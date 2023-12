La COP28 en Dubai: el fracaso y el ridículo más absoluto

En este momento, el borrador del acuerdo de las conclusiones de la COP28 de Dubai ya no recoge mención alguna a una eliminación o phase out de los combustibles fósiles, y se limita a mencionar brevemente «una reducción justa, ordenada y equitativa», como si eso no fuese el equivalente del mayor crimen contra la Humanidad jamás cometido por nadie.

La oposición frontal de Arabia Saudi como miembro más destacado de la OPEP a firmar absolutamente nada que contenga esa frase, con la absoluta y asquerosa complicidad de Sultan Al Jaber como director de la COP, ha dado lugar a un borrador completamente descafeinado, como bien comenta Al Gore, «de los petroestados, por los petroestados y para los petroestados».

La viva prueba de que no queda nada que hacer: es preciso salir de ese asqueroso escenario, no firmar absolutamente nada – tiene que ser aprobado por consenso – y dar por amortizadas la cumbre del clima y cualquier otro foro en el que participen los petroestados. Ahora, son ellos contra nosotros: si no se puede hacer con ellos, habrá que hacerlo sin ellos. Si no quieren colaborar en una eliminación ordenada de los combustibles fósiles porque su transición a economías diversificadas modernas es un absoluto fraude y un conjunto de mentiras, habrá que eliminar esos combustibles fósiles sin su colaboración, simplemente dejando de subvencionarlos y de comprarlos de la manera más rápida posible. Transicionar sin ellos. Que sigan produciendo lo que quieran, y que se lo metan donde les quepa mientras ven cómo los países civilizados van prescindiendo de él cada vez más rápido. La única posibilidad de salvar este planeta es prescindiendo de los petroestados y sometiéndolos lo más posible al más duro aislamiento internacional posible.

Un borrador patético en el que se habla de tecnologías absurdas para poder seguir quemando petróleo con la excusa de que «es que capturamos el dióxido de carbono», un simple brindis al sol que no sirve para nada y que únicamente pretenden usar como argumento para evitar cualquier cambio. Simplemente, no es posible contar con ellos, y esta absurda COP ha sido la prueba de ello. «Petróleo sostenible»… sontenlo tú, que a mí me da la risa. Es el momento de romper puentes: lo que tenemos que hacer no es posible hacerlo con la participación de unos petroestados que, claramente, han elegido el lado equivocado de la Historia. Esta COP28 debería dar por terminada cualquier posibilidad de negociación con petroestados, y empezar a considerarlos como lo que realmente son.

Para las naciones insulares, las más amenazadas por la emergencia climática y en riesgo, en muchos casos, de directamente desaparecer, la mayor de las traiciones: han ido a una cumbre climática a ver cómo se firma el documento que las condena. Pero para todos, lo mismo: nada hay más absurdo que firmar un documento de conclusiones en el que se establece que moriremos en medio de catástrofes climáticas cada vez más frecuentes, desde olas de calor hasta huracanes, inundaciones e incendios masivos y descontrolados. El absurdo más absoluto: teniendo la tecnología para abandonar los obsoletos combustibles fósiles, plantearse no hacerlo porque «a los que los venden les parece mal y se niegan a firmar». Vaya, qué sorprendente.

Queda muy poco tiempo, horas posiblemente – aunque los documentos finales de las COP anteriores han sido por lo general firmados con muchas horas o hasta con días de retraso – pero cuando se juega en una mesa con las cartas marcadas y dirigida por un sinvergüenza, las posibilidades son obviamente muy escasas. Es lo que pasa cuando pretendes jugarte cosas importantes y dar voz y voto a absolutos irresponsables. Si pretendemos seguir haciendo las cosas con una agenda marcada por los petroestados, el objetivo de evitar un incremento de más de grado y medio de la temperatura global habrá muerto en Dubai. Lo único que queda es excluir a esos países y seguir haciendo las cosas sin ellos.

This article is also available in English on my Medium page, «COP 28: we can’t be surprised at the outcome, but at least we now know where we stand«