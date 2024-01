Exxon y el lado correcto de la Historia

Mi columna en Invertia de esta semana se titula «Exxon y el cambio de era» (pdf), y da cuenta de una situación completamente absurda en una sociedad capitalista: una compañía llevando a los tribunales a sus propios accionistas.

La compañía petrolera Exxon ha llevado ante los tribunales federales de Texas a dos grupos de sus propios accionistas, el holandés Follow This y el norteamericano Arjuna Capital, por pretender llevar ante la junta de accionistas de la compañía una serie de propuestas para que la compañía se haga responsable de reducir la huella de carbono que el uso de su producto, los combustibles fósiles, genera cuando sus clientes lo utilizan.

Según el management de Exxon, esas plataformas de accionistas están siendo «impulsados por una agenda extremista» que pretende dañar los intereses de la empresa. Sin embargo, convendría meditar – y que los jueces federales lo hiciesen – sobre lo que supone que tus propios accionistas pretendan que actúes de una forma ecológicamente responsable, y por contra, lo que implica que una compañía quiera censurar por la vía judicial la voz de sus propios accionistas.

Esos accionistas son lo que se ha dado en llamar «accionistas activistas«, una forma de activismo en la que los accionistas utilizan sus participaciones en el capital de una corporación para ejercer presión sobre su gestión. En la práctica, una junta de accionistas existe (y es obligatoria) para que los gestores de una compañía rindan cuentas de su gestión, pero no es un órgano unidireccional: también funciona en sentido contrario, para que los directivos puedan escuchar las propuestas de sus accionistas, que son, de acuerdo con el esquema capitalista, los dueños de la compañía. Los directivos, no lo olvidemos, son simples empleados que deben rendir cuentas ante los accionistas, y la sola idea de que esos empleados denuncien a sus accionistas debería hacer que Milton Friedman se revolviese en su tumba y que todos los seguidores de la Escuela de Chicago pusiesen el grito en el cielo. En realidad, que un directivo denuncie a sus accionistas debería conllevar el despido de ese directivo.

Follow This y Arjuna Capital ya han elevado sus propuestas en juntas de accionistas anteriores, lo que conllevó obligar a los directivos a escuchar sus propuestas. Esas propuestas no están en absoluto dirigidas a perjudicar a la compañía, sino a encaminarla en su transición, en la única que van a poder seguir a medio y largo plazo: pasar de ser una empresa de petróleo a ser una empresa de energía. De forma escasamente sorprendente, las propuestas de esos accionistas fueron rechazadas por la junta, pero ese es el duro cami no del activismo: los que hoy rechazan tus ideas por radicales, terminan abrazándolas cuando el tiempo y la lógica te da la razón.

¿Por qué lleva Exxon a los tribunales a esos accionistas? Simplemente, porque tiene miedo de que esas ideas, a fuerza de aparecer en cada junta de accionistas, terminen por prender en otros accionistas no tan activistas. ¿Tiene sentido? ¿Cabe pensar que otros accionistas «no tan radicales» se planteen apoyar esas propuestas de transición hacia una Exxon dedicada a las energías limpias? Después de todo, ¿cuál es la idea? Simplemente, pasar de centrarse en los beneficios a corto plazo para hacerlo en… ¿qué? ¿En tener la posibilidad de seguir respirando? ¿De seguir vivo? ¿De evitar que la serie de catástrofes naturales que estamos viviendo siga incrementando su frecuencia y su intensidad? ¿De impedir que una ola de calor, un incendio descontrolado, un huracán, un tornado o una inundación acaben con nuestra vida o destruyan nuestro patrimonio? Que idea tan absurda, ¿no?

No, ni Follow This ni Arjuna Capital pretenden perjudicar a Exxon. Lo que pretenden es evitar que sus directivos, en su absurda e irresponsable ceguera climática, terminen por matarlos. Pretenden que la compañía cambie su forma de hacer las cosas, invierta en una transición que va a tener que llevar a cabo de todas formas – en no mucho tiempo será eso o cerrar sus puertas – y colabore con la idea de una transición energética que es absolutamente necesaria para que la especie humana siga teniendo un futuro en este planeta. ¿Quién tiene razón, el management de Exxon o sus accionistas? ¿Quién debería ser llevado a los tribunales? ¿Desde cuando son los pájaros los que tiran a las escopetas?