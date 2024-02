Humano o algorítmico, todo es un remix

Mi columna de esta semana en Invertia se titula «Los algoritmos generativos y la remezcla permanente» (pdf), y es una reacción inmediata tras haber pasado un buen rato jugando con Suno, un algoritmo que permite describir la idea de una canción y elegir un estilo – pop español de los ’80, reggaetón latino, brit pop, etc.- y te construye en pocos segundos una muestra de dos minutos de la misma.

En el modo avanzado, permite también introducir directamente las letras, e incluso propone «mejoras» para que encajen y rimen mejor (básicamente, insertando coros, repeticiones, yeah-yeahs y cosas similares). No voy a decri en absoluto que el resultado sea digno de un Grammy, aunque hay que ver las cosas que se premian últimamente ahí, pero sirve desde para echarse unas risas, hasta para crear un jingle para una campaña sin muchas pretensiones.

¿Qué es lo que me ha llamado la atención de Suno, que no es más que una aplicación de los algoritmos generativos tras educarlos con miles de horas de música cuidadosamente etiquetada? Fundamentalmente, el pensar cómo se van a sentir las compañías discográficas cuando ahora, con un algoritmo de este tipo, cualquiera sea capaz de crear una canción, sin tener prácticamente posibilidad de trazar en qué otras canciones se ha inspirado.

Resulta evidente que, para generar esas cancioncillas, el algoritmo lleva a cabo una remezcla de muchas canciones etiquetadas con el estilo que se le ha pedido, inserta las letras que ha creado a partir de una temática o las que el usuario ha suministrado, y obtiene el resultado, todo ello en pocos minutos. Para unas discográficas profundamente acostumbradas a husmear cualquier canción nueva para tratar de detectar similitudes con otras que se encuentren en sus descomunales catálogo, esto viene a ser como la pesadilla más absoluta: si ya les pareció mal que los usuarios obtuviesen sus canciones mediante descargas irregulares, a ver qué dicen ahora cuando esos mismos usuarios puedan generarse sus propias canciones basándose en muestras de todas las anteriormente creadas.

El tema me trae a la memoria lo que le pasó a Michael Jackson cuando confesó a Daryl Hall haber tomado los fondos rítmicos de «Billie Jean» de una canción suya, y este le contestó algo así como que «ya, y yo los tomé de otra anterior, eso es algo que hacemos todos». En efecto, todo, nos pongamos com nos pongamos, es una remezcla. Sin querer entrar en absoluto en si lo ue hace un algoritmo es o no creatividad tal y como la definimos o es simplemente recombinación estadística, la realidad, mucho me temo, es que no se diferencia demasiado de lo que hacen muchos cerebros humanos: recombinar de una u otra manera piezas que han registrado anteriormente.

Como mínimo, creo que la aplicación de las reflexiones sobre la propiedad intelectual, el copyright y la algoritmia generativa a un contexto como el de la música, especialmente conocido por haberla liado parda anteriormente hasta la extenuación en torno a ese tema, puede dar lugar a una reflexión interesante…