitía que un usuario obtuviese de ella un montón de información en muy poco tiempo. Ahora va a dejar de tenerlo, y va a pasar a ser simplemente un timeline más. Los sitios donde crear contenidos largos, por contra, no son un recurso escaso, hay un montón de ellos con todo tipo de características, y la inmensa mayoría de los que se me ocurren sin pensar mucho son sensiblemente mejores para esa tarea que la actual X o lo que pueda crear.

Una pena, la verdad. Y una falta de visión. Cuando uno sirve, no siempre sirve para todo.

This article is also available in English on my Medium page, «Why would anybody want to read long-form articles on X?»