La fiebre del oro y los que venden herramientas

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Nvidia: ¿dónde está el techo?» (pdf), y está motivada por la línea prácticamente vertical y ascendente que describe la evolución de la cotización de la compañía, en pleno frenesí por la adopción de la inteligencia artificial y el machine learning a todos los niveles y en todas las industrias.

La valoración de Nvidia superó esta semana a la de Amazon y podría estar a punto de superar la de Alphabet para convertirse en la cuarta o incluso la tercera empresa más valiosa de los Estados Unidos. Una compañía sobre la que he escrito recientemente, de esas que se pasan treinta años tomando decisiones difíciles de explicar a unos analistas bursátiles obsesionados por el cortoplacismo, para finalmente tener éxito «de la noche a la mañana«.

Sí, la Nvidia de Jensen Huang, ese inmigrante taiwanés llegado al país con nueve años, fue capaz de predecir hace muchos años que las necesidades de computación se dispararían en algún momento, que lo lógico era llevar a cabo esos procesos de computación de propósito general en unidades de procesamiento de gráficos (GPUs) y que para llegar a ese momento, había que concentrar los esfuerzos de investigación y desarrollo de manera obsesiva, sin dejarse distraer por cantos de sirena como la oportunidad que suponía el crecimiento del mercado smartphone.

Hoy, Jensen Huang, además de ser el número 21 del Bloomberg Billionaires Index, es un directivo con reputación de visionario, que tuvo que ver como una panda de analistas que no hacen su trabajo mejor que un mono con los ojos vendados tirando dardos sobre una pared denigraban sus esfuerzos y recomendaban no invertir en su compañía. El caso de Nvidia es una demostración de por qué no debemos fiarnos de los analistas financieros, y de por qué cuando se les hace caso, el mercado se convierte en un mecanismo perverso que aúpa lo peor de la sociedad y desprecia la verdadera innovación, la que cuesta tiempo y esfuerzo conseguir.

Ahora, Nvidia es la estrella absoluta del mercado, y para intentar competir con ella, hay quien se plantea hacer rondas de financiación de entre cinco y siete billones (europeos, es decir, millones de millones) de dólares que ni siquiera garantizarían lejanamente el éxito, mientras el propio Huang afirma que eso no es más que una enorme exageración. Es lo que tiene conocer tu negocio. Mientras, su compañía anuncia una línea de chips personalizados para las necesidades de cada compañía que puede reportarle un crecimiento todavía mayor.

No, el precio de las acciones de Nvidia no tiene, a día de hoy, un techo claro. Ha logrado convertirse, en plena fiebre del oro de la inteligencia artificial y cuando todas las compañías saben que si no la incorporan no podrán ser competitivas, en la empresa que vende las mejores palas y los mejores tamices, los que de verdad sabes que necesitas si quieres tomarte en serio eso de la búsqueda de metales preciosos. Los que venden herramientas siempre son los que más ganan en todo proceso de difusión tecnológica, y Nvidia es una muy buena prueba de ello.